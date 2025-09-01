Курица в медовом соусе: катастрофа скучного ужина или шанс на триумф вкуса
Хотите удивить близких необычным, но при этом очень простым блюдом? Курица, запечённая в соевом соусе с медом, — отличный выбор! Этот рецепт давно считается классикой домашней кухни. Сочетание сладости мёда и солоноватого соевого соуса дарит мясу невероятный аромат и нежность.
Ингредиенты для курицы в соевом соусе с медом (на 6 порций):
- Курица — 2 кг
- Соевый соус — 100 мл
- Мёд — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 2 ст. л.
- Растительное масло (например, оливковое) — 2 ст. л.
- Чесночный порошок — 1 ст. л.
- Порошок имбиря — 1 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Карри — 0,5 ч. л.
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Как приготовить: пошаговая инструкция
Тщательно вымойте птицу и обсушите бумажными полотенцами. Натрите солью и перцем внутри и снаружи. Пока будете готовить маринад, оставьте курицу при комнатной температуре.
В миске соедините соевый соус, мёд, сливочное и растительное масло, чесночный и имбирный порошок, паприку, карри, а также свежемолотый перец. Если хотите, можете использовать свежий чеснок и имбирь вместо сухих приправ — натрите их на мелкой тёрке. Смесь не будет полностью однородной из-за кусочков масла, но при запекании они растопятся.
Обмажьте курицу маринадом со всех сторон и внутри. Поставьте в холодильник минимум на 1-2 часа, а лучше — на ночь. Чем дольше маринуется мясо, тем более насыщенным и мягким оно становится.
Переложите курицу в форму для запекания. Если маринад остался, можно немного полить им птицу сверху. Запекайте в духовке, разогретой до 180°С, около 1,5 часов. Время зависит от размера курицы и вашей духовки. Не забывайте периодически поливать курицу соком из формы — это поможет сохранить сочность.
В процессе запекания маринад загустеет и превратится в аппетитную хрустящую корочку с медовым оттенком. Это придаст блюду особый шарм и неповторимый вкус.
Полезные советы
- Если ваша курица весит меньше 2 кг, уменьшите количество маринада примерно на треть.
- Можно экспериментировать с приправами, но обязательно учитывайте соль в готовых смесях, чтобы не пересолить блюдо.
- Для мягкости мяса важно не пропустить этап маринования.
Наслаждайтесь ароматной, нежной и сочной курицей, которая станет звездой любого стола — и в будни, и на праздник.
