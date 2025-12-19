Гонконгский грипп играет в русскую рулетку: кому он грозит осложнениями и как этого избежать
Сезонные всплески заболеваемости гриппом снова выводят на первый план вопрос, кто переносит инфекцию тяжелее всего и кому стоит особенно внимательно относиться к симптомам. На фоне сообщений о гонконгском гриппе врачи напоминают: для части пациентов риск осложнений выше из-за возраста, беременности или хронических диагнозов. Об этом сообщает РИА Новости.
Кто в группе риска
Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева назвала категории, которые чаще сталкиваются с осложнениями при гриппе. По её словам, наиболее уязвимы пожилые люди, маленькие дети, беременные и пациенты с серьёзными хроническими заболеваниями.
"Развитию более тяжелых форм гриппа с осложнениями более подвержены люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины и люди с серьезным и хроническими заболеваниями", — рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Светлана Вахрушева.
Врач подчёркивает, что именно в этих группах инфекция чаще протекает тяжело и требует более внимательного медицинского наблюдения.
Базовые принципы лечения
Вахрушева уточнила, что лечение гонконгского гриппа в первую очередь включает режим и симптоматическую поддержку. Речь идёт о соблюдении постельного режима, особенно в дни высокой температуры, а также обильном питье. Дополнительно применяются симптоматические средства, в том числе жаропонижающие препараты, если температура поднимается выше 38,5 градуса.
Отдельно врач обозначила, что противовирусная терапия показана не всем. По её словам, такие препараты назначают только отдельным категориям пациентов и строго по решению лечащего врача. Самоназначение противовирусных, как следует из комментария, не является универсальной тактикой.
Контекст и внимание к симптомам
В сообщении также напоминается, что ранее Светлана Вахрушева перечисляла симптомы гонконгского гриппа. Это подчёркивает, что речь идёт о комплексном подходе — от распознавания признаков болезни до корректной схемы лечения. Для групп риска рекомендации приобретают особое значение, поскольку именно у них вероятность осложнений выше.
Врачи обращают внимание, что при ухудшении самочувствия и появлении выраженных симптомов важно своевременно обратиться за медицинской помощью. В случае пожилых людей, маленьких детей, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями такой подход может быть ключевым для предотвращения тяжёлого течения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru