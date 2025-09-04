Мёд превращается в яд: главная ошибка, которую совершают почти все
Мёд ценится за богатый состав и уникальные свойства, однако при неправильном хранении или употреблении он может утратить значительную часть пользы. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.
Чем полезен мёд
По словам эксперта, мёд содержит:
-
витамины группы B;
-
органические кислоты;
-
микроэлементы (калий, магний, железо);
-
природные антиоксиданты.
Максимальная польза проявляется при умеренном употреблении — 1-2 чайные ложки в день. Лучше всего растворять мёд в тёплой воде и принимать натощак.
Однако продукт противопоказан людям с аллергией на пчелопродукты и требует осторожности при диабете.
Ошибки при употреблении
"Добавлять мёд в горячий чай или молоко можно только после того, как напиток остынет ниже 40 градусов. Иначе он теряет ферментативную активность и превращается в обычный подсластитель", — подчеркнул Панов.
Правильное хранение
-
использовать стеклянную или керамическую тару с плотной крышкой;
-
держать мёд вдали от солнца и источников тепла;
-
оптимальная температура — 10-20°С;
-
при низкой температуре ускоряется кристаллизация, при высокой — теряются полезные свойства;
-
не хранить в металлической посуде - компоненты мёда реагируют с металлом, образуя вредные соединения;
-
не ставить в холодильник - лучше держать на кухонной полке или в закрытом шкафчике.
Итог
-
Мёд сохраняет пользу только при правильном хранении и бережном употреблении.
-
Важно избегать перегрева и контакта с металлом.
-
Умеренность — главное условие, чтобы продукт работал на здоровье.
