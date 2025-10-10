Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гонконг
© commons.wikimedia.org by Yinan Chen is licensed under Public Domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:57

Город, где небоскрёбы упираются в облака: Гонконг стал первым шагом россиянина в Азию

В Гонконге пляж Рипалс-Бэй оказался мусорным, несмотря на престиж района

Гонконг стал для путешественника Евгения Кочанова первой точкой соприкосновения с Азией — городом, где Восток и Запад существуют бок о бок. За девять дней он успел почувствовать ритм многомиллионного мегаполиса, уловить ароматы уличной кухни и увидеть, как между небоскрёбами скрываются горы. Этот город невозможно перепутать ни с каким другим.

Как всё начиналось

Евгений вместе с другом решил провести отпуск в июле 2025 года и полностью спланировал путешествие самостоятельно. Прямых рейсов летом не оказалось, поэтому маршрут лёг через Пекин. Пересадка длилась полтора часа — повод для волнения, особенно после задержки рейса из Москвы на сорок минут. К счастью, в пекинском аэропорту их встретил представитель авиакомпании и сопроводил к нужному выходу. После трёх с половиной часов полёта Евгений оказался в Гонконге.

Из аэропорта он добирался до центра на поезде, который отправляется прямо из терминала. Дорога заняла около получаса — быстро, удобно и с впечатляющим видом из окна.

Где он жил

Отель Евгения находился в районе Козуэй-Бэй — одном из самых престижных и дорогих. Жильё в Гонконге стоит недёшево, а номера поражают компактностью. Это город, где «квартиры-клетки» давно стали символом тесноты. Номер располагался на 19-м этаже 39-уровневого здания. Главной особенностью отеля был бассейн на крыше под открытым небом, откуда открывался вид на море стекла и гор.

Комнаты выглядели стандартно: кровать, душ, кондиционер, но всё чрезвычайно экономично по площади. Чемоданы приходилось ставить вертикально, чтобы пройти к окну.

Передвижение по городу

Евгений отметил, что транспорт в Гонконге работает безупречно. Метро соединяет острова, материковую часть и курортные зоны. Оплата производится через карту Octopus, которая подходит и для магазинов, и для кафе. Поездки обходились в 10–20 гонконгских долларов — самый выгодный способ перемещения.

Иногда Евгений выбирал автобусы, особенно когда направлялся к пляжу Рипалс-Бэй или в деревню Тай О. Большинство автобусов двухэтажные, а вид с верхнего уровня превращает дорогу в экскурсию.

Отдельное удовольствие ему доставил старинный трамвай — один из символов города. Медленный, но очаровательный транспорт. Билет стоит 3.30 гонконгских доллара, и поездка превращается в путешествие во времени.

Что он увидел

Для Евгения Гонконг оказался не только городом небоскрёбов. Здесь соседствуют зелёные горы, монастыри и побережья. Город занимает первое место в мире по числу высотных зданий, но природа всё равно пробивается между ними.

Одной из первых точек стал пик Виктория. Многие поднимаются туда на фуникулёре, но Евгений выбрал пеший маршрут — два часа в жару, зато впечатления стоят усилий. С вершины открывается панорама, где море встречается с горами.

Не менее запомнилась прогулка по набережной бухты Виктория в Коулуне. Вечером здесь проходит лазерное шоу «Симфония огней», занесённое в Книгу рекордов Гиннесса. Однако зрелище оказалось скромнее ожиданий: мерцание огней под музыку вместо грандиозного шоу.

Евгений также поднялся на гору Тай Мо Шань — высочайшую точку города. После двух часов подъёма его встретили туман, пролетающие самолёты и чувство, будто находишься на краю облаков.

Остров Лантау стал отдельным приключением. Канатная дорога «Нгонпинг 360» с прозрачными кабинками — один из лучших способов увидеть Гонконг сверху. В монастыре По Линь возвышается статуя Большого Будды — 34 метра бронзового спокойствия. А рядом — деревня Тай О, где дома стоят на сваях, а рыбу продают прямо с лодок.

Сравнение популярных локаций

Локация

Особенности

Стоимость (HKD)

Впечатление

Пик Виктория

Лучший вид на город

75

Панорама незабываема

Нгонпинг 360

Канатная дорога со стеклянным дном

365

Аттракцион и обзор в одном

Тай Мо Шань

Высочайшая точка

Бесплатно

Для любителей природы

Рипалс-Бэй

Пляж и престижный район

Бесплатно

Тёплое море, но мусорное побережье

Еда и напитки

По наблюдениям Евгения, кухня Гонконга — это симбиоз Востока и Запада. Основные гастрономические точки — чхачханьтэны: уютные кафе, где подают лапшу, рис и напитки вроде холодного чая с молоком или кофе с лимоном. Порции большие, цены умеренные — в среднем 70–100 гонконгских долларов за полноценный обед.

Часто Евгений заходил и в круглосуточные минимаркеты 7/11, где брал холодный чай или местные снеки. Особенно запомнились напитки брендов Ovaltine и Ribena. На рынках он встречал манго, личи и дуриан — не на каждого, но попробовать стоит.

Советы от Евгения

  1. Выбирать весну или осень — климат мягче.
  2. Использовать eSIM — интернет быстрый и без ограничений.
  3. Завести карту Octopus — экономия времени и денег.
  4. Планировать маршруты заранее — некоторые места требуют бронирования.
  5. Брать лёгкую одежду и ветровку — кондиционеры работают везде.

Плюсы и минусы Гонконга

Плюсы

Минусы

Удобный транспорт

Жара и высокая влажность

Безопасность и порядок

Маленькие отели и квартиры

Вкусная еда

Языковой барьер

Природа и горы рядом с мегаполисом

Тайфуны летом

Быстрый интернет

Высокие цены на жильё

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ехать летом без знания климата
    → усталость от жары
    → лучше выбрать март или октябрь
  • Предполагать, что все говорят по-английски
    → недопонимания при заказах
    → установить офлайн-переводчик
  • Ожидать идеально чистых пляжей
    → разочарование
    → ехать на острова Южно-Китайского моря

А что если…

Евгений считает, что начать знакомство с Азией можно именно с Гонконга. Это город-переход между культурами: адаптироваться легко, равнодушным остаться сложно. Здесь Европа встречает Китай, и это столкновение рождает уникальную атмосферу.

В комментариях отметили, что зря путешествие по Азии началось именно с Гонконга — его обычно оставляют напоследок, как десерт, чтобы не перебить аппетит.

Интересные факты

  • В Гонконге более 7000 высотных зданий — мировой рекорд.
  • Канатная дорога «Нгонпинг 360» — одна из самых длинных в Азии.
  • Карта Octopus появилась раньше Apple Pay и до сих пор активно используется.

FAQ

Как сэкономить на жилье?
Выбирать отели в материковой части — там дешевле.

Что попробовать из еды?
Яичный тарт, димсамы и чай с молоком по-гонконгски.

Как избежать жары?
Гулять утром и вечером, днём отдыхать в торговых центрах.

Стоит ли ехать в сезон тайфунов?
Нет — транспорт и достопримечательности могут быть закрыты.

