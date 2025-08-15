Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ягоды жимолости на кусте
Ягоды жимолости на кусте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:55

Один приём при посадке — и куст жимолости зацветёт как в рекламе

Садовники назвали правила ухода за жимолостью в саду

Жимолость — один из тех вьющихся кустарников, который способен превратить обычный забор или шпалеру в благоухающий каскад цветов. Её сладкий аромат и способность быстро разрастаться сделали растение любимцем многих садоводов. Однако, чтобы куст действительно радовал обильным цветением, важно знать несколько ключевых нюансов выращивания и ухода.

Место и освещение

Правильный выбор места для посадки жимолости играет решающую роль.

"Полное солнце стимулирует цветение, но может обжечь листья, поэтому лучше всего подойдёт лёгкая полутень", — объясняет главный садовник Grantley Hall Дэвид Пауэлл.

Недостаток света может привести к тому, что цветение будет скромным, поэтому избегайте чрезмерно затенённых мест.

Почва и посадка

Солнечное освещение — лишь половина успеха. Жимолость любит плодородную, хорошо дренированную почву. Перед посадкой рекомендуется добавить органическое вещество, чтобы улучшить структуру грунта. Ники, главный садовник Polhawn Fort, советует также защищать корни от прямых солнечных лучей — это поможет сохранить влагу. Мульчирование станет надёжным помощником в этом, а для роста и здоровья растения полезно использовать шпалеру или другую опору.

Полив и сохранение влаги

В первый год после посадки растение нуждается в регулярном поливе, чтобы укорениться. В последующие годы полив важен в периоды засухи. Мульча, кроме прочего, помогает удерживать влагу и снижает потребность в частом поливе.

Подкормка для обильного цветения

Весной стоит внести универсальное удобрение и тонкий слой свежей мульчи. Это не только поддержит влагу в почве, но и обеспечит растение питательными веществами, необходимыми для формирования бутонов. Такой уход особенно важен для обильного цветения.

Обрезка: разные сорта — разные правила

Сроки и техника обрезки зависят от разновидности жимолости. Поздноцветущие сорта обрезают весной, удаляя лишь лишние побеги, чтобы не снизить количество цветов. Ранние сорта обрезают после цветения, укорачивая отцветшие побеги примерно на треть для стимуляции нового роста.

Интересные факты о жимолости

  • В некоторых странах жимолость используют в качестве природного ароматизатора для чая и десертов.
  • Её цветы привлекают колибри и множество ночных мотыльков, что делает растение полезным для биоразнообразия сада.
  • Жимолость — символ преданности и любви в викторианской "языке цветов".

Жимолость — не только красивое, но и неприхотливое растение, которое способно стать акцентом вашего сада. Достаточно уделить внимание выбору места, уходу за почвой и правильной обрезке, чтобы куст ежегодно радовал ароматным цветением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ржавчина - враг садовых инструментов: 3 простых шага для их очистки и защиты сегодня в 14:35

Забудьте о ржавчине на инструментах: вот гениальный способ, который сэкономит ваши деньги

Ржавчина портит ваши садовые инструменты? Узнайте простой и эффективный метод очистки и защиты от коррозии, который не требует больших затрат! Вам понадобится всего лишь песок и отработанное масло. Продлите срок службы инвентаря и наслаждайтесь работой в саду!

Читать полностью » Защита яблонь от монилиоза: сбалансированное питание и устойчивые сорта сегодня в 13:35

Сорта-крепости: какие яблони не боятся плодовой гнили – выбираем устойчивые виды для вашего сада

Монилиоз яблонь – опасное грибковое заболевание. Узнайте, как быстро спасти урожай, используя медьсодержащие препараты, правильную обрезку и устойчивые сорта.

Читать полностью » В Челябинской области ожоги листьев вызывают солнце, ветер и дефицит минералов сегодня в 13:29

Клумбы в опасности: жара и ветер сжигают листья — Челябинская область применяет редкий приём

Листья у цветов обгорают на солнце и ветру, а клумбы тускнеют. Жители Челябинской области узнают рабочий алгоритм, который спасает зелень без лишних трат.

Читать полностью » Забудьте о покупке укропа: простой способ вырастить его дома сегодня в 12:35

Аромат на весь дом: вот что нужно сделать с семенами укропа перед посадкой — раскроем секрет

Хотите круглый год свежий укроп на столе? Узнайте, как правильно подготовить семена, создать оптимальные условия для роста и ухаживать за зеленью дома. Секреты выращивания!

Читать полностью » Цитронелла эффективна против комаров, но несёт угрозу полезным насекомым сегодня в 12:18

Враг комаров — враг опылителей: чем опасна цитронелла для дачного участка

Цитронелла помогает забыть о комарах, но каков экологический след? Узнайте, как провести лето комфортно, не вредя природе.

Читать полностью » Августовская подкормка кабачков: главный секрет богатого урожая – нужен калий и фосфор сегодня в 11:35

Этот секрет спасет ваш урожай кабачков в августе: всего одна подкормка – и они прут как на дрожжах

Как правильно подкармливать кабачки в августе для улучшения урожая? Используйте калий, фосфор, золу и узнайте про неожиданную дрожжевую подкормку!

Читать полностью » Спатифиллум подходит для содержания в тени и помогает бороться с плесенью сегодня в 11:12

Этому цветку не страшны ни пропущенный полив, ни редкое солнце: растение, которое никогда не разочарует

Раскрываем секрет флористов: как ухаживать за спатифиллумом, чтобы он оставался пышным, здоровым и цвёл круглый год, даже в полутени.

Читать полностью » Эксперт Мирковски-Ленарт: при сильной жаре помидоры остаются зелёными сегодня в 10:39

Солнце и тепло — враги красных помидоров: как жара замораживает урожай

Почему помидоры остаются зелёными даже в жаркое лето? Эксперты объясняют, как жара, вода и питание влияют на их созревание.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Альтернативы подтягиваниям для укрепления верхней части тела по данным фитнес-инструкторов
Наука и технологии

Научное открытие: рак существовал у людей 1700 лет назад, подтверждено анализом костей
Садоводство

Садоводы поделились оптимальными сроками посадки капусты и правилами осеннего ухода
Авто и мото

Daily Mail: Volkswagen ввёл платную подписку на полную мощность ID.3
Дом

Какие средства для стирки безопасны при кожных заболеваниях — мнение гигиениста
Авто и мото

В Россию привезли первые электрокроссоверы Xiaomi YU7 Max 2025 из Китая
Спорт и фитнес

Лор МакСпадден-Уокер представила упражнения для подвижности ног и спины
Культура и шоу-бизнес

В Китае актриса дорам Чжао Лусы обвинила агентство в попытке лечить депрессию обрядом экзорцизма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru