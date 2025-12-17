Слухи растут быстрее вируса: Подмосковье проверили на "эпидемию" H3N2

Сообщения об "эпидемии гонконгского гриппа" в Подмосковье разошлись по Telegram-каналам, но официальные ведомства назвали их недостоверными. На фоне сезонного роста интереса к теме гриппа любые громкие формулировки быстро превращаются в повод для тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Что сказал Роспотребнадзор по Московской области

Информация о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье не соответствует действительности, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Поводом для комментария стали публикации в СМИ и Telegram-каналах, где утверждалось, что в области якобы фиксируется "эпидемия" гриппа подтипа H3N2.

Чем отличается "гонконгский" грипп и как он проявляется

Гонконгский грипп относится к формам сезонного гриппа и, как правило, развивается быстро. Заболевание часто начинается внезапно, без длительного продромального периода, с резкого подъёма температуры тела — нередко выше 38 градусов — и выраженного озноба.

Одновременно проявляются признаки общей интоксикации. Больные жалуются на сильную слабость, разбитость и невозможность выполнять привычные повседневные действия, что связано с активной реакцией организма на вирусную инфекцию и быстрым распространением возбудителя.

Среди характерных признаков "гонконгского" гриппа называют ломоту в мышцах и суставах. Эти ощущения могут быть настолько интенсивными, что ограничивают подвижность и усиливаются при физической нагрузке, а также нередко сопровождаются сильной головной болью. Отдельно специалисты обращают внимание на болезненность при движении глаз.

Боль, интоксикация и данные из другого региона

При этом в Ростовской области отмечается рост числа заболевших гриппом подтипа H3N2. По словам медиков, примерно у 80% заболевших гриппом жителей региона выявляют именно этот подтип, однако официальная статистика по числу случаев пока не опубликована. При этом уровень заболеваемости в целом сопоставим с прошлым годом, и ситуацию специалисты оценивают как стабильную.