Мёд превращается в яд: главная ошибка, которую совершают почти все

Мёд ценится за богатый состав и уникальные свойства, однако при неправильном хранении или употреблении он может утратить значительную часть пользы. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

Чем полезен мёд

По словам эксперта, мёд содержит:

витамины группы B ;

органические кислоты;

микроэлементы ( калий, магний, железо );

природные антиоксиданты.

Максимальная польза проявляется при умеренном употреблении — 1-2 чайные ложки в день. Лучше всего растворять мёд в тёплой воде и принимать натощак.

Однако продукт противопоказан людям с аллергией на пчелопродукты и требует осторожности при диабете.

Ошибки при употреблении

"Добавлять мёд в горячий чай или молоко можно только после того, как напиток остынет ниже 40 градусов. Иначе он теряет ферментативную активность и превращается в обычный подсластитель", — подчеркнул Панов.

Правильное хранение

использовать стеклянную или керамическую тару с плотной крышкой;

держать мёд вдали от солнца и источников тепла;

оптимальная температура — 10-20°С ;

при низкой температуре ускоряется кристаллизация, при высокой — теряются полезные свойства;

не хранить в металлической посуде - компоненты мёда реагируют с металлом, образуя вредные соединения;

не ставить в холодильник - лучше держать на кухонной полке или в закрытом шкафчике.

Итог