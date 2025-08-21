Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:11

Можно ли считать мёд полезнее сахара? Врачи отвечают

Диетолог Нурия Дианова: мёд по сути является сахаром и не обладает лечебным эффектом

Можно ли считать мёд полезной альтернативой сахару, особенно в сезон простуд? Многие уверены, что да. Но врачи настроены гораздо осторожнее.

Мёд = сахар?

Гастроэнтеролог первой категории, диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова объясняет: несмотря на древнюю историю и репутацию натурального лекарства, мёд по сути — это тот же сахар, пусть и в более "природной" форме.

"Это очень приближенно и грубо, мы сравниваем по калорийности и количеству углеводов. Однако в ротовой полости действие сахара и меда разное", — уточняет специалист.

По словам врача, традиции делают своё дело — многим кажется, что мёд действительно лечит, особенно при кашле или гриппе. Но лечебного эффекта как такового нет.

"По факту это рафинированный сахар, и задача у него — давать сладость, и всё", — подчёркивает Нурия Дианова.

Можно ли всё-таки есть мёд?

Да, но в умеренном количестве и только при отсутствии проблем со здоровьем и противопоказаний.

По рекомендациям ВОЗ, безопасной нормой считаются 25-50 граммов мёда в день — то есть 1-2 чайные ложки.

Кому стоит быть осторожнее

  • людям с диабетом и метаболическими нарушениями;
  • тем, кто придерживается строгой диеты;
  • при заболеваниях ЖКТ (по назначению врача).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru