© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:02

Апельсин вмешался в классику — и медовик только выиграл

Кулинар Денис Перевоз обновил классический медовик апельсиновыми нотами

Медовик — один из тех тортов, которые знакомы почти каждому. Его пекут по праздникам и просто к семейному чаепитию. Но современные кулинары находят способы добавить в классику новые оттенки вкуса. Шеф-повар Денис Перевоз предложил оригинальный вариант медовика с легкой цитрусовой свежестью.

Апельсиновая изюминка в классике

Основная идея десерта — сочетание насыщенной медовой сладости и яркой апельсиновой нотки. Такой контраст делает вкус более многогранным и современным. Главный секрет — домашний апельсиновый сироп, который готовят из обычного сока.

Для сиропа 500 мл пакетированного апельсинового сока уваривают в пять раз. В результате получается густой концентрат, обладающий насыщенным вкусом и ароматом.

Коржи с медовой основой

Тесто для коржей готовится необычным способом. Желтки с медом слегка прогреваются на водяной бане, затем взбиваются до пышности. Отдельно белки взбивают с сахаром и частью апельсинового сиропа. Оба состава аккуратно соединяют, добавляя муку, соду и растопленное сливочное масло.

Коржи выпекают быстро — всего 8-10 минут при 170 °C. Они получаются нежными, но упругими, легко пропитываются кремом.

"Готовые коржи подрезаем ножом, выравнивая края. Из остатков/обрезков делаем крошку для обсыпки", — пояснил шеф-повар Денис Перевоз.

Крем с цитрусовым акцентом

Для крема взбивают жирные сливки и сметану в равных пропорциях (по 300 мл и 300 г). В смесь добавляют немного апельсинового сиропа, который придает легкую кислинку и свежесть. Такой крем отлично гармонирует с медовыми коржами и не перебивает их вкус.

Собирают торт слоями, промазывая коржи кремом. Бока также покрывают кремом и обсыпают крошкой из обрезков, что делает десерт еще более нарядным.

