Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:08

Гонконгский грипп играет в русскую рулетку: кому он грозит осложнениями и как этого избежать

Гонконгский грипп опасен для пожилых и детей — врач Вахрушева

Сезонные всплески заболеваемости гриппом снова выводят на первый план вопрос, кто переносит инфекцию тяжелее всего и кому стоит особенно внимательно относиться к симптомам. На фоне сообщений о гонконгском гриппе врачи напоминают: для части пациентов риск осложнений выше из-за возраста, беременности или хронических диагнозов. Об этом сообщает РИА Новости.

Кто в группе риска

Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева назвала категории, которые чаще сталкиваются с осложнениями при гриппе. По её словам, наиболее уязвимы пожилые люди, маленькие дети, беременные и пациенты с серьёзными хроническими заболеваниями.

"Развитию более тяжелых форм гриппа с осложнениями более подвержены люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины и люди с серьезным и хроническими заболеваниями", — рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Светлана Вахрушева.

Врач подчёркивает, что именно в этих группах инфекция чаще протекает тяжело и требует более внимательного медицинского наблюдения.

Базовые принципы лечения

Вахрушева уточнила, что лечение гонконгского гриппа в первую очередь включает режим и симптоматическую поддержку. Речь идёт о соблюдении постельного режима, особенно в дни высокой температуры, а также обильном питье. Дополнительно применяются симптоматические средства, в том числе жаропонижающие препараты, если температура поднимается выше 38,5 градуса.

Отдельно врач обозначила, что противовирусная терапия показана не всем. По её словам, такие препараты назначают только отдельным категориям пациентов и строго по решению лечащего врача. Самоназначение противовирусных, как следует из комментария, не является универсальной тактикой.

Контекст и внимание к симптомам

В сообщении также напоминается, что ранее Светлана Вахрушева перечисляла симптомы гонконгского гриппа. Это подчёркивает, что речь идёт о комплексном подходе — от распознавания признаков болезни до корректной схемы лечения. Для групп риска рекомендации приобретают особое значение, поскольку именно у них вероятность осложнений выше.

Врачи обращают внимание, что при ухудшении самочувствия и появлении выраженных симптомов важно своевременно обратиться за медицинской помощью. В случае пожилых людей, маленьких детей, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями такой подход может быть ключевым для предотвращения тяжёлого течения.

