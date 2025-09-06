Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жимолость
© Max071086 by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Опубликована сегодня в 8:53

Один приём — и старый куст жимолости оживёт, как молодой: успейте сделать это в сентябре

Обрезка жимолости осенью: садоводы советуют удалять до 15 старых ветвей

Обрезка жимолости — важный приём, который помогает продлить жизнь куста, сохранить его здоровье и обеспечить стабильный урожай. Если вовремя убрать лишние ветви и правильно сформировать крону, растение получает больше света, питание распределяется равномерно, а плодоношение становится обильнее. Осень считается самым подходящим временем для этой процедуры, так как именно в этот период куст вступает в фазу покоя и легче переносит вмешательство садовода.

Когда лучше приступать к обрезке

Оптимальный момент наступает после завершения сокодвижения и листопада. Именно тогда растение уже накопило необходимые питательные вещества и готовится к зиме. В зависимости от региона это может быть сентябрь, октябрь или даже ноябрь. Ориентироваться стоит не на календарь, а на внешний вид куста: если крона пожелтела и стала просвечиваться, значит, можно смело браться за секатор.

Основные задачи обрезки

Процедура преследует сразу несколько целей:

  • удаление старых и больных побегов;
  • формирование воздушной и освещённой кроны;
  • сохранение годичного прироста, на котором появляются цветочные почки.

Важно помнить: схема обрезки зависит от возраста растения. Молодым кустам чаще всего достаточно санитарной обработки и лёгкой корректировки, тогда как запущенные и старые требуют серьёзного вмешательства.

Инструменты для работы

Для регулярного ухода достаточно качественного секатора с острыми лезвиями. Он позволяет делать ровные срезы без разлохмачивания тканей. Но если куст запущен и в нём есть толстые старые ветви, пригодится садовая ножовка с мелкими зубьями или кусторез.

Какие ветви удаляют в первую очередь

При формировании жимолости следует оставлять лишь крепкие побеги, расположенные так, чтобы крона была рыхлой и хорошо освещённой. Под нож в первую очередь идут:

  1. сухие и повреждённые ветви;

  2. тонкие побеги, растущие внутрь куста;

  3. ветви, лежащие на земле.

Продуктивный взрослый куст должен иметь около 8-12 скелетных побегов, равномерно распределённых по окружности, без чрезмерного загущения.

Особенности ухода по возрасту куста

До 6-7 лет растениям нужна только лёгкая формировка: укорачивание вытянутых побегов на внешнюю почку, удаление дублёров и поросли внутри кроны. В период активного плодоношения (8-10 лет) главное — не допустить переплетения ветвей и загущения. Укорачивать концы побегов не стоит: именно там формируется большая часть урожая.

Сильно запущенные кусты сначала освобождают от самых старых и больных ветвей, затем оставляют десяток крепких побегов, распределённых по всей кроне. Всё лишнее вырезается под корень.

Старые кусты (старше 15-20 лет) нуждаются в омолаживающей обрезке: побеги укорачиваются почти до основания (20-40 см), чтобы стимулировать рост новой поросли. Урожай появится только через год, но куст обретёт вторую жизнь.

Уход после обрезки

На больших срезах обязательно используют садовый вар или масляную краску, чтобы закрыть ворота для инфекции. Мелкие срезы можно оставить без обработки, но полезно опрыскать куст фунгицидом. Далее выполняют комплекс мер:

  • сгребают и убирают растительные остатки;
  • вносят калийно-фосфорные удобрения (50-70 г на куст);
  • мульчируют приствольный круг компостом или перегноем.

Если осень сухая, перед заморозками кусты желательно обильно полить — по 30-40 литров на растение.

Типичные ошибки садоводов

  1. Стрижка по типу декоративных бордюров, когда удаляются только периферийные молодые побеги. В итоге урожайность резко падает.

  2. Сохранение слишком большого количества ветвей у старого куста. Оптимум — 13-15 сильных побегов.

  3. Формирование кроны в виде "колонны", когда оставляют вертикально растущие центральные побеги. В этом случае куст загущается и плохо освещается.

  4. Попытки "оживить" старый куст без обрезки с помощью подкормок и поливов. Без сильного обновления такие меры малоэффективны.

Грамотная обрезка осенью позволяет не только повысить урожайность, но и сохранить жимолость здоровой и долговечной культурой в саду.

