Особую осторожность при употреблении меда следует проявлять людям с аллергическими реакциями и нарушениями обмена веществ, пояснила член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. В комментарии NewsInfo эксперт подробно разобрала категории граждан, которым этот продукт может нанести вред вместо ожидаемой пользы.

Первоочередную группу риска составляют люди с аллергией на пчелиные укусы или непосредственно на продукты пчеловодства. Однако реакция может возникнуть и у тех, кто страдает поллинозом, из-за схожести антигенов.

При этом медицине известны случаи, когда неожиданным последствием старой аллергии становится непереносимость привычных продуктов. Для таких пациентов выходом могут стать гипоаллергенные монофлерные сорта меда, собранные с одного вида растений, например, кипрейный или донниковый.

"Часто бывает перекрестная аллергия на мед. Полиаллергикам в период обострения аллергических заболеваний с медом надо быть очень аккуратными. Есть для них выход, можно выбирать гипоаллергенные сорта. Это то, что собирается с одного вида цветка", — отметила Белоусова.

Специалист акцентировала внимание на пациентах с сахарным диабетом любого типа. Мед является гиперкалорийным и высокоуглеводным продуктом, создающим серьезную сахарную нагрузку на организм. Стоит помнить, что ошибки в собственном рационе могут значительно ухудшить течение болезни, поэтому диабетикам необходимо учитывать мед при расчете доз инсулина или общей калорийности меню.

Аналогичные ограничения касаются людей с избыточной массой тела. При похудении мед лучше сахара за счет своей биологической ценности, но он все равно остается деликатесом, требующим строгого учета. Врачи подчеркивают, что диагностика ожирения часто начинается с анализа привычки потреблять скрытые сахара в больших количествах.

"Мед это гиперкалорийный продукт, гипер-гиперуглеводистый. Не то чтобы совсем нельзя, но, конечно, ни ложками, ни банками не изображать из себя Винни-Пуха ни в коем случае", — подчеркнула диетолог.

Отдельно врач выделила пациентов с патологиями ЖКТ. В период обострения панкреатита поджелудочная железа требует максимального щажения, что подразумевает исключение всех сладостей. Также мед обладает выраженным расслабляющим эффектом. Это делает его полезным при запорах, но опасным для тех, кто страдает диарейным синдромом.

Важно учитывать, что определенные привычки могут обернуться вздутием и другими расстройствами пищеварения. При пересмотре диеты многие стараются найти альтернативу глюкозе, при этом натуральные аналоги сахара позволяют сохранить привычный вкус блюд с меньшим риском для здоровья.

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