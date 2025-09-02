Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ягоды жимолости на кусте
Ягоды жимолости на кусте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:05

Жимолость вас озолотит: один простой шаг в сентябре – и куст усыпан ягодами

Как правильно подкормить жимолость осенью: советы для богатого урожая

Жимолость по праву считается одной из самых выносливых и нетребовательных культур в саду. Она легко переносит морозы, редко болеет и не требует сложного ухода. Но многие дачники сталкиваются с тем, что молодые кусты долгое время словно "топчутся на месте": листья есть, побеги зелёные, но прирост минимальный.

На деле причина вовсе не в неудачном саженце, а в питании. Именно нехватка полезных веществ в первые годы сдерживает развитие растения. Исправить ситуацию проще всего в начале осени — именно в сентябре жимолость активно закладывает почки будущего урожая.

Подкормка в сентябре

С наступлением осени кусты нуждаются в помощи, чтобы успешно подготовиться к зиме. Лучший вариант — внести органические удобрения. Наиболее эффективно работает перепревший конский навоз: его раскладывают в приствольном круге и слегка заделывают в верхний слой почвы.

Преимущество этой подкормки в её постепенном действии. За зиму органика успевает частично разложиться, а весной куст получает мощный заряд питательных веществ, который сразу направляет на рост и образование цветочных почек.

Главное — не использовать свежий навоз. Он может обжечь нежные корни и спровоцировать вспышку грибковых инфекций.

Почему так важно осеннее питание

Многие садоводы привычно вносят удобрения только весной, когда растения просыпаются. Но для жимолости решающим оказывается именно сентябрь. В это время рост побегов замедляется, и все силы культура направляет на укрепление древесины и подготовку к зимним морозам.

Калий и фосфор, внесённые осенью, играют ключевую роль: они повышают зимостойкость, способствуют лучшему вызреванию побегов и формированию крепкой корневой системы. А значит, весной жимолость быстрее тронется в рост, зацветёт активнее и заложит больше завязей.

Уход после зимы

Правильная осенняя подкормка — это только половина успеха. Весной, когда куст начинает набирать силу, он часто сильно загущается. Чтобы будущий урожай не страдал от нехватки света и плохого проветривания, кусты обязательно прореживают.

Удаляют все слабые, сухие и лишние ветви, оставляя только самые сильные. Такая санитарная и формирующая обрезка позволяет солнечным лучам проникать внутрь кроны, стимулирует образование цветочных почек и значительно увеличивает урожайность.

Итог

Секрет мощного роста и щедрого плодоношения жимолости прост: своевременная подкормка в начале осени и грамотная весенняя обрезка. Эти два приёма помогают растению быстрее развиваться, легче переносить зиму и давать стабильные урожаи на протяжении десятков лет.

Три интересных факта

  1. Жимолость — одна из самых ранних ягод: в средней полосе первые плоды можно собирать уже в начале июня, задолго до клубники.
  2. В дикой природе существует более 200 видов жимолости, но съедобными являются лишь около 20. Остальные декоративны или даже ядовиты.
  3. Ягоды жимолости богаты витамином C: в 100 граммах содержится до 50 мг, что сопоставимо с лимоном и чёрной смородиной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Борьба с агрессивными растениями на участке: метод садоводов для ослабления корней в сентябре сегодня в 8:23

Три дня промедления — и сорняки берут реванш: когда борьба превращается в катастрофу

Обычные способы борьбы с сорняками часто только усугубляют проблему. Но есть проверенный сезонный метод, который меняет правила игры.

Читать полностью » Поправки к Земельному кодексу ограничили использование сельхозземель для садоводства сегодня в 7:50

Дом стоит, но продать нельзя: что скрывают сентябрьские поправки для СНТ

С 1 сентября вступили в силу изменения в Земельный кодекс, касающиеся садоводства. Узнайте, кого они затронут и как это скажется на обычных гражданах.

Читать полностью » Мох вас больше не побеспокоит: как убрать мох с газона и предотвратить его появление – 4 секрета сегодня в 7:42

В 3 раза дешевле, чем в магазине: средство от мха своими руками – газон скажет спасибо

Узнайте, как избавиться от мха на газоне с помощью простых и эффективных методов. Механическое удаление, железный купорос, секреты ухода, аэрация - всё это поможет вам

Читать полностью » Мульча, укрывной материал и отпугиватели: проверенные методы защиты газона от птиц сегодня в 6:44

Как сохранить свежий газон: 4 секретных способа защитить семена от птиц

Узнайте, как защитить газон от птиц! 4 простых и эффективных метода, которые помогут сохранить свежие семена до появления всходов.

Читать полностью » Как спасти урожай томатов: советы по дозариванию от опытных садоводов сегодня в 6:42

Бабушкин секрет: как одна хитрость с поливом превращает зеленые томаты в красные – урожай удивит

Как правильно дозаривать зелёные томаты, чтобы они стали красными и вкусными? Сроки сбора, методы ускорения созревания и хитрости сохранения вкуса.

Читать полностью » Вода после пасты – секретное удобрение: как поливать растения, чтобы они росли как на дрожжах сегодня в 5:42

Вода после пасты – это золотой эликсир для ваших растений: узнайте, как правильно использовать

Вода после макарон – ценный ресурс для растений! Узнайте, как правильно использовать "макаронную воду" для подкормки и улучшения роста. 3 секрета и правила полива.

Читать полностью » Фермер Брайан Свобода: для обрезки алоэ нужно минимум семь–восемь листьев сегодня в 5:41

Алоэ вера — аптечка на подоконнике: как правильно срезать листья, чтобы не навредить

Узнайте, как правильно обрезать алоэ вера, чтобы растение не пострадало. Брайан Свобода делится секретами ухода за алоэ, чтобы получить максимум от него.

Читать полностью » Цветы шнитт-лука применяют в салатах, выпечке и уксусах сегодня в 4:37

Букет, который можно подать к столу: цветы вместо приправы

Шнитт-лук — это не только обычная зелень. Узнайте, как его цветы могут украсить блюда и принести пользу для здоровья, добавив уникальные ароматы и витамины.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с говяжьим языком
Авто и мото

Дагестан вошёл в тройку регионов с наибольшим числом нарушителей ПДД
Питомцы

Иммунитет собак снижается при стрессе, паразитах и несбалансированном питании
Садоводство

Осенняя обработка деревьев и кустарников обязательна в Иркутской области
Наука и технологии

Ученые обнаружили червя, производящего токсичный аурипигмент в экстремальных условиях
Красота и здоровье

Психиатр Руслан Исаев: у курильщиков уровень витамина С ниже из-за оксидативного стресса
Красота и здоровье

Терапевт Михаил Братусь: почему рыба 1-2 раза в неделю спасает от диабета и болезней сердца
Туризм

Как подготовиться к треккингу: советы новичкам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet