Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Болезнь
Болезнь
© www.freepik.com by peoplecreations is licensed under Free More info
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:15

Слухи растут быстрее вируса: Подмосковье проверили на "эпидемию" H3N2

Роспотребнадзор опроверг эпидемию гонконгского гриппа в Подмосковье

Сообщения об "эпидемии гонконгского гриппа" в Подмосковье разошлись по Telegram-каналам, но официальные ведомства назвали их недостоверными. На фоне сезонного роста интереса к теме гриппа любые громкие формулировки быстро превращаются в повод для тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Что сказал Роспотребнадзор по Московской области

Информация о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье не соответствует действительности, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Поводом для комментария стали публикации в СМИ и Telegram-каналах, где утверждалось, что в области якобы фиксируется "эпидемия" гриппа подтипа H3N2.

Чем отличается "гонконгский" грипп и как он проявляется

Гонконгский грипп относится к формам сезонного гриппа и, как правило, развивается быстро. Заболевание часто начинается внезапно, без длительного продромального периода, с резкого подъёма температуры тела — нередко выше 38 градусов — и выраженного озноба.

Одновременно проявляются признаки общей интоксикации. Больные жалуются на сильную слабость, разбитость и невозможность выполнять привычные повседневные действия, что связано с активной реакцией организма на вирусную инфекцию и быстрым распространением возбудителя.

Среди характерных признаков "гонконгского" гриппа называют ломоту в мышцах и суставах. Эти ощущения могут быть настолько интенсивными, что ограничивают подвижность и усиливаются при физической нагрузке, а также нередко сопровождаются сильной головной болью. Отдельно специалисты обращают внимание на болезненность при движении глаз.

Боль, интоксикация и данные из другого региона

При этом в Ростовской области отмечается рост числа заболевших гриппом подтипа H3N2. По словам медиков, примерно у 80% заболевших гриппом жителей региона выявляют именно этот подтип, однако официальная статистика по числу случаев пока не опубликована. При этом уровень заболеваемости в целом сопоставим с прошлым годом, и ситуацию специалисты оценивают как стабильную.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Половина россиян не пойдет на новогодний корпоратив — РОМИР сегодня в 7:24
Стесняются или боятся? Поколение 25-34 лет массово отказывается от корпоративных праздников

Половина россиян готова пропустить новогодний корпоратив, а присутствие начальства разделило мнения. Какие цифры показал опрос и кто чаще против?

Читать полностью » Сотрудники читают корпоративные соцсети поверхностно из-за формального контента — A2:Research сегодня в 7:17
Официально, скучно, мимо: как компании сами отпугивают людей своими соцсетями

Исследование показало, что большинство сотрудников не готовы рекомендовать корпоративные соцсети работодателей, считая их формальными и малополезными.

Читать полностью » Зарплаты курьеров в России выросли на 26% за год — hh.ru сегодня в 7:17
Работа с рюкзаком оказалась золотой: курьеры внезапно вырвались в лидеры по доходам

Зарплаты курьеров в России выросли на четверть и превысили 140 тысяч рублей, при этом ожидания самих соискателей остаются в разы ниже.

Читать полностью » Прокуратура выявила системные нарушения в центре для детей в Якутске — ТАСС сегодня в 7:17
Дети без контроля, сигнализация не работает: проверка в Якутске пошла по жёсткому сценарию

После травмирования младенцев в соцучреждении Якутска прокуратура выявила системные нарушения и возбудила уголовное дело и восемь административных производств.

Читать полностью » В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах с 2026 года — Брынцалов сегодня в 7:15
Детские площадки против пустых бутылок: как в Подмосковье очистят дворы от алкоголя

В Подмосковье с 1 марта 2026 года резко сузят часы продажи алкоголя для общепита во дворах. Какие меры уже сработали и что дальше?

Читать полностью » Подростки и пенсионеры главные цели мошенников в 2026 году — юрист Соловьев сегодня в 7:12
Ваши соцсети продают вас мошенникам: как ИИ анализирует вашу жизнь для идеального обмана

В 2026 году мошенники усилят давление на россиян, делая ставку на подростков и пенсионеров. Эксперты объяснили, почему именно они в зоне риска.

Читать полностью » На севере России температура опустится до минус 51 градуса — Вильфанд сегодня в 7:10
Центральная Россия отделалась легким испугом, а вот на востоке готовьтесь к экстремальным -50

Морозная волна накроет север и восток России: в ряде регионов температура уйдёт на десятки градусов ниже нормы, местами до минус 51.

Читать полностью » Осадки на Камчатке превысили декадную норму до 730 процентов — Камчатское УГМС сегодня в 4:03
Камчатка утонула в процентах: осадки превысили норму в семь раз, дороги превратились в ловушки

Осадки на Камчатке в начале декабря превысили норму в несколько раз. Синоптики объяснили причины серии циклонов и дали новый прогноз.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation
Общество
В Госдуму внесут закон о штрафах за фильмы против традиционных ценностей — ТАСС
Экономика
Мировая добыча угля в 2025 году сохранится на рекордном уровне — МЭА
ДФО
Хабаровский край направит 66,8 млн рублей на проезд больных внутри региона — ТАСС
Садоводство
Госдума повысит штраф за перевозку детей без автокресел до 5 тыс рублей — Госдума РФ
Происшествия
Следственный комитет возбудил дело о серии уличных нападений в Новосибирске — СК
Культура и шоу-бизнес
У Ларисы Долиной осталась квартира в Лефортово площадью 50 кв. м за 18 млн рублей — SHOT
Садоводство
Удобрения необходимо вносить один-два раза за сезон по потребностям — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet