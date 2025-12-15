Эпидемия рядом, но ещё не объявлена: что происходит с гриппом в Петербурге

Петербург вплотную приблизился к эпидемическому порогу по гриппу, и ситуация вызывает всё большее внимание со стороны медиков. Заболеваемость растёт, вирус активно циркулирует, однако официально эпидемия в городе пока не объявлена. Об этом сообщает телеграм-канал Педиатрического университета со ссылкой на данные Роспотребнадзора и комментарии профильных специалистов.

Ситуация с гриппом в регионе

По информации санитарных служб, эпидемия гриппа уже зафиксирована в 17 регионах России. Санкт-Петербург в этот список пока не входит, но показатели заболеваемости вплотную приблизились к критическим значениям. Врачи подчёркивают, что вирус в городе циркулирует, поэтому расслабляться рано.

Медики призывают жителей внимательно относиться к своему самочувствию и при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью. Самолечение, особенно в случае гриппа, может привести к тяжёлым последствиям и осложнениям, которые потребуют длительного лечения.

Чем опасен "гонконгский" грипп

В текущем сезоне особое внимание специалистов приковано к штамму H3N2, известному как "гонконгский" грипп. Этот вирус был впервые выявлен ещё в 1968 году и за десятилетия стал менее летальным: сегодня уровень смертности от него не превышает 0,5%. Однако, как подчёркивают врачи, снижение летальности не означает лёгкого течения болезни.

"Болезнь начинается резко: температура поднимается до 39-40 градусов, появляется сильная головная боль, ломота в теле и выраженная слабость", — рассказала профессор Педиатрического университета Ирина Бабаченко.

По её словам, в первые дни насморк, как правило, отсутствует и появляется позже, тогда как сухость и першение в горле ощущаются практически сразу.

Особые риски для детей

Отдельную тревогу у врачей вызывает течение гриппа у детей. Из-за незрелости иммунной системы заболевание у них чаще протекает тяжело и сопровождается осложнениями. Специалисты подчёркивают, что при первых признаках инфекции необходимо вызывать врача, а не пытаться лечить ребёнка самостоятельно.

Игнорирование симптомов или попытки сбить высокую температуру без консультации специалиста могут привести к поражению дыхательных путей, осложнениям со стороны сердца и нервной системы.

Вакцинация и профилактика

Главным способом защиты от гриппа по-прежнему остаётся вакцинация. Как отмечают врачи, прививку можно сделать даже сейчас, однако важно учитывать сроки формирования иммунитета.

"Иммунитет после вакцинации формируется не сразу — на это требуется не меньше двух недель", — пояснила профессор Педиатрического университета Елена Эсауленко.

Это означает, что в период роста заболеваемости особенно важно соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Специалисты советуют носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки и избегать контактов с заболевшими. Такой комплексный подход, по мнению врачей, позволяет существенно снизить риск заражения даже в условиях активного распространения вируса.