Солнце в кружке в самый серый день: медовый латте против осенней хандры

Представьте: серое утро, за окном моросит дождь, а в руках у вас кружка мягкого, сладковато-пряного напитка. Его аромат напоминает о лете и о спокойных вечерах на кухне у бабушки. Это не кофе в привычном понимании, а медовый латте — результат неожиданного союза пчёл и бариста, который дарит бодрость и уют в каждом глотке. Почему бы не сделать его частью вашего утреннего ритуала?

Как всё началось

История медового латте не уходит в глубину веков. Этот напиток появился в кофейной культуре в начале 2010-х. Первые эксперименты проходили на домашних кухнях и в небольших авторских кофейнях. Со временем идея быстро разлетелась по Европе и США, а затем завоевала соцсети.

Почему именно мёд

Выбор мёда в качестве главного ингредиента не случаен. Он не только придаёт напитку естественную сладость, но и раскрывает особый аромат, который невозможно спутать с чем-то другим. В отличие от сахара, мёд воспринимается более "честным" подсластителем. Он мягко дополняет кофе, а разные сорта — липовый, гречишный или акациевый — добавляют свои нюансы во вкус.

По классическому рецепту напиток состоит из трёх элементов: свежего эспрессо, молока и мёда. Но в зависимости от фантазии бариста в него можно добавить корицу, ваниль, имбирь или даже кардамон.

Сравнение: латте, капучино и медовый латте