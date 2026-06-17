Жимолость называют ягодой для молодости: вот что удивительное в ее составе

Жимолость обладает мощным антиоксидантным потенциалом, однако не превосходит чернику по своей биологической ценности. Диетолог, нутрициолог Клиники экспертной медицины Медгород Наталья Лазуренко в беседе с NewsInfo оценила пользу этой ягоды и правила ее включения в рацион.

Ранее сообщалось, что в торговых точках отмечался резкий скачок цен на сезонные ягоды: стоимость банки жимолости достигала девятьсот рублей, превосходя по цене даже популярную клубнику. Эксперты связывают это с устойчивым трендом на здоровое питание.

При этом важно понимать, почему возникают вопросы к ранней клубнике и качеству ее состава.

Темно-синий или фиолетовый окрас жимолости указывает на высокое содержание антоцианов — веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы, рассказала диетолог. Защита клеток от их негативного воздействия позволяет снизить риски развития хронических заболеваний, а также замедлить процессы старения сосудов и нервной системы.

"В жимолости содержится достаточно много мощных растительных соединений, которые дают антиоксидантную защиту, антоцианы называются. Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, с которыми наш организм постоянно борется и которые в избытке могут повреждать клетки", — отметила нутрициолог.

Жимолость, продолжает эксперт, содержит витамины группы B и витамин C, который благотворно влияет на движение крови. Кроме того, в ней присутствуют калий, магний и железо. Эти микроэлементы ускоряют важные биохимические процессы, работая как мощные катализаторы. Специалисты напоминают, что следить за составом рациона необходимо постоянно, ведь переедание ягод может быть опасно для здоровья.

Низкая калорийность и небольшой гликемический индекс делают жимолость подходящим продуктом для снижения или поддержания веса. Однако диетолог рекомендует употреблять ее в свежем виде и преимущественно в первой половине дня. Не стоит забывать и о сохранности полезных веществ в других продуктах — многие задаются вопросом, что происходит с витаминами при заморозке.

"Жимолость в зависимости от сорта бывает кислая. Поэтому может оказывать индивидуальное воздействие на ЖКТ, на слизистую желудочно-кишечного тракта. Особенно у тех, у кого гастрит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, желудка. Желательно сначала проконсультироваться со своим врачом о дозе жимолости и потихонечку внедрять ее в рацион", — пояснила Лазуренко.

Любые полезные продукты, употребляемые не вовремя или в неудачном сочетании, могут спровоцировать пищеварительный дискомфорт. Ранее эксперты разъясняли, почему некоторые продукты могут устроить кишечнику бунт. Также важно помнить о скрытых рисках: например, утренний ритуал с соками стоит пересмотреть многим из-за высокого содержания сахара.

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