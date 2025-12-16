Вирус, который устал быть страшным: как старый H3N2 научился выживать без паники

В Ростовской области отмечается рост числа заболевших гриппом подтипа H3N2, который в быту называют "гонконгским". Об этом сообщает издание "RostovGazeta". По словам местных врачей, именно этот вариант вируса фиксируется у подавляющего большинства пациентов, обратившихся с симптомами сезонного гриппа.

Распространение и особенности вируса

Медики сообщают, что у около 80% заболевших гриппом жителей региона выявляют подтип H3N2. Несмотря на массовое распространение, официальная статистика по числу случаев пока не опубликована. При этом уровень заболеваемости в целом сопоставим с прошлым годом — ситуация, по оценке специалистов, остаётся стабильной.

"Надо понимать, что это не гонконгский грипп, а его разновидность. Когда-то H3N2 действительно был гонконгским, но тогда у него были другие подтипы. С годами вирус изменился", — пояснил врач одной из ростовских поликлиник, чьи слова приводит "RostovGazeta". По его словам, текущий вариант вируса имеет иные характеристики, чем штамм, вызвавший пандемию десятилетия назад.

Эволюция и влияние на здоровье

H3N2 известен медицине уже более полувека. За это время вирус неоднократно мутировал и утратил часть первоначальной силы. Благодаря естественной выработке иммунитета у населения большинство заражений сегодня протекают в лёгкой или средней форме.

Медики отмечают, что в нынешнем эпидемиологическом сезоне вирус проявляется в виде семи новых мутаций. Несмотря на это, тяжёлых случаев заболевания в регионе пока не зарегистрировано. Врачи продолжают наблюдение за динамикой и подчеркивают, что ситуация находится под контролем.

Роль иммунитета и меры профилактики

По словам специалистов, иммунная память населения играет решающую роль в сдерживании инфекции. Многолетний контакт с вирусом позволил сформировать устойчивость, хотя мутации всё ещё могут вызывать осложнения у людей с ослабленным здоровьем. Врачи напоминают о необходимости вакцинации, особенно для пожилых граждан и пациентов с хроническими заболеваниями.

Так, ростовские эпидемиологи не исключают, что H3N2 останется доминирующим подтипом гриппа в ближайшие месяцы. Его активность может сохраниться до конца зимы, но ожидается, что массового всплеска тяжёлых случаев не произойдёт.