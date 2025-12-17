Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Больная девушка в маске
Больная девушка в маске
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:07

Не успел чихнуть — уже лежишь: как распознать опасный штамм гриппа, который бьёт без предупреждения

Гонконгский грипп начинается с резкой температуры и ломоты — Вахрушева

Резкое ухудшение самочувствия, высокая температура и сильная ломота в теле — именно так нередко начинается одно из наиболее известных штаммовых заболеваний гриппа. Его первые проявления могут развиваться стремительно, буквально в течение нескольких часов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на комментарий специалиста в области клинической медицины.

Стремительное начало болезни

Гонконгский грипп относится к формам сезонного гриппа и отличается быстрым развитием симптомов. Заболевание, как правило, начинается внезапно, без длительного продромального периода. У человека резко повышается температура тела, зачастую превышающая отметку в 38 градусов, и появляется выраженный озноб.

Одновременно с лихорадкой возникают симптомы общей интоксикации. Больные жалуются на сильную слабость, разбитость и невозможность выполнять привычные повседневные действия. Такое состояние связано с активной реакцией организма на вирусную инфекцию и быстрым распространением возбудителя.

Боль и интоксикация как ключевые признаки

Одним из характерных признаков гонконгского гриппа считается выраженная ломота в мышцах и суставах. Эти ощущения могут быть настолько интенсивными, что ограничивают подвижность и усиливаются при любом физическом усилии. Нередко к ним присоединяется сильная головная боль.

Особое внимание специалисты обращают на болезненность при движении глаз. Этот симптом встречается при гриппе чаще, чем при других респираторных вирусных инфекциях, и может служить дополнительным ориентиром при оценке состояния пациента. На фоне общей интоксикации такие проявления воспринимаются особенно тяжело.

Респираторные проявления

Несмотря на то что грипп ассоциируется прежде всего с высокой температурой, респираторные симптомы также занимают важное место в клинической картине. При гонконгском гриппе возможен сухой кашель, который появляется на ранних этапах заболевания и может сохраняться несколько дней.

При этом насморк и боль в горле выражены не всегда, что отличает грипп от многих других ОРВИ. Именно сочетание высокой температуры, интоксикации и относительно скудных катаральных симптомов позволяет врачам заподозрить гриппозную инфекцию.

Мнение специалиста

По словам эксперта, клиническая картина гонконгского гриппа не имеет принципиальных отличий от других разновидностей этого заболевания.

"Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель", — сказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Специалист подчеркнула, что при появлении подобных симптомов важно своевременно обращаться за медицинской помощью, поскольку грипп опасен развитием осложнений, особенно у людей из групп риска.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Солярии повредили ДНК сильнее солнечного света — Science Advances вчера в 18:45
Красота с отсроченным приговором: солярии оставляют опасные мутации на каждом сантиметре кожи

Новое исследование показало, что солярии не просто увеличивают риск меланомы, но и вызывают масштабные повреждения ДНК кожи, незаметные на первый взгляд.

Читать полностью » Потерю голоса связали с нарушением работы связок — врач Владимир Зайцев вчера в 18:42
Когда слова застревают в горле: как стресс стирает наш голос подчистую

Потеря голоса не всегда связана с простудой — врач рассказал Pravda.Ru, почему голос может исчезнуть из-за стресса и вредных привычек.

Читать полностью » Ночные паузы дыхания мешают восстановлению организма — сомнолог Кудинов вчера в 18:33
Молчаливый убийца сна: как тело выживает, пока мозг борется за воздух

Почему полноценный ночной сон не приносит отдыха и как остановки дыхания во сне могут стать угрозой для сердца и сосудов.

Читать полностью » Постепенный отказ от сахара снижает зависимость от сладкого — диетолог Белоусова вчера в 18:23
Мозг требует сладкого, будто это любовь: как выйти из этого заколдованного круга

Отказаться от сладкого можно без стресса — диетолог Анна Белоусова рассказала Pravda.Ru, как снизить зависимость от сахара и не сорваться на полпути.

Читать полностью » Постоянное ощущение холода связано с нарушением работы сосудов — врач Лапа вчера в 18:04
Тепло уходит, как песок сквозь пальцы: почему организм вдруг перестаёт греться

Постоянное ощущение холода может сигнализировать о сбоях в сосудистой системе и щитовидной железе. Врач объясняет, как диагностика и корректное лечение возвращают тепло конечностям.

Читать полностью » Солнцезащитные средства замедляют старение кожи — дерматолог Егорова вчера в 17:49
Молодость испаряется, как парфюм: одна ошибка в уходе ускоряет старение

Ранние пилинги и активные кремы могут сделать кожу старше — дерматолог объяснила, почему преждевременный уход нередко приводит к обратному эффекту.

Читать полностью » Сахар в продуктах питания может стать причиной высыпаний и тусклой кожи — ТУТ НОВОСТИ вчера в 16:12
Сахар — скрытая причина высыпаний: уменьшила его, и кожа поразила результатом

Избыток сахара отражается на коже быстрее, чем кажется. Почему покраснения и высыпания начинаются с тарелки и как питание помогает вернуть ровный тон лица.

Читать полностью » Кожа не привыкает к крему, если он не вызывает негативных реакций — дерматолог Сафонова вчера в 14:45
Секрет идеальной кожи: когда менять крем — и почему это не всегда нужно делать

Дерматолог Лариса Сафонова объяснила, что крем для увлажнения можно использовать долго, если он правильно подобран и не вызывает реакции кожи. Что стоит учесть при выборе?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Спрос на пятизвездочные отели вырос на 24 процента в новогодние праздники — эксперты
Туризм
Туристы будут платить за вход к фонтану Треви с 7 января — Turprom
Красота и здоровье
Магнитные бури не являются основанием для больничного листа — юрист Зорин
Происшествия
Охранница школы в Петербурге признала вину после нападения с ножом — ТАСС
Экономика
Средняя цена билета на концерты в России выросла на 21% — МТС Live
Общество
Пенсионерка в Южно-Сахалинске перевела мошенникам 880 тысяч рублей — ДР-РОСС
Экономика
Банки повысили ставки по вкладам из-за конкуренции за клиентов — Мильчакова
Общество
Мошенники продают фальшивые билеты на ёлки через доски объявлений — BI.ZONE
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet