Два часа — и скучный овощ превращается в изысканную закуску: кабачки в медовом маринаде
Августовский урожай кабачков часто ставит хозяев в тупик: овощи растут быстрее, чем успеваешь их готовить. Одни делают из них икру, другие тушат или жарят, но всё это быстро надоедает. Этот рецепт меняет всё - кабачки превращаются в нежную закуску, похожую на деликатес, всего за пару часов.
Гости не верят, что на тарелке — обычные овощи с грядки.
Как выбрать правильные кабачки
Для закуски нужны молодые плоды длиной не более 10-12 см. Их кожица должна легко прокалываться ногтем, а хвостик — быть свежим. Чем меньше кабачок, тем он нежнее и вкуснее.
Подготовка
Кабачки тщательно моют, отрезают кончики и нарезают овощечисткой на длинные тонкие ленты. Именно такая форма позволяет им быстро и равномерно промариноваться, сохраняя хруст.
Медовый маринад — главный секрет
На один кабачок берут чайную ложку соли и оставляют ленты на 15 минут, чтобы они пустили сок. В это время готовят маринад:
-
2 ч. ложки мёда;
-
3 ст. ложки яблочного уксуса;
-
2 зубчика чеснока;
-
половина ч. ложки сушёного базилика.
Мёд тщательно размешивают до однородности. Ленты промывают, слегка отжимают и заливают маринадом. Через 2 часа в холодильнике кабачки превращаются в нежную закуску с лёгкой кислинкой и пряным ароматом.
Вариации на любой вкус
-
Без мёда — используйте ложку сахара и сок лимона.
-
Острая версия — добавьте чили и кусочек имбиря.
-
С зеленью — можно заменить базилик на укроп или кинзу.
Как подать и хранить
Закуска хранится в холодильнике не больше трёх дней. Лучше всего подавать её к мясу, отварному картофелю или просто с ржаным хлебом.
Этот способ решает вечную августовскую проблему: куда девать кабачки. Всего 2 часа — и на столе закуска, которая исчезает первой.
