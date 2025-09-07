Врачи раскрыли темную сторону мёда: почему сладкое лакомство может стать опасным

Мёд во все времена считался символом здоровья, силы и долголетия. В народных традициях России он занимает особое место: именно Медовый Спас, который отмечают в августе, открывает сезон сбора мёда и напоминает людям о ценности этого продукта. Но несмотря на его пользу, врачи советуют относиться к сладкому лакомству осторожно и соблюдать норму.

Чем ценен мёд

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников напомнил, что мёд — это концентрированный источник энергии.

"Мёд — хороший источник энергии и сил, поскольку состоит из натуральных сахаров — 80%, воды — 18%, пыльцы и белка", — уточнил врач Андрей Тяжельников.

Природный состав делает мёд отличным помощником при восстановлении сил, умственных нагрузках и стрессах. В нём содержатся витамины группы B, витамин С, аминокислоты и минералы — калий, кальций, магний, железо. Благодаря этому мёд ценится как продукт, поддерживающий иммунитет и ускоряющий выздоровление во время простуды.

Сколько мёда можно есть без вреда

Несмотря на богатый состав, врачи подчёркивают: чрезмерное увлечение мёдом может обернуться проблемами. Дело в том, что до 80% продукта составляют быстрые углеводы, которые моментально повышают уровень сахара в крови. Это создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки.

"Взрослому человеку желательно съедать не более двух-трёх чайных ложек мёда в день — это 20–40 граммов", — пояснил Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, лучше всего употреблять мёд утром или в первой половине дня, когда организм активно расходует энергию. При этом нагревать продукт нежелательно: высокая температура разрушает ферменты и витамины, а также может привести к образованию вредных соединений.

Кому стоит быть осторожнее

Даже столь полезный продукт имеет противопоказания. Врачи напоминают, что мёд может вызывать сильнейшие аллергические реакции, поэтому людям с индивидуальной непереносимостью он категорически противопоказан. То же касается пациентов с сахарным диабетом и ожирением.

Особую осторожность стоит проявлять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и бронхиальной астмой. Для детей мёд считается тяжёлым продуктом: его можно вводить в рацион не раньше двух-трёх лет, и только небольшими порциями.

Медовый Спас и традиции

Медовый Спас — древний праздник, который символизирует не только начало сезона пчеловодства, но и благодарность природе за урожай. В народе считалось, что мёд, собранный в этот день, обладает особой целительной силой. Его приносили в церковь для освящения, а затем угощали родных и соседей.

Сегодня традиция сохранилась: многие покупают свежий мёд именно к Медовому Спасу, чтобы попробовать первый урожай и пополнить запасы на зиму. Однако медики напоминают: даже освящённый мёд нужно употреблять разумно.

Мёд — ценное природное лакомство, которое при умеренном употреблении поддерживает силы и укрепляет иммунитет. Но он не является универсальным продуктом: людям с хроническими заболеваниями и аллергией стоит полностью отказаться от него, а здоровым взрослым важно соблюдать разумную норму.

Три интересных факта