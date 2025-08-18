Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© ipernity.com by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:56

Джейк Джилленхол и Кевин Костнер объединяются в фильме, которого Голливуд ждал два десятилетия

Можно ли представить свадебное путешествие без невесты? Именно с этого парадокса начинается история фильма "Медовый месяц с Гарри". Картина, о которой Голливуд говорит уже два десятилетия, наконец-то обрела шанс выйти на экран. Amazon MGM приобрела права на проект, главные роли в котором сыграют Кевин Костнер и Джейк Джилленхол.

Долгая дорога к съёмкам

История фильма уходит корнями в 2004 год. Тогда права на роман Барта Бейкера впервые попали в Голливуд, и проект даже успели связать с именами Пола Хаггиса и Джонатана Демме. В разные годы главные роли предлагались Винсу Вону и Джеку Николсону, позже — Брэдли Куперу и Роберту Де Ниро. Но производство так и не стартовало.

Сюжет книги и будущей экранизации прост и драматичен: жених (Джилленхол) теряет невесту за два дня до свадьбы и решает всё равно отправиться в свадебное путешествие. Только его спутником становится не возлюбленная, а её отец — строгий и немногословный мужчина (Костнер).

Команда проекта

Нынешняя версия "Медового месяца с Гарри" собрала внушительный состав. Постановкой займутся режиссёры Глен Фикарра и Джон Рекуа, а сценарий напишет Дэн Фогельман. Это трио уже работало вместе над популярной драмеди "Эта дурацкая любовь" и сериалом "Рай". Продюсерами заявлены Фогельман, Майк Карц и Дженнифер Салке — бывший руководитель Amazon MGM.

"Это проект, к которому мы возвращались снова и снова, и теперь кажется, что настал правильный момент", — отмечают авторы.

Параллельные проекты актёров

Пока работа над картиной только начинается, оба исполнителя главных ролей заняты на других площадках. Джейк Джилленхол снимается у М. Найта Шьямалана в мистическом триллере "Remain". По сюжету архитектор из Нью-Йорка отправляется на Кейп-Код, чтобы построить летний дом для друга, но оказывается втянут в череду сверхъестественных событий.

Кевин Костнер же продолжает работать над собственной киносагой "Горизонты". В настоящий момент идёт производство третьей части, которая переносит зрителей на американский Запад второй половины XIX века — в эпоху переселенцев и их столкновений с индейскими племенами.

