Липовый мёд
Липовый мёд
© commons.wikimedia.org by AnnaMayak is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:56

Мёд в духовке — друг или враг? Неочевидная правда о любимой выпечке

Эксперт Петров объяснил, какой мёд сохраняет вкус и пользу в выпечке

Выпечка с медом всегда получается особенно душистой и нежной. Но не все задумываются о том, что при нагревании свыше 40 °C он теряет часть полезных свойств. Конечно, пироги и пряники не обходятся без термообработки, однако выбор качественного продукта играет огромную роль, особенно если сладости будут есть дети.

Какой мед подходит для выпечки

Пчеловоды подчеркивают: важно выбирать мед, полученный без применения антибиотиков и химических препаратов для лечения пчел. Их остатки могут попасть в готовый продукт и оказать неблагоприятное воздействие на организм. Детям это особенно вредно.

"В общем, нужно подбирать мед, где работают по органической схеме пчеловодства", — отметил пчеловод Александр Петров.

Наиболее ценным для выпечки считается мед с дикорастущего разнотравья. Такой продукт отличается насыщенным цветочным ароматом, мягким вкусом и богатым составом. Он придает тесту глубокие медовые нотки и легкую карамельность.

"Там и полезность выше, и вкусовые качества имеют огромный набор вкусовых нот — цветочный с дикоросов, с влажностью около 18 процентов", — добавил Петров.

Как правильно использовать мед

Кулинары советуют вводить мед в тесто или крем уже после того, как масса слегка остынет. Это позволяет сохранить больше полезных веществ и ароматов. Такой способ особенно хорош для заварных кремов, глазури и начинок, которые не требуют долгого запекания.

Если же мед добавляется в пироги или пряники, он прежде всего играет роль натурального подсластителя и ароматизатора, а не источника витаминов. Но даже в таком виде он делает выпечку более мягкой и долго сохраняющей свежесть.

Как распознать качественный продукт

Перед покупкой важно убедиться в натуральности меда. Настоящий мед густой и тягучий, с богатым ароматом, а не просто сладким запахом. Его консистенция однородная, без посторонних примесей и лишней воды.

Хранить мед лучше в стеклянных банках, в темном и сухом месте. Так он не потеряет вкуса и аромата даже спустя несколько месяцев.

Кулинары и пчеловоды сходятся во мнении: правильно подобранный мед не только улучшает вкус выпечки, но и делает ее более "домашней" и особенной.

