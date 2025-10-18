Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Высокогорный мёд
Высокогорный мёд
© commons.wikimedia.org by AnnaMayak is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:46

Мёд и сахар оказались близнецами: врачи рассказали, чем на самом деле они отличаются

Врач Андрей Кондрахин объяснил, почему мёд и сахар одинаково влияют на уровень глюкозы в крови

Мёд издавна считается символом здоровья, натуральности и долголетия. Многие уверены, что, заменив им сахар, можно без вреда подсластить чай, кашу или десерт. Но действительно ли пчелиный продукт настолько полезен, как принято думать?
Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин развенчал популярные мифы и рассказал, чем мёд отличается от обычного сахара — и почему их не стоит противопоставлять.

Мёд и сахар — два вида быстрых углеводов

"Если говорить строго, и мёд, и сахар — это быстрые углеводы. Они резко повышают уровень глюкозы в крови, а значит, при злоупотреблении одинаково опасны для здоровья", — объяснил врач Андрей Кондрахин.

По химическому составу мёд почти не отличается от сахара: в нём содержится фруктоза и глюкоза — те же простые сахара, только в естественной, менее очищенной форме.
Разница лишь в том, что мёд включает небольшие следы биологически активных веществ — пыльцы растений, ферментов и аминокислот, которые образуются в процессе работы пчёл. Однако их доля невелика, и на обмен веществ они почти не влияют.

Показатель Мёд Сахар
Основные вещества Глюкоза, фруктоза Сахароза (глюкоза + фруктоза)
Калорийность (ккал на 100 г) 304 387
Гликемический индекс 55-60 65-70
Минералы и витамины Незначительное количество Практически отсутствуют
Биологически активные компоненты Есть (пыльца, ферменты) Нет

Несмотря на то, что мёд чуть менее калориен, он остаётся источником быстрых сахаров, вызывающих скачки глюкозы в крови. Поэтому его нельзя считать безвредной альтернативой — особенно при диабете, ожирении и метаболических нарушениях.

Почему мёд не лекарство

"Мёд не является лекарством и не способен вылечить болезни. Он может быть только элементом профилактики, небольшим подспорьем для организма", — подчеркнул Андрей Кондрахин.

Многие ошибочно считают мёд природным антибиотиком или иммуномодулятором. На самом деле его действие ограничено: он может мягко поддерживать организм, но не заменяет медицинские препараты.
Полезные свойства мёда проявляются лишь при умеренном употреблении — до одной чайной ложки в день для взрослого человека.

Переизбыток сладкого, даже натурального, приводит к тем же последствиям, что и излишки сахара:

  • повышается уровень глюкозы и инсулина в крови;

  • ускоряются воспалительные процессы;

  • активизируется набор веса.

"Если употреблять его много, вред от сахара перекроет любую пользу", — предупреждает врач.

Мёд в косметологии: естественный увлажнитель

Помимо пищевого применения, мёд давно используется и в уходе за кожей.
Его способность удерживать влагу делает его ценным компонентом кремов, масок и бальзамов. Он образует тонкую плёнку, которая сохраняет воду в верхних слоях эпидермиса, придавая коже гладкость и эластичность.

"Благодаря своей способности удерживать влагу, мёд делает кожу более увлажнённой и упругой, временно разглаживая мелкие морщинки", — отметил Кондрахин.

Однако и здесь важна мера: при избыточном нанесении мёд может закупорить поры или вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Поэтому косметологи советуют использовать его в смеси с другими компонентами - овсяной мукой, йогуртом, алоэ или маслами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать мёд лекарством от простуды.
    Последствие: отказ от полноценного лечения и осложнения болезни.
    Альтернатива: использовать мёд как дополнение — с тёплым чаем или молоком, не выше 40 °C, чтобы не разрушать ферменты.

  2. Ошибка: заменять сахар большими порциями мёда.
    Последствие: перегрузка поджелудочной железы, повышение веса.
    Альтернатива: ограничить потребление до 1-2 ложек в день.

  3. Ошибка: наносить мёд в чистом виде на кожу при аллергии.
    Последствие: раздражение и покраснение.
    Альтернатива: использовать мёд в составе мягких масок и тестировать заранее.

Мёд в питании: как использовать с пользой

Мёд может быть частью здорового рациона, если соблюдать простые правила.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте натуральный мёд.
    Покупайте продукт у проверенных производителей или на сертифицированных ярмарках.

  2. Не нагревайте выше 40 °C.
    При высокой температуре ферменты и витамины разрушаются, а мёд теряет биологическую ценность.

  3. Добавляйте в готовые блюда.
    Лучше подсластить остывший чай, кашу или творог, а не варить с мёдом.

  4. Храните в сухом месте.
    Избыток влаги способствует брожению и потере вкуса.

  5. Умеренность прежде всего.
    Для взрослого достаточно 1-2 чайных ложек в день. Детям до трёх лет мёд давать не рекомендуется из-за риска аллергии.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли полностью заменить сахар мёдом?
Нет. Мёд также повышает глюкозу в крови и должен употребляться в ограниченном количестве.

Правда ли, что мёд полезнее тростникового сахара?
Да, но преимущество минимальное — в мёде чуть больше микроэлементов.

Сколько мёда можно есть без вреда?
1-2 чайные ложки в день для взрослого человека при отсутствии противопоказаний.

Можно ли добавлять мёд в горячий чай?
Можно, но температура воды не должна превышать 40 °C, иначе полезные вещества разрушаются.

Стоит ли употреблять мёд на ночь?
Иногда — для лёгкого расслабляющего эффекта, но не при нарушениях обмена веществ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия теряет врачей не из-за зарплат: кризис начинается ещё в аудитории сегодня в 13:30
Юлия Цуркан: обязательная отработка не решает дефицит врачей в России

Главврач Юлия Цуркан объяснила, почему обязательная отработка не решает дефицит врачей в России. Проблема глубже — в отсутствии клинической базы и разрыве между теорией и практикой.

Читать полностью » Болгария нарастила специалистов, но потеряла медицину для людей сегодня в 13:16
Кардиологи и реабилитологи растут, терапевты и педиатры убывают: кадровый сдвиг в болгарской медицине

В Болгарии за десятилетие семейных врачей стало меньше на 15%. Разбираем, почему «привратники» системы исчезают, где растут кадры и какие адресные меры могут развернуть тренд.

Читать полностью » Гастроэнтеролог рассказала, почему алкоголь с газировкой усиливает опьянение и вред для организма сегодня в 10:49
Пузырьки не делают напиток мягче: как газ превращает бокал шампанского в удар по печени

Газированные напитки усиливают действие алкоголя и ускоряют опьянение. Врач объяснила, как пузырьки влияют на организм и почему шампанское опаснее, чем кажется.

Читать полностью » Ирина Волгина предупредила: тёплая вода в бассейне создаёт идеальные условия для грибков и вирусов сегодня в 10:35
Чистая вода, грязные тайны: какие болезни можно подхватить даже в ухоженном бассейне

Тёплая вода и влажная среда делают бассейны местом повышенного риска грибковых и бактериальных инфекций. Врач рассказала, какие болезни можно подхватить и как защититься.

Читать полностью » Микрофлора кишечника восстанавливается с помощью пробиотиков и клетчатки из пищи — София Кованова сегодня в 10:31
Внутри нас живёт два килограмма жизни: как подружиться со своей микрофлорой и перестать страдать от вздутия

Пробиотики заселяют кишечник полезными бактериями, а пребиотики их питают. Диетолог София Кованова объяснила, как восстановить микрофлору и сохранить здоровье ЖКТ.

Читать полностью » Врач из Пушкинской больницы рассказал, как наушники разрушают слух при ежедневном использовании сегодня в 10:11
Музыка ближе, чем кажется: врачи объяснили, почему наушники опаснее рок-концерта

Наушники стали частью жизни, но их неправильное использование грозит потерей слуха. Врач рассказал, какие модели безопаснее и как слушать музыку без вреда.

Читать полностью » Врачи центра медицины катастроф спасли мужчину с компрессионным переломом позвоночника сегодня в 9:47
Спасение с неба: врачи Владивостока эвакуировали пациента с переломом позвоночника вертолётом

Медики Владивостока провели сложную операцию и эвакуацию пациента с переломом позвоночника из Дальнереченска. Вертолёт Ми-8, реанимобиль и профессионализм спасли жизнь мужчине.

Читать полностью » Клубника укрепляет сосуды и замедляет старение, но требует осторожности — Александра Разаренова сегодня в 9:47
Ягода — как характер: клубника и лечит, и кусается одновременно

Диетолог рассказала, чем полезна клубника и кому стоит быть осторожнее: антоцианы защищают сердце и клетки, но при болезнях желудка или почек ягоду лучше ограничить.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат из фасоли с морковью и луком получается ароматным и насыщенным
Еда
Салат с копчёной курицей и маринованными грибами уместен на праздничном столе и в качестве ужина
Спорт и фитнес
Как утренние упражнения помогают снять напряжение и улучшить гибкость: советы от врача-физиотерапевта
Технологии
OpenAI запретила создавать видео с Мартином Лютером Кингом в сервисе Sora
Красота и здоровье
Лечат без врачей: Минздрав разрешил фельдшерам брать на себя больных
Дом
Дизайнеры назвали восемь ошибок при выборе цвета для интерьера квартиры
Спорт и фитнес
Два занятия в неделю по 30 минут для улучшения физической формы и силы
Красота и здоровье
Нут содержит белок, но не восполняет витамин B12 — Анна Белоусова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet