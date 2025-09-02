Без экспертизы и контроля: что скрывают банки с мёдом на рынке

сегодня в 20:11

Алименты не платил, но метлу получил: как пензенский суд наказал нерадивого отца

Жителя Пензенского района признали виновным в уклонении от уплаты алиментов. Его долг превысил 500 тыс. рублей, теперь он отрабатывает наказание.

сегодня в 19:11

Кампусы как золотая жила: как каждый рубль инвестиций возвращается в Поволжье

До 2036 года в России построят 40 кампусов мирового уровня. Проекты привлекут триллионные инвестиции и изменят социально-экономический облик регионов.

сегодня в 18:11

Загранпаспорт и чемодан: что понадобится для поездки в Китай с 15 сентября

С 15 сентября россияне смогут ездить в Китай без визы и оставаться там до 30 дней. Пробный режим продлится два года — до осени 2026-го.

сегодня в 17:11

В Европе ждут хлеб, а получают горчицу: экспорт Пензы в новом формате

Экспорт зерна из Пензенской области в 2025 году резко снизился: за восемь месяцев отправлено всего 3,93 тыс. тонн против почти 85 тыс. годом ранее.

сегодня в 16:11

Учебник вместо руля: что готовят новые программы автошкол

С 2026 года автошколы в России смогут частично перейти на онлайн-обучение: в дистанционном формате будет доступна теория, но практика останется очной.

сегодня в 15:51

1 728 рублей за полный отказ: как льготы превращаются в цену чашки кофе в месяц

Россияне до конца сентября могут выбрать форму получения соцуслуг — деньги или льготы. Решение начнёт действовать с января 2026 года.

вчера в 17:56

Образовательный ренессанс в Марий Эл: лицей-интернат стал центром притяжения для одаренных детей

В поселке Руэм Медведевского района состоялось торжественное открытие Многопрофильного лицея-интерната после комплексной реконструкции, на которую было направлено почти 50 миллионов рублей. Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев лично принял участие в праздничной линейке, посвященной Дню знаний.

31.08.2025 в 22:36

Медвежонок с травмами доставлен в реабилитационный центр после падения со скалы

В Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с молодым медведем — животное сорвалось со скалы и получило серьезные повреждения. После падения медвежонок провел примерно сутки без движения на месте происшествия, не имея возможности самостоятельно подняться.

