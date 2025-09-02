Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Цветочный мёд
Цветочный мёд
© commons.wikimedia.org by AnnaMayak is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

Без экспертизы и контроля: что скрывают банки с мёдом на рынке

Россельхознадзор выявил нарушения контроля мёда у 40 производителей в Пензенской области

В августе специалисты Россельхознадзора проверили, как в регионе проводится ветеринарно-санитарная экспертиза мёда. Итоги оказались тревожными: из 235 хозяйствующих субъектов обязательные требования нарушали 40 производителей.

Какие нарушения нашли

По данным Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области:

  • чаще всего пасечники не проверяли продукцию на содержание ветеринарных препаратов,

  • у трёх производителей вовсе отсутствовала ветеринарно-санитарная экспертиза.

Нарушителям были объявлены предостережения.

Напоминание для производителей

В ведомстве подчеркнули:

"Мёд, перга и маточное молочко, предназначенные для переработки и реализации на пищевые цели, должны ежегодно проверяться на содержание токсичных элементов, пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов".

Почему это важно

Отсутствие контроля качества может повлечь риски для здоровья потребителей и негативно сказаться на репутации производителей региона.

