Не успел чихнуть — уже лежишь: как распознать опасный штамм гриппа, который бьёт без предупреждения

Резкое ухудшение самочувствия, высокая температура и сильная ломота в теле — именно так нередко начинается одно из наиболее известных штаммовых заболеваний гриппа. Его первые проявления могут развиваться стремительно, буквально в течение нескольких часов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на комментарий специалиста в области клинической медицины.

Стремительное начало болезни

Гонконгский грипп относится к формам сезонного гриппа и отличается быстрым развитием симптомов. Заболевание, как правило, начинается внезапно, без длительного продромального периода. У человека резко повышается температура тела, зачастую превышающая отметку в 38 градусов, и появляется выраженный озноб.

Одновременно с лихорадкой возникают симптомы общей интоксикации. Больные жалуются на сильную слабость, разбитость и невозможность выполнять привычные повседневные действия. Такое состояние связано с активной реакцией организма на вирусную инфекцию и быстрым распространением возбудителя.

Боль и интоксикация как ключевые признаки

Одним из характерных признаков гонконгского гриппа считается выраженная ломота в мышцах и суставах. Эти ощущения могут быть настолько интенсивными, что ограничивают подвижность и усиливаются при любом физическом усилии. Нередко к ним присоединяется сильная головная боль.

Особое внимание специалисты обращают на болезненность при движении глаз. Этот симптом встречается при гриппе чаще, чем при других респираторных вирусных инфекциях, и может служить дополнительным ориентиром при оценке состояния пациента. На фоне общей интоксикации такие проявления воспринимаются особенно тяжело.

Респираторные проявления

Несмотря на то что грипп ассоциируется прежде всего с высокой температурой, респираторные симптомы также занимают важное место в клинической картине. При гонконгском гриппе возможен сухой кашель, который появляется на ранних этапах заболевания и может сохраняться несколько дней.

При этом насморк и боль в горле выражены не всегда, что отличает грипп от многих других ОРВИ. Именно сочетание высокой температуры, интоксикации и относительно скудных катаральных симптомов позволяет врачам заподозрить гриппозную инфекцию.

Мнение специалиста

По словам эксперта, клиническая картина гонконгского гриппа не имеет принципиальных отличий от других разновидностей этого заболевания.

"Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель", — сказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Специалист подчеркнула, что при появлении подобных симптомов важно своевременно обращаться за медицинской помощью, поскольку грипп опасен развитием осложнений, особенно у людей из групп риска.