Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:43

Грипп не пугает, но берёт своё: чем оборачивается нынешняя волна заболеваемости

В России растёт заболеваемость гриппом из-за штамма H3N2 — Малинникова

Рост заболеваемости гриппом в России в этом эпидсезоне связан преимущественно с вирусом гриппа А подтипа H3N2, известным как гонконгский грипп. При этом течение болезни у большинства пациентов не вызывает серьёзных осложнений и укладывается в относительно благоприятные клинические формы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста и вирусолога Елену Малинникову.

Какая форма гриппа преобладает сейчас

По словам специалиста, именно гонконгский грипп сегодня вносит основной вклад в рост статистики заболеваемости. Несмотря на активное распространение, клиническая картина в целом остаётся контролируемой и не выходит за рамки ожидаемых сезонных проявлений.

"Сегодня отмечается рост заболеваемости гриппом за счет гриппа А, так называемого гонконгского гриппа H3N2. Я могу сказать, что по клинике наблюдаются в основном заболевания легкой и средне-тяжелой формы", — рассказала врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Она отметила, что пациенты чаще всего переносят заболевание без тяжёлых осложнений, требующих реанимационных мер, что отличает текущую ситуацию от более напряжённых эпидсезонов прошлых лет.

Что известно о гонконгском гриппе

Елена Малинникова напомнила, что вирус гриппа H3N2 известен медицине уже более полувека. Он впервые был зафиксирован в 1968 году и с тех пор регулярно циркулирует среди населения, периодически вызывая сезонные вспышки.

По её словам, с точки зрения эпидемиологии такой "возраст" вируса предполагает, что в его структуре со временем происходят изменения. Речь идёт об антигенных сдвигах, которые могут влиять на свойства возбудителя, его заразность и клиническое течение болезни.

Возможные изменения вируса

Специалист обратила внимание, что, согласно законам развития вирусных инфекций, в длительно циркулирующих штаммах рано или поздно накапливаются изменения. Эти процессы не обязательно означают немедленное ухудшение эпидемиологической обстановки, однако требуют постоянного наблюдения со стороны специалистов.

Малинникова подчеркнула, что именно мониторинг мутаций и антигенных сдвигов позволяет своевременно корректировать вакцинные штаммы и прогнозировать возможные риски для населения. Пока же, по её оценке, клиническая картина гонконгского гриппа в России остаётся относительно стабильной.

Общая эпидемиологическая картина

Врачи отмечают, что лёгкие и средне-тяжёлые формы заболевания всё равно требуют внимательного отношения к своему здоровью. Даже при отсутствии осложнений грипп остаётся серьёзной инфекцией, способной надолго выбить человека из привычного ритма жизни.

Эксперты подчёркивают, что своевременное обращение к врачу и соблюдение рекомендаций по лечению остаются ключевыми факторами благоприятного исхода заболевания в условиях текущего эпидсезона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Игрушки над кроваткой могут спровоцировать косоглазие у младенцев – офтальмолог Павлова сегодня в 10:17
Цветной оберег оказался ловушкой: что происходит с глазами ребёнка под погремушкой

Офтальмолог предупредила: яркие погремушки над кроваткой, размещённые слишком близко, могут навредить зрению младенца и привести к косоглазию.

Читать полностью » Холод зимой повышает нагрузку на сердце и давление – кардиолог Баймуканов сегодня в 10:17
Алкоголь не греет — он сбивает ритм: скрытая опасность зимних застолий

Кардиолог предупредил о рисках для сердца зимой и объяснил, почему холод и алкоголь в праздники могут быть особенно опасны.

Читать полностью » Нерасчёсываемые волосы оказались редкой генетической аномалией – трихолог Исакова сегодня в 9:17
Волосы, которые не признают законы укладки: редкая аномалия выходит из тени

Если причёска не держится ни при каких средствах, причина может быть в редкой генетической аномалии — синдроме стекловидных, неукладываемых волос.

Читать полностью » Лёгкий горячий суп улучшает работу ЖКТ по утрам – врач Разаренова сегодня в 8:42
Утренний выбор решает весь день: тёплая еда меняет старт организма

Врач объяснила, почему тарелка легкого супа утром помогает мягко запустить пищеварение и особенно полезна в холодное время года.

Читать полностью » Максимальный объём оливье за новогодний вечер составил 300 граммов – Вялов сегодня в 8:26
Новогодняя ночь превращается в испытание: тяжёлые салаты бьют по ЖКТ

Гастроэнтеролог рассказал, сколько оливье можно съесть за новогоднюю ночь без вреда для здоровья и при каких условиях допустимо увеличить порцию.

Читать полностью » Киргизия стала крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи – Yonhap сегодня в 8:26
Подержанные корейские машины разошлись по новым странам — цифры удивили даже аналитиков

Киргизия, Россия и Казахстан вышли в лидеры по импорту подержанных автомобилей из Южной Кореи на фоне резкого роста экспорта.

Читать полностью » Ученые зафиксировали рост доли ультрапереработанной еды в рационе — Здоровье Mail сегодня в 6:05
Едят миллионы — расплачивается организм: скрытая сторона ультрапереработанных продуктов

Ультрапереработанные продукты всё чаще связывают с риском рака толстой кишки. Как привычная еда влияет на воспаление и что можно изменить в рационе.

Читать полностью » Зимний маникюр 2026 смещается от ярких эффектов к спокойной эстетике — нейл-мастера сегодня в 2:38
Забыла про яркие ногти — зимой 2026 выбираю эти оттенки: маникюр выглядит дорого без лишнего блеска

Какие цвета и текстуры будут определять зимний маникюр 2026 года. Нейтральная палитра, глубокие оттенки и благородный блеск без перегруженного декора.

Читать полностью »

Новости
Общество
Массовый нелегальный вылов искусственно занижал цены на икру — Зверев
Авто и мото
Неправильная мойка и шиномонтаж приводят к коррозии колесных дисков — автоспециалисты
Туризм
Маршрут по центру Красноярска охватывает набережную, музеи и смотровые точки — туристы
Общество
Для выхода на пенсию в 2026 году нужен стаж не менее 15 лет — сенатор Мельникова
Еда
Голубой сыр добавил печёному картофелю солоноватую пикантность — Chowhound
Общество
Бесплатные санаторные путёвки доступны инвалидам и ветеранам — депутат Фролова
ЮФО
В Крыму начислили имущественных налогов на 3,3 млрд рублей — ФНС
ЮФО
Крым восстановил статус всероссийской здравницы спустя 105 лет — Константинов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet