Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пчела
Пчела
© commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:50

Миллионы лет эволюции — и ни одной ошибки у пчёл: тайный алгоритм производства мёда

Учёные: для производства 1 кг мёда пчёлам требуется облететь до 8 миллионов цветов

Пчёлы кажутся нам простыми тружениками, что летают к цветам, приносят нектар и складывают его в соты. Но за этим процессом скрывается целая биотехнологическая система, отточенная миллионами лет эволюции. И именно она позволяет семье насекомых ежегодно запасать десятки килограммов мёда даже в непростых климатических условиях.

Строительство сот

Перед тем как начать переработку нектара, пчёлы возводят хранилища. Соты — это не просто "баночки", а точнейшие конструкции из воска. Их строят особые рабочие — пчёлы возрастом от 12 до 18 дней. У более молодых особей железы ещё не готовы к выделению воска, а у старших уже уменьшены из-за работы вне улья. Весной, когда колония восстанавливается после зимы, к строительству привлекаются и взрослые пчёлы.

Форма ячеек в основном шестиугольная, ведь именно так можно сэкономить максимум материала и вместить больше нектара. Иногда встречаются пяти- и семиугольные соты — это способ компенсировать перепады высот и выравнивать ряды. Секрет прочности — в миниатюрных восковых пластинках, каждая весом меньше микрограмма. Их размягчают челюстями и лапками, превращая в пластичную массу для строительства.

Разведка

Когда в улье кипит строительная работа, взрослые фуражиры вылетают на поиски нектара. Обычно они исследуют территорию в радиусе до трёх километров. Найдя богатый источник, пчела возвращается и сообщает другим о находке особым способом — танцем. Через движения она передаёт расстояние, направление и ценность находки. После этого на сбор отправляется нужное количество насекомых.

В отличие от муравьёв и термитов, которые ориентируются по феромонам, пчёлы полагаются на зрительную память и положение солнца. Их танцы сложны и требуют обучения. Молодые пчёлы сначала наблюдают за старшими, затем следуют их движениям и только потом начинают танцевать сами. Это формирует уникальные "диалекты" у разных ульев.

Сбор нектара

Добравшись до поляны, пчела ориентируется по запаху цветов. С помощью длинного язычка, представляющего собой модифицированную губу, она слизывает нектар и отправляет его в зобик — расширение пищевода. Там нектар не переваривается и не всасывается. Вместимость зобика — около 50 мг, это десятки цветков за один полёт. Часть нектара насекомое использует как топливо для собственного полёта.

Обработка

По возвращении в улей пчела передаёт нектар молодым сёстрам, которые продолжают работу. Их зобики служат мини-реакторами: часть влаги испаряется, а ферменты начинают преобразовывать сахарозу в глюкозу и фруктозу. Главную роль играет фермент инвертаза. Другие вещества защищают будущий мёд от бактерий и плесени, а также обогащают его витаминами. Постепенно нектар превращается в густую сладкую массу.

Сушка и закладка

Чтобы мёд не забродил, его необходимо подсушить. Для этого пчёлы выкладывают капельки на стенки сот и активно обмахивают их крыльями. Лишь когда влага испарится до безопасного уровня, содержимое собирают в ячейки. При этом мёд несколько раз перемешивают, чтобы усреднить состав. И только после этого ячейка герметично закрывается восковой крышечкой.

Советы шаг за шагом: как хранить мёд дома

  1. Используйте стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками.

  2. Держите мёд в сухом и тёмном месте при температуре +5…+20 °C.

  3. Избегайте попадания влаги — она запускает процесс брожения.

  4. Не храните рядом с продуктами с сильным запахом: мёд впитывает ароматы.

  5. Если мёд закристаллизовался — это нормально. Для разжижения подогрейте банку на водяной бане до 40 °C.

Мифы и правда

  • Миф: засахаренный мёд испортился.
    Правда: кристаллизация — естественный процесс, и качество продукта от этого не страдает.
  • Миф: светлый мёд лучше тёмного.
    Правда: цвет зависит от растения-медоноса, а не от пользы.
  • Миф: мёд нельзя давать детям.
    Правда: ограничение касается только малышей до года из-за риска ботулизма.

FAQ

Как выбрать настоящий мёд?
Обратите внимание на аромат и густоту. Натуральный мёд имеет выраженный запах и тянется тонкой нитью.

Сколько стоит качественный мёд?
Цена зависит от региона и растения-медоноса, в среднем от 500 до 1200 рублей за килограмм.

Что лучше — свежий или засахаренный мёд?
Оба варианта полезны. Разница только в консистенции.

