"Усугубит симптомы": диетолог предостерегла от употребления меда некоторыми группами людей

Диетолог Ольга Редина предостерегла от употребления меда определенными группами людей. В частности, это касается тех, кто страдает сахарным диабетом, так как мед может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови.
Также осторожными должны быть люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва и гастрит, поскольку мед может усугублять симптомы. Людям с ожирением или избыточным весом следует ограничить употребление меда из-за его высокой калорийности и содержания сахара, сообщает Вечерняя Москва.
Редина также напомнила, что даже здоровым людям не стоит употреблять более двух столовых ложек меда в день и не есть его на голодный желудок. Наконец, она подчеркнула, что мед не следует нагревать или добавлять в выпечку, так как при этом он может стать канцерогенным.
Фото: commons.wikimedia.org/Maksym Kozlenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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