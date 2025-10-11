Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мятный чай с лепестками розы и медом
Мятный чай с лепестками розы и медом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Мёд может навредить? 5 сочетаний, после которых от пользы не останется и следа

Эксперты предупредили: мёд теряет пользу в горячем чае и молоке

Мёд издавна считается одним из самых ценных природных продуктов — его используют и как лекарство, и как источник энергии, и как косметическое средство. Однако даже самый полезный ингредиент может утратить часть своих свойств, если сочетать его с неподходящими продуктами. Эксперты предупреждают: есть комбинации, которые делают мёд не только менее полезным, но иногда даже вредным.

"Мёд отлично "уживается" с фруктами, орехами, овсянкой, травяными чаями, лимоном, имбирём, куркумой и корицей", — пояснила диетолог, эксперт портала Эллисон Херрис.

Почему мёд теряет пользу в неправильных сочетаниях

Главная особенность мёда — его богатый состав. В нём содержится более 200 биологически активных соединений, включая ферменты, витамины, органические кислоты и антиоксиданты. Но эти вещества чувствительны к температуре, кислотности и взаимодействию с жирами. Поэтому важно знать, с чем можно употреблять мёд, а с чем — категорически нельзя.

1. Горячие напитки

Самая распространённая ошибка — добавлять мёд в горячий чай или молоко. При нагревании выше 50 °C ферменты и антиоксиданты начинают разрушаться. Учёные из Малайзии установили, что при температуре выше 60 °C часть сахаров в мёде вступает в реакцию Майяра, в результате чего образуются потенциально вредные соединения.

Если вы хотите сохранить пользу, подождите, пока напиток остынет до комфортной температуры (около 40-45 °C), и только потом добавляйте мёд.

2. Масло гхи

На первый взгляд, сочетание мёда с топлёным маслом кажется безопасным — оба продукта традиционно используются в аюрведической кухне. Но современные исследования показывают, что одновременное употребление этих двух ингредиентов может быть небезопасным.

Согласно статье в журнале Toxicology Reports, у животных такая комбинация вызывала токсическую нагрузку на печень и расстройства пищеварения. У людей подобных данных пока нет, но специалисты рекомендуют не злоупотреблять этой смесью, особенно натощак.

3. Молочные продукты

Мёд часто добавляют в йогурт, творог или молоко, чтобы улучшить вкус. Однако у людей с чувствительным желудком или непереносимостью лактозы такие сочетания могут вызывать вздутие, дискомфорт и даже лёгкие аллергические реакции.

Если вы не представляете завтрак без этой комбинации, попробуйте заменить обычное молоко на растительное — миндальное, овсяное или кокосовое. В них мёд "раскрывается" мягче и усваивается лучше.

4. Жирные и жареные блюда

Мёд — продукт калорийный: в одной столовой ложке содержится около 64 ккал. Если употреблять его вместе с жирной пищей, например жареным мясом или картофелем, пищеварение замедляется. Избыток сахаров и жиров вызывает ощущение тяжести и сонливости.

Кроме того, подобная комбинация способна повысить уровень глюкозы в крови, особенно у людей с инсулинорезистентностью. Поэтому лучше употреблять мёд отдельно — в качестве десерта после лёгкого приёма пищи.

5. Алкоголь

Некоторые считают, что мёд помогает при похмелье. Однако если употреблять его вместе с алкоголем, эффект будет противоположным. Как отмечается в журнале Current Research in Food Science, фруктоза в мёде усиливает обезвоживание, а значит — повышает нагрузку на почки и печень.

Если вы хотите использовать мёд для восстановления после праздника, делайте это уже на следующий день: добавьте ложку мёда в воду с лимоном и щепоткой соли — это поможет восполнить электролиты.

С чем мёд сочетается идеально

Чтобы извлечь максимум пользы, сочетайте мёд с продуктами, усиливающими его свойства.

Свежие фрукты и ягоды - источник витаминов и клетчатки.
Орехи - добавляют полезные жиры и белок, улучшают усвоение.
Овсянка - обеспечивает медленные углеводы, а мёд придаёт ей мягкий сладкий вкус.
Тёплые травяные чаи - усиливают антисептическое действие мёда.
Лимон и имбирь - классическое сочетание для укрепления иммунитета.
Куркума и корица - природные противовоспалительные специи, усиливающие антиоксидантный эффект.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: добавлять мёд в кипяток.
• Последствие: разрушение ферментов и потеря пользы.
• Альтернатива: добавляйте мёд, когда напиток остынет.

• Ошибка: употреблять мёд с жирной пищей.
• Последствие: тяжесть, замедленное пищеварение.
• Альтернатива: ешьте мёд отдельно или с фруктами.

• Ошибка: сочетать мёд с гхи.
• Последствие: возможная токсическая нагрузка.
• Альтернатива: замените гхи на сливочное масло в небольших количествах.

Плюсы и минусы мёда как продукта

Плюсы Минусы
Натуральный источник энергии Разрушается при нагревании
Обладает антисептическим действием Может вызывать аллергию
Поддерживает иммунитет Высокая калорийность
Улучшает пищеварение Не сочетается с некоторыми продуктами

Мифы и правда

Миф 1. Мёд — идеальный заменитель сахара.
Правда: хотя мёд натуральный, он тоже повышает уровень глюкозы, поэтому диабетикам нужно осторожно дозировать его.

Миф 2. Мёд полезен при любой температуре.
Правда: при нагревании выше 50 °C он теряет ферменты и антиоксиданты.

Миф 3. Мёд нейтрализует вред алкоголя.
Правда: он помогает восстановиться после, но не при одновременном употреблении.

Интересные факты

• В Древнем Египте мёд использовали как антисептик и добавляли в бальзамирующие составы.
• На Тибете считали, что ложка мёда утром продлевает жизнь.
• Самый дорогой в мире мёд — эльфийский мёд из Турции, добываемый из пещер на глубине 1800 метров.

FAQ

Можно ли добавлять мёд в кофе?
Можно, но только если напиток остыл. В горячем кофе мёд теряет ферменты.

Какой мёд самый полезный?
Натуральный цветочный, гречишный и липовый — они содержат больше антиоксидантов.

Сколько мёда можно есть в день?
Взрослому человеку достаточно 1-2 чайных ложек в день.

Можно ли детям давать мёд?
Да, но только после года, чтобы избежать риска ботулизма у грудничков.

Как хранить мёд, чтобы он не потерял свойства?
В тёмном прохладном месте, вдали от света и нагрева.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Куриное филе бедра в сметанно-аджичном соусе сохраняет сочность при запекании в духовке сегодня в 13:06
Мясо, которое не пересушивается: аджика и сметана создают идеальный баланс

Сочное филе куриного бедра, запечённое в соусе из сметаны и аджики — блюдо с лёгкой остринкой и насыщенным вкусом. Готовится просто, выглядит аппетитно, подходит к любому гарниру.

Читать полностью » Салат с капустой и сухариками сохраняет свежесть при заправке майонезом сегодня в 13:02
Салат, который перевернул представление о простой капусте: раскрываем главный секрет

Хрустящий, свежий и лёгкий салат с капустой и сухариками готовится за 15 минут. Простое, вкусное блюдо для любого случая — от быстрого обеда до гарнира к мясу.

Читать полностью » Мясо с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность без майонеза сегодня в 12:59
Гости в шоке: обычное мясо в духовке превращается в ресторанное блюдо за 60 минут

Мясо с грибами, помидорами и сыром — сочное и ароматное блюдо без майонеза. Простой рецепт, привычные продукты и новый вкус, который точно станет вашим любимым.

Читать полностью » Салат с копчёной колбасой и огурцом создает яркий и домашний вкус сегодня в 12:55
Обычная колбаса творит чудеса: этот салат из СССР покорил даже гурманов

Сочный, свежий и ароматный салат с копчёной колбасой, капустой и огурцами готовится всего за 10 минут. Идеальный рецепт для быстрого обеда или ужина без лишних хлопот.

Читать полностью » Салат из моркови с сыром и яйцом идеально подойдёт для быстрого перекуса сегодня в 11:27
Салат, который готовили в СССР, теперь покорил гурманов: диетологи назвали его самым полезным

Лёгкий и нежный салат из моркови, яиц и сыра — идеальный вариант для быстрого обеда или праздничного стола. Простой рецепт, который всегда удаётся.

Читать полностью » Салат с авокадо и красной рыбой подойдёт для романтического ужина или лёгкого обеда сегодня в 11:24
Салат, который едят даже те, кто не любит рыбу: эксперты назвали главный секрет успеха

Нежный авокадо, солёная красная рыба и пикантная руккола под лимонно-мёдовой заправкой — свежий, красивый и полезный салат для любого повода.

Читать полностью » Коктейль Кровавая Мэри сохраняет популярность как классический барный напиток сегодня в 10:57
Бармены в шоке: Кровавая Мэри без водки — это реально работает

Знаменитая "Кровавая Мэри" — коктейль с характером: томат, перец, лимон и немного остроты. Как смешать идеальный баланс вкусов у себя дома — рассказываем пошагово.

Читать полностью » Салат с языком и огурцом сохраняет питательные свойства при правильном приготовлении сегодня в 10:10
Говяжий язык творит чудеса: этот салат удивит даже искушённых гурманов

Нежный язык, свежий огурец и аромат зелени — идеальное сочетание для лёгкого, но сытного салата. Простота приготовления делает его любимцем домашних меню.

Читать полностью »

Новости
Наука
В комете 3I/ATLAS нашли необъяснимое зелёное излучение
Авто и мото
Tesla запатентовала надувной спойлер с автоматическим изменением формы для Cybertruck
Туризм
Аэрофлот предложил авиабилеты на Камчатку на Новый год по цене от 27 тысяч рублей
Наука
NASA выявило зоны космоса, где земные сигналы доступны для прослушивания
Технологии
Chrome начнёт блокировать уведомления от сайтов, которые пользователи игнорируют — The Verge
Спорт и фитнес
Исследование показало: сплит и тренировки всего тела дают одинаковый прирост силы и мышечной массы
Еда
Исследование: силиконовые формы для выпечки выделяют токсичные вещества при нагревании
Дом
Российские дизайнеры прогнозируют рост спроса на экологичные и функциональные кухни в 2026 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet