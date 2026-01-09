Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человек болеет гриппом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:30

Гонконгский штамм набирает обороты: болезнь развивается быстрее, чем привыкли многие

Гонконгский грипп провоцирует боль в глазах — МК

В России зафиксировано распространение нового штамма гриппа, который врачи называют гонконгским. Медики предупреждают, что течение этого заболевания может быть значительно тяжелее привычных сезонных инфекций, а риск осложнений — выше. Особую настороженность вызывает скорость развития болезни и нетипичные симптомы. Об этом сообщает издание "МК".

Чем опасен новый штамм

По словам специалистов, гонконгский грипп отличается агрессивным началом и стремительным нарастанием воспалительного процесса. В отличие от классического гриппа, он способен приводить не только к высокой температуре, но и к серьезным поражениям органов дыхания и ЛОР-системы.

"Быстрый рост воспаления может привести к серьезным осложнениям. Боль в глазах — один из характерных признаков этого гриппа. Кровотечение из носа вызвано повреждением и истончением слизистой оболочки. Потеря слуха на одно ухо — возможное осложнение, связанное с развитием отита. Также возможны пневмония и другие тяжелые последствия", — отмечается в издании "МК".

Необычные симптомы и течение болезни

Гонконгский штамм может проявляться температурой до 40 градусов, выраженной ломотой в теле и интенсивной болью в глазах. В ряде случаев фиксируются носовые кровотечения, которые связаны с поражением слизистой оболочки носа. Еще одной особенностью заболевания врачи называют обильное потоотделение и резкое ухудшение общего состояния.

Отдельное внимание специалисты обращают на риск развития осложнений со стороны органов слуха. Потеря слуха, как уточняют медики, может быть следствием воспалительных процессов в среднем ухе, возникающих на фоне инфекции.

Когда нужно обращаться к врачу

Медики подчёркивают, что при появлении первых симптомов — высокой температуры, болей в глазах, выраженной слабости — необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Наиболее эффективной противовирусная терапия считается в первые сутки или двое после начала заболевания, однако назначать препараты должен только врач.

Особенно внимательными к своему состоянию следует быть пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. В этих группах риск тяжелого течения и осложнений значительно выше, чем у молодых и относительно здоровых людей.

Роль госпитализации и наблюдения

Врачи также настоятельно рекомендуют не отказываться от госпитализации, если она предлагается. Стационарное лечение позволяет своевременно выявить осложнения и скорректировать терапию под постоянным наблюдением специалистов.

По мнению медиков, именно ранняя диагностика и строгое соблюдение рекомендаций могут существенно снизить риск тяжелых последствий гонконгского гриппа и ускорить восстановление.

