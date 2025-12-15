Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:53

Эпидемия рядом, но ещё не объявлена: что происходит с гриппом в Петербурге

Петербург оказался в шаге от эпидемии гриппа — данные Роспотребнадзора

Петербург вплотную приблизился к эпидемическому порогу по гриппу, и ситуация вызывает всё большее внимание со стороны медиков. Заболеваемость растёт, вирус активно циркулирует, однако официально эпидемия в городе пока не объявлена. Об этом сообщает телеграм-канал Педиатрического университета со ссылкой на данные Роспотребнадзора и комментарии профильных специалистов.

Ситуация с гриппом в регионе

По информации санитарных служб, эпидемия гриппа уже зафиксирована в 17 регионах России. Санкт-Петербург в этот список пока не входит, но показатели заболеваемости вплотную приблизились к критическим значениям. Врачи подчёркивают, что вирус в городе циркулирует, поэтому расслабляться рано.

Медики призывают жителей внимательно относиться к своему самочувствию и при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью. Самолечение, особенно в случае гриппа, может привести к тяжёлым последствиям и осложнениям, которые потребуют длительного лечения.

Чем опасен "гонконгский" грипп

В текущем сезоне особое внимание специалистов приковано к штамму H3N2, известному как "гонконгский" грипп. Этот вирус был впервые выявлен ещё в 1968 году и за десятилетия стал менее летальным: сегодня уровень смертности от него не превышает 0,5%. Однако, как подчёркивают врачи, снижение летальности не означает лёгкого течения болезни.

"Болезнь начинается резко: температура поднимается до 39-40 градусов, появляется сильная головная боль, ломота в теле и выраженная слабость", — рассказала профессор Педиатрического университета Ирина Бабаченко.

По её словам, в первые дни насморк, как правило, отсутствует и появляется позже, тогда как сухость и першение в горле ощущаются практически сразу.

Особые риски для детей

Отдельную тревогу у врачей вызывает течение гриппа у детей. Из-за незрелости иммунной системы заболевание у них чаще протекает тяжело и сопровождается осложнениями. Специалисты подчёркивают, что при первых признаках инфекции необходимо вызывать врача, а не пытаться лечить ребёнка самостоятельно.

Игнорирование симптомов или попытки сбить высокую температуру без консультации специалиста могут привести к поражению дыхательных путей, осложнениям со стороны сердца и нервной системы.

Вакцинация и профилактика

Главным способом защиты от гриппа по-прежнему остаётся вакцинация. Как отмечают врачи, прививку можно сделать даже сейчас, однако важно учитывать сроки формирования иммунитета.

"Иммунитет после вакцинации формируется не сразу — на это требуется не меньше двух недель", — пояснила профессор Педиатрического университета Елена Эсауленко.

Это означает, что в период роста заболеваемости особенно важно соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Специалисты советуют носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки и избегать контактов с заболевшими. Такой комплексный подход, по мнению врачей, позволяет существенно снизить риск заражения даже в условиях активного распространения вируса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Недосып увеличивает риск заболеваний и ухудшает работоспособность — учёные из Орегонского университета сегодня в 16:11
Пропустила пару ночей без сна — и теперь понимаю, насколько это разрушает организм

Недосып может быть более разрушительным для здоровья, чем неправильное питание или недостаток физической активности. Исследования подтверждают важность полноценного сна для долголетия.

Читать полностью » Исследование показало низкое качество добавок омега-3 в России и мире — СО РАН сегодня в 15:44
Когда обещания не совпадают с реальностью: почему омега-3 добавки не так эффективны, как мы думали

Исследование показало, что добавки омега-3 могут не содержать заявленные дозы полезных кислот, что снижает их эффективность для здоровья.

Читать полностью » Леденцы с цинком сокращают продолжительность простуды на 2-3 дня — Хельсинкский университет сегодня в 15:44
Леденцы с цинком сокращают продолжительность простуды на 2-3 дня — Хельсинкский университет

Цинк может ускорить выздоровление при простуде. Исследования показывают, что леденцы с этим минералом сокращают болезнь на несколько дней.

Читать полностью » В Лос-Анджелесе проведены уникальные роды при абдоминальной беременности — Седарс-Синай сегодня в 15:44
Мальчик, который выжил, несмотря на невозможное: как редкое чудо в Лос-Анджелесе изменило судьбы

В Лос-Анджелесе произошёл уникальный случай — медики спасли женщину и её ребенка при редчайшей абдоминальной беременности. Это настоящее чудо для всей семьи.

Читать полностью » Врачи борются с мифами, полученными пациентами через чат-боты и соцсети — Доктор Питер сегодня в 15:44
Когда интернет становится опасным врачом: какие нелепые и опасные медицинские мифы увлекают россиян

Врачи сталкиваются с абсурдными медицинскими заблуждениями, порой возникшими из советов в интернете. Эксперты предлагают методы борьбы с дезинформацией.

Читать полностью » Дэн Бюттнер утверждает, что общение с близкими не менее важно для здоровья, чем правильное питание сегодня в 15:44
Секрет долголетия в каждой ложке: как простые продукты могут увеличить продолжительность жизни

Дэн Бюттнер, исследователь долголетия, делится секретами своего здоровья: как простая растительная диета и общение с близкими способствуют долголетию.

Читать полностью » Овощной суп по утрам снижает чувство голода — диетолог Елена Соломатина сегодня в 15:30
Тарелка супа вместо кофе: привычка, которая обманывает мозг и делает тело легче

Диетолог объяснила, почему утренний овощной суп может стать лучшим способом запустить обмен веществ и укрепить здоровье без лишних усилий.

Читать полностью » Хайлайтер наносят на выступ скулы для лифтинг-эффекта — визажисты сегодня в 14:32
Эти три продукта в макияже решают всё — но их часто используют неправильно

Как правильно наносить румяна, хайлайтер и скульптор, чтобы лицо выглядело моложе: простая техника трёх точек от визажиста с 26-летним опытом.

Читать полностью »

Новости
Туризм
В Вятском началось строительство спа-отеля с бассейном — Ярославский регион
Наука
Итальянские медведи стали спокойнее и меньше из-за соседства с людьми — MBAE
Экономика
Евро подешевел до 93,23 рубля по данным Банка России — Царьград
Наука
Новый метод ускорил анализ ядерных веществ до получаса — LANL
Туризм
Инвестиции сделали Арктику доступнее для туристов
Туризм
Смена полётной программы Pegas привела к жалобам туристов
Общество
Движение на трассе Нижнекамск — Челны ограничат ночью — Волга-Вятскуправтодор
Питомцы
Повторная вакцинация защищает собак от опасных инфекций — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet