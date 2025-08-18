Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by AnnaMayak is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:23

Природное золото или тот же сахар? Правда о мёде, которую не любят слышать

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова: мёд по сути не отличается от сахара

Многие уверены, что мёд обладает почти лечебными свойствами и чуть ли не способен заменить лекарства. Но действительно ли это так, или мы переоцениваем его ценность?

Миф о целебной силе мёда

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова уверена: мёд — это, по сути, тот же сахар. По её словам, с точки зрения калорийности и содержания углеводов эти продукты очень близки.

"Это очень приближенно и грубо, мы сравниваем по калорийности и количеству углеводов", — рассказала Дианова.

Почему мы считаем мёд полезным

Дианова отмечает, что во многом "целебный" эффект мёда связан с семейными традициями. Многие с детства привыкли пить мёд с молоком или чаем, чтобы расслабиться и успокоиться — и именно это формирует ощущение, что продукт положительно влияет на организм.

"И есть ощущение, что он так работает, но по факту это рафинированный сахар, и задача у него — давать сладость и все", — пояснила Дианова.

А есть ли хоть какие-то различия?

Специалист уточнила, что в ротовой полости мёд и сахар действительно действуют немного по-разному, однако на общем уровне это по-прежнему источник быстрых углеводов.

Сколько мёда можно есть безопасно

Дианова напомнила, что ВОЗ допускает употребление 25-50 граммов мёда в день, если у человека нет серьёзных проблем со здоровьем. А значит — всё решает умеренность, даже если речь идёт о "натуральном" продукте.

