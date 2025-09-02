Без экспертизы и контроля: что скрывают банки с мёдом на рынке
В августе специалисты Россельхознадзора проверили, как в регионе проводится ветеринарно-санитарная экспертиза мёда. Итоги оказались тревожными: из 235 хозяйствующих субъектов обязательные требования нарушали 40 производителей.
Какие нарушения нашли
По данным Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области:
-
чаще всего пасечники не проверяли продукцию на содержание ветеринарных препаратов,
-
у трёх производителей вовсе отсутствовала ветеринарно-санитарная экспертиза.
Нарушителям были объявлены предостережения.
Напоминание для производителей
В ведомстве подчеркнули:
"Мёд, перга и маточное молочко, предназначенные для переработки и реализации на пищевые цели, должны ежегодно проверяться на содержание токсичных элементов, пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов".
Почему это важно
Отсутствие контроля качества может повлечь риски для здоровья потребителей и негативно сказаться на репутации производителей региона.
