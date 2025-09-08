В некоторых районах пусто, в других — ковры опят: как делится Урал

С начала сентября грибники делятся щедрым урожаем — в уральских лесах массово пошли опята. В соцсетях свердловчане публикуют фото и хвалятся полными ведрами и даже "букетами" грибов.

Где больше всего грибов

Каменский тракт - здесь опята собирают ведрами, грибники отмечают отличное качество и отсутствие червивости.

Каменск-Уральский, Барабановский тракт - урожай настолько богатый, что можно наполнить целый багажник. Совет — брать с собой несколько ведер.

Рефтинский - других грибов мало, многие червивые, но опята приятно удивляют своим обилием.

Посёлок Полевой - опят много, но растут они высоко, поэтому сбор усложняется.

Реж - встречаются настоящие "ковры" опят, хотя есть риск наткнуться на переросшие грибы.

Полевской - кроме опят грибники находят и волнушки, которые только начали появляться.

Итог

Сезон опят в Свердловской области стартовал удачно: в разных направлениях грибники возвращаются домой с полными корзинами. Однако в некоторых районах встречаются и трудности — от "переростков" до неудобного расположения грибов.