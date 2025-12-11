Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человек болеет гриппом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:34

Ваша работа может снова уйти в онлайн, но не из-за паники — таково условие эпидемиологов

Гонконгский грипп может вернуть удаленку для россиян — Мясников

Рост интереса к теме гонконгского гриппа вновь поднял вопрос о возможных ограничениях для работающих россиян. Об этом сообщает НСН, передавая комментарий врача и телеведущего Александра Мясникова.

Возможен ли переход на удалённую работу

Мясников допускает, что при существенном распространении гонконгского гриппа власти могут рассмотреть перевод сотрудников на дистанционные форматы занятости. Он подчёркивает, что подобный сценарий зависит от масштабов заражения и эпидемиологической ситуации в целом. На данный момент специалисты не прогнозируют развития событий по самому жёсткому варианту, но рассматривают его в числе потенциальных мер реагирования.

"Если будет серьёзная пандемия гонконгского гриппа, переход на дистанционную работу возможен, но сейчас врачи этого не прогнозируют", — отметил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, обсуждение темы в публичном пространстве порой искажает реальное представление о характере вируса и перспективах его распространения.

Кто находится в зоне повышенного риска

Мясников обращает внимание на то, что информационная волна вокруг гонконгского гриппа зачастую создаёт преувеличенное ощущение угрозы. Тем не менее вирус действительно опаснее для отдельных групп населения. Пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями рассматриваются врачами как наиболее уязвимые категории, у которых осложнения могут развиваться быстрее и тяжелее.

Эксперт отмечает, что разумная профилактика — от своевременного обращения к врачу до снижения нагрузки в период болезни — остаётся ключевым инструментом защиты для людей с факторами риска. По его словам, именно индивидуальная уязвимость, а не панические настроения, должна определять подход к оценке возможных последствий инфекции.

