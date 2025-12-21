Грипп не пугает, но берёт своё: чем оборачивается нынешняя волна заболеваемости

Рост заболеваемости гриппом в России в этом эпидсезоне связан преимущественно с вирусом гриппа А подтипа H3N2, известным как гонконгский грипп. При этом течение болезни у большинства пациентов не вызывает серьёзных осложнений и укладывается в относительно благоприятные клинические формы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста и вирусолога Елену Малинникову.

Какая форма гриппа преобладает сейчас

По словам специалиста, именно гонконгский грипп сегодня вносит основной вклад в рост статистики заболеваемости. Несмотря на активное распространение, клиническая картина в целом остаётся контролируемой и не выходит за рамки ожидаемых сезонных проявлений.

"Сегодня отмечается рост заболеваемости гриппом за счет гриппа А, так называемого гонконгского гриппа H3N2. Я могу сказать, что по клинике наблюдаются в основном заболевания легкой и средне-тяжелой формы", — рассказала врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Она отметила, что пациенты чаще всего переносят заболевание без тяжёлых осложнений, требующих реанимационных мер, что отличает текущую ситуацию от более напряжённых эпидсезонов прошлых лет.

Что известно о гонконгском гриппе

Елена Малинникова напомнила, что вирус гриппа H3N2 известен медицине уже более полувека. Он впервые был зафиксирован в 1968 году и с тех пор регулярно циркулирует среди населения, периодически вызывая сезонные вспышки.

По её словам, с точки зрения эпидемиологии такой "возраст" вируса предполагает, что в его структуре со временем происходят изменения. Речь идёт об антигенных сдвигах, которые могут влиять на свойства возбудителя, его заразность и клиническое течение болезни.

Возможные изменения вируса

Специалист обратила внимание, что, согласно законам развития вирусных инфекций, в длительно циркулирующих штаммах рано или поздно накапливаются изменения. Эти процессы не обязательно означают немедленное ухудшение эпидемиологической обстановки, однако требуют постоянного наблюдения со стороны специалистов.

Малинникова подчеркнула, что именно мониторинг мутаций и антигенных сдвигов позволяет своевременно корректировать вакцинные штаммы и прогнозировать возможные риски для населения. Пока же, по её оценке, клиническая картина гонконгского гриппа в России остаётся относительно стабильной.

Общая эпидемиологическая картина

Врачи отмечают, что лёгкие и средне-тяжёлые формы заболевания всё равно требуют внимательного отношения к своему здоровью. Даже при отсутствии осложнений грипп остаётся серьёзной инфекцией, способной надолго выбить человека из привычного ритма жизни.

Эксперты подчёркивают, что своевременное обращение к врачу и соблюдение рекомендаций по лечению остаются ключевыми факторами благоприятного исхода заболевания в условиях текущего эпидсезона.