Салат с опятами и овощами
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:12

В некоторых районах пусто, в других — ковры опят: как делится Урал

Каменский тракт и Каменск-Уральский стали лидерами по сбору опят

С начала сентября грибники делятся щедрым урожаем — в уральских лесах массово пошли опята. В соцсетях свердловчане публикуют фото и хвалятся полными ведрами и даже "букетами" грибов.

Где больше всего грибов

  • Каменский тракт - здесь опята собирают ведрами, грибники отмечают отличное качество и отсутствие червивости.

  • Каменск-Уральский, Барабановский тракт - урожай настолько богатый, что можно наполнить целый багажник. Совет — брать с собой несколько ведер.

  • Рефтинский - других грибов мало, многие червивые, но опята приятно удивляют своим обилием.

  • Посёлок Полевой - опят много, но растут они высоко, поэтому сбор усложняется.

  • Реж - встречаются настоящие "ковры" опят, хотя есть риск наткнуться на переросшие грибы.

  • Полевской - кроме опят грибники находят и волнушки, которые только начали появляться.

Итог

Сезон опят в Свердловской области стартовал удачно: в разных направлениях грибники возвращаются домой с полными корзинами. Однако в некоторых районах встречаются и трудности — от "переростков" до неудобного расположения грибов.

