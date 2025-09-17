Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Липовый мёд
Липовый мёд
© commons.wikimedia.org by AnnaMayak is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:41

Мёд и корица — алхимия на кухне: из простых крупинок рождается щит для организма

Напиток из мёда и корицы укрепляет иммунитет и помогает при кашле

С наступлением холодного сезона многие вспоминают проверенные временем рецепты, которые помогают пережить простудный период без лишних аптечных препаратов. Одним из таких средств считается сочетание меда и корицы. Этот тандем не только радует вкусом и ароматом, но и обладает целым комплексом полезных свойств: от укрепления иммунитета до поддержки пищеварения.

Почему именно мед и корица

Мед на протяжении веков использовался как натуральный антисептик и общеукрепляющее средство. Его состав богат ферментами, микроэлементами, витаминами группы В, а также органическими кислотами. Корица, в свою очередь, известна как пряность с противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Она стимулирует кровообращение, согревает и повышает тонус.

Вместе они усиливают действие друг друга. Такой напиток часто рекомендуют в период сезонных простуд, при первых признаках кашля или при упадке сил. Но польза не ограничивается только защитой от вирусов.

Сравнение: мед и корица по свойствам

Свойство Мед Корица
Основное действие Антисептик, иммуномодулятор Противовоспалительное, согревающее
Влияние на организм Успокаивает слизистые, заживляет Стимулирует кровообращение, снимает спазмы
Энергетическая ценность Быстро восполняет силы Поддерживает обмен веществ
Дополнительные эффекты Улучшает сон, питает кожу Снижает уровень сахара в крови

Советы шаг за шагом: как правильно готовить

  1. Возьмите чашку теплой (не кипящей) воды или травяного чая.

  2. Добавьте 1 чайную ложку натурального меда.

  3. Всыпьте половину чайной ложки молотой корицы.

  4. Тщательно перемешайте до однородности.

  5. Пейте медленно, лучше натощак утром или вечером перед сном.

Для профилактики достаточно 1 раза в день, для облегчения симптомов простуды — 2 раза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавлять мед в кипяток.
    → Последствие: разрушаются полезные ферменты.
    → Альтернатива: использовать воду или чай температурой до 40 °C.

  • Ошибка: использовать корицу в больших количествах.
    → Последствие: может появиться раздражение слизистой или повышение давления.
    → Альтернатива: придерживаться дозировки — не более половины чайной ложки за раз.

  • Ошибка: заменять натуральный мед магазинным сиропом.
    → Последствие: отсутствие лечебного эффекта.
    → Альтернатива: выбирать проверенный натуральный мед у пасечников.

А что если заменить ингредиенты?

Если нет корицы, можно использовать имбирь — он тоже согревает и помогает при кашле. Вместо меда веганы нередко берут сироп агавы или кленовый сироп, хотя по своим свойствам они уступают. В кулинарии такую смесь можно заменить лимоном и имбирем, которые также хорошо поддерживают иммунитет.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный состав Возможна аллергия на мед
Простота приготовления Не подходит диабетикам
Сочетание вкуса и пользы Корица может повышать давление
Доступность ингредиентов Требует регулярности приема

FAQ

Как выбрать качественный мед?
Покупайте у проверенных пасечников, обращайте внимание на запах и консистенцию. Настоящий мед густеет со временем, в отличие от подделки.

Сколько стоит мед и корица?
Цены варьируются: натуральный мед может стоить от 600 до 1500 рублей за кг, а корица — около 100–200 рублей за упаковку.

Что лучше — корица в палочках или молотая?
В палочках сохраняется больше эфирных масел, но молотую проще использовать. Для напитков удобнее порошок.

Мифы и правда

  • Миф: корица с медом вылечит простуду за один день.
    Правда: они помогают облегчить симптомы и ускорить выздоровление, но не заменяют полноценное лечение.

  • Миф: такой напиток можно пить без ограничений.
    Правда: важно соблюдать дозировку, особенно людям с хроническими заболеваниями.

  • Миф: корица и мед помогают похудеть.
    Правда: они лишь ускоряют обмен веществ, но без правильного питания и движения результат будет минимальным.

