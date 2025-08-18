Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Липовый мёд
© commons.wikimedia.org by AnnaMayak is licensed under CC BY-SA 4.0
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:03

Ложка мёда — и собака чувствует себя лучше: но не всегда это безопасно

Мёд помогает собакам при кашле, лёгкой диарее и заживлении мелких ран

Мёд — продукт, который многие называют "эликсиром жизни". Его добавляют в чай, каши, используют при простуде и для заживления ран. Но безопасен ли он для наших питомцев? Часто собаки выпрашивают кусочек того, что мы едим, и хозяевам бывает трудно устоять. Чтобы не навредить другу, важно знать все нюансы.

Польза мёда для собак

Ветеринары отмечают, что мёд может принести пользу собаке, если давать его правильно и в умеренном количестве:

  • Помощь при аллергии. Натуральный мёд содержит пыльцу, которая есть в воздухе. Небольшое количество помогает организму питомца постепенно привыкнуть к аллергенам, снижая реакцию на них.
  • Заживление ран. Мёд обладает антибактериальными свойствами и увлажняет повреждённые ткани. Его можно наносить на мелкие раны, но важно, чтобы собака не слизывала средство (для этого используют защитный воротник).
  • Пищеварение. При лёгкой диарее или изжоге мёд помогает успокоить желудок.
  • Облегчение кашля. При так называемом "кашле питомника" (болезни дыхательных путей, которая часто встречается в приютах, отелях для животных и на площадках), мёд способен смягчить раздражённое горло.

Сколько мёда можно давать

Количество зависит от веса животного. По рекомендациям Modern Dog:

  • собакам до 5 кг — не более 1\4 чайной ложки в день;
  • от 5 до 10 кг — до 1\2 чайной ложки;
  • от 10 до 25 кг — до 1 чайной ложки;
  • более 25 кг — до 2 чайных ложек в день.

Важные предостережения

Перед тем как угостить питомца мёдом, учитывайте риски:

  1. Высокое содержание сахара. Особенно в обработанном магазинном мёде. Он может привести к набору веса, кариесу и проблемам с обменом веществ.
  2. Опасность ботулизма. В мёде могут быть споры бактерии Clostridium botulinum. Для щенков с незрелой иммунной системой это особенно рискованно.
  3. Аллергия. У некоторых собак мёд вызывает негативные реакции — рвоту, понос или сыпь. Первую порцию всегда давайте минимальной и наблюдайте за состоянием.

Практические советы

  • Всегда выбирайте натуральный, сырой мёд без добавок.
  • Начинайте с крошечной дозы, чтобы проверить реакцию.
  • Никогда не давайте щенкам до года.
  • Обязательно консультируйтесь с ветеринаром, особенно если у собаки есть хронические заболевания.

Интересные факты о мёде и собаках

  1. В Древнем Египте мёд использовали для лечения ран у животных задолго до появления антибиотиков.
  2. У собак, как и у людей, мёд может оказывать лёгкий успокаивающий эффект, помогая лучше спать.
  3. В ветеринарной практике встречаются мази с мёдом мануки, которые применяются для заживления сложных кожных повреждений у питомцев.

Мёд может быть безопасным и даже полезным для собак, если использовать его с умом. Главное — соблюдать дозировку, учитывать особенности здоровья питомца и помнить о возможных рисках. Перед тем как включать мёд в рацион собаки, лучше обсудить это с ветеринаром.

