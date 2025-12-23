Гонконгский грипп набирает обороты — защититься можно без лекарств

Распространение гонконгского гриппа в зимний период требует от людей не столько сложных медицинских мер, сколько дисциплины и изменения повседневных привычек. Простые действия способны существенно снизить риск заражения, особенно на фоне активных контактов в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидата медицинских наук Светлану Вахрушеву.

Немедикаментозная профилактика как основная защита

По словам специалиста, наибольшее значение в борьбе с распространением гонконгского гриппа имеют меры немедикаментозной профилактики. Речь идет о правилах поведения, которые позволяют снизить вероятность передачи вируса без применения лекарственных средств. В первую очередь это ношение защитных масок, особенно в закрытых помещениях, а также отказ от посещения мест массового скопления людей.

Светлана Вахрушева подчеркнула, что такие меры остаются наиболее эффективными и доступными для большинства людей.

"Ношение защитных масок, избегание массовых скоплений людей, а также тщательное мытье рук — лучшие меры по борьбе с распространением гонконгского гриппа", — заявила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Светлана Вахрушева.

Проветривание и свежий воздух

Дополнительное внимание, по словам эксперта, стоит уделять микроклимату в помещениях. Частое проветривание снижает концентрацию вирусных частиц в воздухе и уменьшает риск заражения, особенно в офисах, общественном транспорте и жилых помещениях. Не менее важным фактором остается пребывание на свежем воздухе вдали от людных мест.

Вахрушева отметила, что прогулки в уединенных местах и минимизация тесных контактов позволяют снизить эпидемиологическую нагрузку на организм. Эти рекомендации особенно актуальны в праздничный период, когда количество социальных контактов традиционно возрастает.

Ситуация с заболеваемостью в России

На фоне рекомендаций по профилактике специалист обратила внимание и на текущую эпидемиологическую обстановку. По ее словам, в России фиксируется снижение темпов роста заболеваемости именно гонконгским гриппом. Однако при этом сохраняется стабильное увеличение числа случаев заражения другими формами гриппа и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Данные Научно-исследовательского института гриппа свидетельствуют, что общий уровень заболеваемости в стране составляет около 106 случаев на 10 тысяч населения. Это указывает на продолжающуюся циркуляцию вирусов и необходимость соблюдения профилактических мер даже при ослаблении отдельных эпидемиологических показателей.

Праздники как фактор риска

Эксперты подчеркивают, что новогодние праздники традиционно становятся периодом повышенного риска распространения инфекций. Активные поездки, встречи с родственниками и участие в массовых мероприятиях создают благоприятные условия для передачи вирусов.

По словам Вахрушевой, именно в такие периоды особенно важно придерживаться базовых правил профилактики и не игнорировать простые, но эффективные меры защиты. Осознанное поведение каждого человека позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения и уменьшить общее число заболевших.