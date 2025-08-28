Мед, соус и цитрусы: странное сочетание, которое создает идеальную гармонию вкуса

Кто бы мог подумать, что курица и апельсины могут создать такой гармоничный дуэт? Это блюдо — не просто еда, а настоящее кулинарное произведение искусства, которое завораживает своим вкусом и ароматом.

Идеальное сочетание ингредиентов

Курица в медово-соевом соусе с апельсинами — это не просто рецепт, а возможность стать настоящим гурманом на своей кухне. Нежное мясо, покрытое легкой карамельной корочкой, идеально сочетается с кислинкой свежих цитрусовых.

Ингредиенты

Курица (вес не более 1,5-2 кг) — 1 шт.

Чеснок (1 головка) — 40 г

Розмарин свежий (2 веточки) — 10 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соевый соус — 50 мл

Апельсины — 1 шт.

Лимоны — 1 шт.

Мёд — 2 ст. л.

Крахмал — 2 чайн. л.

Апельсины — 1 шт.

Розмарин (2 веточки) — 10 г

Пошаговая инструкция

Для начала нам нужно приготовить маринад. Смешиваем сок и цедру красного апельсина, цедру лимона, соевый соус, мед и крахмал. С апельсина аккуратно снимаем цедру и отжимаем сок. Крахмал разводим в апельсиновом соке.

С лимона также снимаем цедру с помощью терки. К крахмалу добавляем соевый соус и мед, хорошо перемешиваем. Курицу весом 1,5-2 кг вымыть и обсушить. Аккуратно отделяем кожу от мяса на грудке. Заливаем курицу маринадом и оставляем мариноваться на 2 часа, периодически переворачивая.

Для начинки нам понадобится красный апельсин и свежий розмарин. Оставшийся апельсин нарезаем небольшими кусочками. Нафаршируем курицу ломтиками красных апельсинов и веточками розмарина. Перекладываем курицу в форму, смазанную растительным маслом, и поливаем маринадом. Головку чеснока разрезаем пополам и выкладываем в форму к курице вместе с веточками розмарина.

Накрываем форму фольгой и ставим в разогретую до 180°С духовку на 40 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем еще около 1 часа до образования золотистой корочки, периодически поливая курицу соком со дна формы.