3 интересных факта

  • В Древнем Египте корицу использовали для бальзамирования, считая её символом силы и защиты.

  • В меде содержится более 300 активных веществ, среди которых природные антибиотики.

  • В аюрведической медицине сочетание меда и корицы применялось для лечения суставных болей.

Исторический контекст

  1. В античные времена мед считался даром богов и использовался не только в еде, но и в обрядах.

  2. Корица ценилась выше золота и была важной частью международной торговли.

  3. В средневековой Европе смесь меда и специй применяли как средство от простуды задолго до появления аптечных препаратов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плетёнка с марципаном и яблоками запекается при 180 градусах до золотистой корочки сегодня в 14:36

Ваша выпечка никогда не будет прежней — марципан и яблоки в плетёнке меняют всё

Ароматная плетёнка с марципаном и яблоками из дрожжевого теста — выпечка, которая подарит уют и станет украшением любого чаепития.

Читать полностью » Глазунья без сковороды: яйцо готовится в микроволновке за 40 секунд на средней мощности сегодня в 14:28

Сковорода уходит в прошлое: яичницу теперь делают за 40 секунд

Хотите приготовить глазунью без сковороды и масла, но с идеальным результатом всего за 40 секунд? Узнайте секретный способ, который покорил соцсети.

Читать полностью » Салат из свежей капусты, огурцов и помидоров заправляется оливковым маслом сегодня в 14:04

Ошибки в приготовлении салата из капусты, которые портят блюдо — и как их избежать

Простой и быстрый салат из капусты, огурцов и помидоров станет отличным дополнением к любому приёму пищи. Лёгкий, полезный и очень вкусный!

Читать полностью » Торт с безе и орехами получается нежным и воздушным сегодня в 13:57

Шоколадно-сливочный крем с ноткой хереса превратил торт с безе и орехами в изысканный десерт

Воздушное безе, хрустящие орехи и нежный шоколадно-сливочный крем с ноткой хереса — торт, от которого невозможно отказаться.

Читать полностью » Фрукты в карамели окунаются в теплую глазурь для покрытия сегодня в 13:01

Секрет идеальной карамели раскрыт: как сделать десерт, который все захотят попробовать

Хрустящая карамель и сочные груши — десерт, который легко приготовить дома. Узнайте секреты приготовления фруктов в карамели.

Читать полностью » Традиционный рецепт хашламы в казане с пивом делает бульон насыщенным сегодня в 12:52

Казан с хашламой на пиве превратил простой суп в праздничное кавказское угощение

Густой и ароматный суп с говядиной, картофелем и пивом в казане: насыщенный вкус, праздничный вид и секреты приготовления в одном рецепте.

Читать полностью » Рецепт горбуши под маринадом из моркови и лука обеспечивает яркий аромат сегодня в 12:24

Горбуша, которую вы недооценивали: этот овощной маринад добавит кислинки и сладости

Секрет сочной горбуши кроется в простом маринаде из моркови и лука. Узнайте, как приготовить блюдо, которое одинаково вкусно и горячим, и холодным.

Читать полностью » Лимонная цедра добавляет цитрусовые нотки в чизкейк с рикоттой сегодня в 11:42

Чизкейк, который удивит гостей: нежность рикотты и хрустящий корж в одном десерте

Чизкейк с рикоттой — нежный и воздушный вариант знаменитого десерта. Узнайте, как правильно приготовить основу и добиться идеальной текстуры.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Символика колец: золото привлекает любовь и богатство, серебро усиливает интуицию
Питомцы

Гурами из Азии и Африки стали популярными декоративными рыбками в европейских аквариумах с XIX века
Туризм

Музей Луизианы, замок Кронборг и парк Дирехавен: гид по побережью Копенгагена
Технологии

Минцифры утвердило единый "белый список" сайтов и приложений при ограничении интернета
ПФО

Сиротам в Пензенской области могут предоставлять квартиры до 50 кв. м — проект закона
УрФО

В Екатеринбурге часть детских садов планируют переоборудовать под школы — мэрия
Дом

Жёлтые кольца в унитазе: эффективные методы очистки пластика и фарфора
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Екатерина Титова: сонливость после еды может указывать на переутомление или болезни желудка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet