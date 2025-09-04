Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пасечник с мёдовой рамкой
Пасечник с мёдовой рамкой
Опубликована сегодня в 21:17

Мёд превращается в яд: главная ошибка, которую совершают почти все

Химик Панов рассказал, как правильно хранить и употреблять мёд

Мёд ценится за богатый состав и уникальные свойства, однако при неправильном хранении или употреблении он может утратить значительную часть пользы. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

Чем полезен мёд

По словам эксперта, мёд содержит:

  • витамины группы B;

  • органические кислоты;

  • микроэлементы (калий, магний, железо);

  • природные антиоксиданты.

Максимальная польза проявляется при умеренном употреблении — 1-2 чайные ложки в день. Лучше всего растворять мёд в тёплой воде и принимать натощак.

Однако продукт противопоказан людям с аллергией на пчелопродукты и требует осторожности при диабете.

Ошибки при употреблении

"Добавлять мёд в горячий чай или молоко можно только после того, как напиток остынет ниже 40 градусов. Иначе он теряет ферментативную активность и превращается в обычный подсластитель", — подчеркнул Панов.

Правильное хранение

  • использовать стеклянную или керамическую тару с плотной крышкой;

  • держать мёд вдали от солнца и источников тепла;

  • оптимальная температура — 10-20°С;

  • при низкой температуре ускоряется кристаллизация, при высокой — теряются полезные свойства;

  • не хранить в металлической посуде - компоненты мёда реагируют с металлом, образуя вредные соединения;

  • не ставить в холодильник - лучше держать на кухонной полке или в закрытом шкафчике.

Итог

  • Мёд сохраняет пользу только при правильном хранении и бережном употреблении.

  • Важно избегать перегрева и контакта с металлом.

  • Умеренность — главное условие, чтобы продукт работал на здоровье.

