Курица в медовом соусе: катастрофа скучного ужина или шанс на триумф вкуса

Хотите удивить близких необычным, но при этом очень простым блюдом? Курица, запечённая в соевом соусе с медом, — отличный выбор! Этот рецепт давно считается классикой домашней кухни. Сочетание сладости мёда и солоноватого соевого соуса дарит мясу невероятный аромат и нежность.

Ингредиенты для курицы в соевом соусе с медом (на 6 порций):

Курица — 2 кг

Соевый соус — 100 мл

Мёд — 2 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Растительное масло (например, оливковое) — 2 ст. л.

Чесночный порошок — 1 ст. л.

Порошок имбиря — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Карри — 0,5 ч. л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить: пошаговая инструкция

Тщательно вымойте птицу и обсушите бумажными полотенцами. Натрите солью и перцем внутри и снаружи. Пока будете готовить маринад, оставьте курицу при комнатной температуре.

В миске соедините соевый соус, мёд, сливочное и растительное масло, чесночный и имбирный порошок, паприку, карри, а также свежемолотый перец. Если хотите, можете использовать свежий чеснок и имбирь вместо сухих приправ — натрите их на мелкой тёрке. Смесь не будет полностью однородной из-за кусочков масла, но при запекании они растопятся.

Обмажьте курицу маринадом со всех сторон и внутри. Поставьте в холодильник минимум на 1-2 часа, а лучше — на ночь. Чем дольше маринуется мясо, тем более насыщенным и мягким оно становится.

Переложите курицу в форму для запекания. Если маринад остался, можно немного полить им птицу сверху. Запекайте в духовке, разогретой до 180°С, около 1,5 часов. Время зависит от размера курицы и вашей духовки. Не забывайте периодически поливать курицу соком из формы — это поможет сохранить сочность.

В процессе запекания маринад загустеет и превратится в аппетитную хрустящую корочку с медовым оттенком. Это придаст блюду особый шарм и неповторимый вкус.

Полезные советы

Если ваша курица весит меньше 2 кг, уменьшите количество маринада примерно на треть.

Можно экспериментировать с приправами, но обязательно учитывайте соль в готовых смесях, чтобы не пересолить блюдо.

Для мягкости мяса важно не пропустить этап маринования.

Наслаждайтесь ароматной, нежной и сочной курицей, которая станет звездой любого стола — и в будни, и на праздник.