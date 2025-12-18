Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:52

История повторяется: штамм гриппа из 1968 года вернулся, но теперь у медиков есть оружие против него

Гонконгский грипп вызывает температуру до 40 градусов без насморка — Еделев

На фоне необычно тёплой и влажной погоды в России зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В 17 регионах эпидемические показатели уже превысили сезонную норму, а основную долю случаев — до 80 процентов — составляет гонконгский грипп A (H3N2). Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на доктора медицинских наук, врача Дмитрия Еделева.

Что происходит с заболеваемостью

По данным специалиста, текущая волна гриппа развивается стремительно и отличается выраженной интоксикацией. Заболевание часто начинается внезапно: утром человек чувствует себя удовлетворительно, а к вечеру состояние резко ухудшается. Появляются высокая температура, озноб и сильная слабость.

Температура тела нередко поднимается до 39-40 градусов, сопровождаясь ломотой в мышцах, головной болью и сухим кашлем. Насморк в первые дни либо отсутствует, либо выражен слабо, что отличает гонконгский грипп от большинства других ОРВИ и затрудняет раннюю диагностику.

Чем опасен гонконгский грипп

Грипп A (H3N2) представляет наибольшую угрозу из-за риска осложнений. В группе повышенного риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди старше 65 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами. У этих категорий заболевание чаще протекает в тяжёлой форме.

При этом врач подчёркивает, что данных о появлении нового, особо агрессивного или устойчивого к вакцинам варианта вируса на сегодняшний день нет. Исторически штамм был впервые выявлен в 1968 году и тогда стал причиной масштабной пандемии, однако современные вспышки характеризуются значительно меньшей смертностью.

Как протекает болезнь

Инкубационный период гонконгского гриппа обычно не превышает двух суток. Заражённый человек становится источником инфекции примерно за день до появления симптомов и остаётся заразным в течение пяти-семи дней после начала болезни. Острая фаза при неосложнённом течении длится около четырёх-пяти дней.

У детей заболевание часто протекает тяжелее, чем у взрослых, и может сопровождаться расстройствами пищеварения — тошнотой, рвотой и диареей. В таких случаях возрастает риск обезвоживания, что требует особенно внимательного наблюдения за состоянием ребёнка.

Профилактика и меры защиты

Наиболее эффективным способом профилактики остаётся вакцинация. По данным ВОЗ, прививки снижают риск заражения на 50-60 процентов, а вероятность тяжёлых осложнений и госпитализации — на 70-80 процентов. Тяжёлые формы гриппа среди привитых фиксируются крайне редко.

В период роста заболеваемости специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, полноценно питаться, поддерживать умеренную физическую активность, регулярно мыть руки и проветривать помещения. Также важно избегать мест массового скопления людей и использовать медицинские маски. При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, учитывая, что помимо H3N2 в стране продолжают циркулировать и другие опасные вирусы.

