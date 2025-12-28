Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
пиво
пиво
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:19

Пиво взлетело на 30%, а вино потяжелело на 12%: как цены меняют барную карту

Средняя закупочная цена пива выросла почти на 30% — DocsInBox

В российском общепите алкоголь дорожает неравномерно: одни категории прибавляют двузначные проценты, другие пока держатся на прежнем уровне — но ненадолго. Об этом сообщает ТАСС: сервис автоматизации документооборота DocsInBox проанализировал закупочные цены в HoReCa и выяснил, что сильнее всего за 2025 год выросло пиво, а самый стабильный сегмент — водка — может столкнуться с ростом уже с 1 января 2026 года.

Пиво подорожало почти на треть, вино — на 12%

Согласно исследованию DocsInBox, средняя закупочная цена бутылки пива объемом 0,5 литра в HoReCa-сегменте за 2025 год выросла почти на 30% по сравнению с 2024-м — с 279 рублей до 360 рублей. Такой скачок делает пиво одним из самых заметных источников роста затрат для ресторанов и баров. Для заведений, работающих с высокой оборачиваемостью и невысокой наценкой на популярные позиции, изменение закупочных условий напрямую отражается на маржинальности.

Вино также подорожало, хотя и менее резко. Средняя закупочная стоимость бутылки 0,7 литра увеличилась примерно на 12% — с 927 рублей в 2024 году до 1 040 рублей в 2025-м. Несмотря на рост цены, вино остается ключевой категорией закупок для ресторанов, что подчеркивает его устойчивую роль в структуре спроса HoReCa.

Водка пока стабильна, но Минфин готовит повышение минимальных цен

Единственной категорией алкоголя, где цены фактически не изменились, стала водка, отмечают аналитики DocsInBox. Средняя закупочная стоимость бутылки 0,75 литра и в 2024, и в 2025 году сохранялась на уровне 643 рублей. Однако эксперты подчеркивают: стабильность может оказаться временной из-за планируемого пересмотра минимальных цен.

С 1 января 2026 года Минфин намерен повысить минимальные цены на крепкий алкоголь. Отпускная цена водки у производителей вырастет с 287 до 337 рублей за 0,5 литра, оптовая — с 299 до 351 рубля, розничная — с 349 до 409 рублей. Это означает, что даже при текущей "паузе" в закупочной динамике водка может стать следующей категорией, где рестораны почувствуют давление на себестоимость.

Что закупают чаще всего: лидирует вино, растет пиво

По объемам закупок в ресторанах лидером остается вино. В 2024 году заведения приобрели 2,24 млн единиц продукции, в 2025 году — около 2,21 млн. Небольшое снижение не меняет общей картины: именно вино по-прежнему формирует основу алкогольного предложения во многих заведениях.

На втором месте — пиво, причем его закупки растут: с 1,32 млн единиц в 2024 году до 1,43 млн в 2025 году. Водка занимает третью позицию: 423,5 тыс. единиц в 2024 году и 477,1 тыс. единиц в 2025 году. Таким образом, при росте закупочных цен общепит одновременно увеличивает закупки по двум категориям из трех, что усиливает влияние ценовой динамики на финансовые показатели.

Почему рост цен стал проблемой для бизнеса

В DocsInBox отмечают, что повышение закупочных цен уже воспринимается предпринимателями как одна из системных сложностей. По словам сооснователя сервиса Леонида Довбенко, давление на себестоимость усиливается и затрагивает устойчивость заведений.

"Рост цен на продукты и алкоголь напрямую влияет на маржинальность заведений и их финансовую устойчивость. В этих условиях для ресторанов и баров критически важным становится контроль закупок", — отметил сооснователь сервиса автоматизации документооборота DocsInBox Леонид Довбенко.

Эта оценка опирается на исследование, проведенное сервисом в начале 2025 года: 22% владельцев общепита включили высокие закупочные цены в число пяти главных проблем бизнеса. В итоге ценовая динамика в алкоголе становится не просто статистикой, а фактором, который влияет на ассортимент, наценки и стратегию закупок в HoReCa.

