Дети болеют всё чаще: в Томской области грипп наступает, но эпидпорог ещё не пройден

На первой неделе 2026 года в Томской области выявили 21 случай так называемого гонконгского гриппа, при этом общий эпидпорог по ОРВИ и гриппу не превышен, но среди детей заболеваемость растёт. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Томской области. По данным ведомства, за отчетный период зарегистрировано 6 696 случаев ОРВИ, из них 3 940 — в Томске. В структуре заболевших дети составляют 48%, взрослые — 52%, однако именно в детской группе фиксируется наиболее заметное увеличение числа обращений.

Лабораторный мониторинг показал, что на прошлой неделе среди возбудителей определялись COVID-19, аденовирус и РС-вирус. Одновременно подтверждено 63 случая гриппа, и часть из них относится к гонконгскому варианту: таких диагнозов зарегистрировано 21. В ведомстве подчёркивают, что даже при отсутствии превышения эпидпорога сезонная циркуляция вирусов требует повышенного внимания, особенно в праздничные дни, когда люди чаще находятся в местах массового пребывания и контактируют в закрытых помещениях.

Сколько заболевших и как распределяется заболеваемость

По информации Управления Роспотребнадзора по Томской области, на первой неделе 2026 года в регионе выявлено 6 696 случаев ОРВИ. Из этого числа 3 940 случаев приходится на Томск. В ведомстве уточняют, что недельный эпидемиологический порог не превышен, однако динамика по отдельным возрастным группам вызывает настороженность.

Основной акцент сделан на росте заболеваемости среди детей. Несмотря на то что дети составляют 48% от всех заболевших, именно в этой группе фиксируется увеличение обращаемости, тогда как взрослые формируют 52% общей структуры. Такой расклад, по оценке ведомства, может быть связан с сезонными контактами в коллективах и повышенной восприимчивостью к вирусным инфекциям.

Что показал мониторинг: грипп, COVID-19 и другие вирусы

Ведомство сообщает, что в ходе мониторинга на прошлой неделе лабораторно определялись COVID-19, аденовирус и РС-вирус. Эти возбудители продолжили циркулировать одновременно, что типично для зимнего сезона, когда в регионе фиксируется рост инфекций дыхательных путей. При такой картине важным остается своевременное выявление вирусов и контроль распространения, особенно в условиях повышенной социальной активности в праздники.

Всего подтверждено 63 случая гриппа. Из них 21 случай относится к гонконгскому варианту. В Роспотребнадзоре подчёркивают, что выявленные случаи не означают превышение эпидпорога, но отражают актуальную вирусную структуру недели и требуют соблюдения мер профилактики, прежде всего в группах риска и среди детей.

Какие меры рекомендует Роспотребнадзор в праздничные дни

В новогодние праздники Управление Роспотребнадзора по Томской области напомнило жителям о стандартных мерах профилактики. Ведомство рекомендует носить маски в общественных местах и своевременно их менять, чаще мыть руки и поддерживать иммунитет. Отдельно отмечается необходимость обработки гаджетов, которые регулярно находятся в контакте с руками и поверхностями.

Также рекомендовано минимизировать контакты с окружающими, соблюдать дистанцию и при первых признаках болезни оставаться дома. В ведомстве обращают внимание, что соблюдение ограничительных мер помогает разорвать цепочку распространения инфекций и снизить нагрузку на систему здравоохранения.