Исторический контекст

Ещё в древнем Египте мёд использовался как священный продукт и лекарство. Его добавляли в жертвенные дары богам и применяли при ранах. В Древней Греции считалось, что мёд — пища богов, а пчеловодство было важной частью хозяйства. В России пчёл разводили в бортях — выдолбленных деревьях — ещё в X веке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить мёд в металлической посуде.
    Последствие: окисление и потеря вкуса.
    Альтернатива: стеклянные или керамические ёмкости.
  • Ошибка: нагревать мёд до высоких температур.
    Последствие: разрушение ферментов.
    Альтернатива: тёплая водяная баня не выше 40 °C.
  • Ошибка: покупать мёд у случайных продавцов.
    Последствие: риск подделки.
    Альтернатива: проверенные пасеки и ярмарки.

А что если…

А что если бы пчёлы не научились производить мёд? Тогда им пришлось бы питаться исключительно свежим нектаром, а пережить зиму было бы невозможно. Именно мёд стал тем ресурсом, который позволил этим насекомым выживать и развиваться как обществу.

Интересные факты

  1. Чтобы собрать 1 кг мёда, пчёлы должны облететь до 8 миллионов цветов.

  2. Средняя пчела за жизнь производит лишь около 1/12 чайной ложки мёда.

  3. Самый старый мёд был найден в Грузии — его возраст превышает 5000 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Биологи: брачный каннибализм у богомолов повышает количество отложенных яиц сегодня в 11:12

Богомолы превращают любовь в смертельный ритуал: чем рискует самец

Почему самка богомола после спаривания может съесть партнера и как это влияет на продолжение рода? В статье — факты, мифы и удивительные детали.

Читать полностью » Александр Росси: кошки выполняют команды, если доверяют человеку сегодня в 2:11

Эти животные знают голос лучше любого смартфона — и выбирают сами

Кошки умеют распознавать голос и интонации хозяев, но слушают только тех, кому доверяют. Что скрывается за их "безразличием"?

Читать полностью » Признаки беременности у собак и отличие от ложной: рекомендации ветеринаров сегодня в 1:16

Хозяйка пришла в недоумение: живот у собаки вырос, но причина другая

Беременность у собак — мифы и правда. Как понять, что питомец ждёт щенков, и какие правила ухода помогут сохранить здоровье мамы и малышей?

Читать полностью » Гипокалиемия у кошек: ветеринары назвали причины и симптомы дефицита калия сегодня в 0:16

Питомец будто сдался: апатия и слабость оказались не просто усталостью

Гипокалиемия у кошек — опасный дефицит калия, который может привести к мышечной слабости, болезням сердца и даже смерти без своевременной диагностики.

Читать полностью » Владимир Голубев: доминирование над собакой не работает и вредит отношениям вчера в 23:12

Главная ошибка хозяев: почему доминировать над собакой бесполезно

Многие хозяева пытаются «доминировать» над собакой, но это только вредит отношениям. Кинолог объяснил, как воспитывать питомца правильно.

Читать полностью » Ветеринары напомнили о необходимости осмотра питомцев после дачного сезона вчера в 22:05

Опасные инфекции подстерегают животных на природе

После дачного сезона питомцам необходим визит к ветеринару. Вакцинация, антипаразитарная обработка и осмотр помогают защитить животных от опасных инфекций.

Читать полностью » Гуппи, меченосцы, пецилии, данио и сомики подходят для начинающих аквариумистов вчера в 21:13

Эти рыбки пережили поколения аквариумистов: малыши выживают даже без особого ухода

Хотите завести аквариум, но боитесь сложностей? Узнайте, какие 5 видов рыб идеально подходят новичкам и не требуют особого ухода

Читать полностью » Собаки могут грызть мебель из-за недостатка активности вчера в 20:12

Диван пострадал от собаки: правда о грызунах мебели шокировала даже кинологов

Собака грызёт мебель? Это не каприз, а сигнал. Узнайте, почему питомцы портят диваны и как быстро отучить их от этой привычки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Стали известны основные шаги по чистке аквариума для поддержания здоровья рыб
Технологии

Герман Греф: нейросети работают лучше при постановке задач с мотивацией
Спорт и фитнес

Александр Мостовой отреагировал на банкротство футбольного клуба "Химки"
Дом

Замаринованное мясо хранится дольше, чем свежее без обработки
Еда

Лазанья с фаршем и томатным соусом по рецепту итальянских поваров занимает 45 минут
Питомцы

Фотосессия с попугаем: пошаговые инструкции для начинающих
Красота и здоровье

Невролог Анна Демьяновская рассказала, как распознать первые признаки болезни Паркинсона
Садоводство

Пасленовые против пасленовых: как избежать взаимного угнетения растений на грядках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet