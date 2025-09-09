Мука, мёд и капля водки: звучит как эксперимент, но выходит шедевр

Представьте: торт, который тает во рту, источает аромат мёда и становится идеальным завершением любого праздника. Хотите узнать, как приготовить такой шедевр без лишних хлопот?

Ингредиенты

Пшеничная мука — 390 г

Сахар — 180 г

Сливочное масло — 50 г

Яйца — 3 шт.

Мёд — 2 ст. л.

Водка — 1 ст. л.

Сода (без горки) — 2 ч. л.

Молоко — 300 мл

Сахар — 180 г

Сливочное масло — 50 г

Яичные желтки — 2 шт.

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

1. Соберите ингредиенты для крема

Вместо желтков можно взять целые яйца. Масло пусть будет мягким или растопленным. Коржи получаются мягкими, крем впитывается умеренно. Если хотите чёткие прослойки, увеличьте крем — например, на 400-500 мл молока.

2. В миске разотрите желтки с сахаром

Для водяной бани лучше взять металлическую миску, чтобы не треснула от перепада температур. Если используете стеклянную, как я, нагревайте постепенно, не ставьте сразу на кипяток.

3. Добавьте остальное

Введите молоко, муку и мягкое масло. Перемешайте до однородности. Варите на бане. Поставьте миску на водяную баню. Варите, помешивая, пока крем не загустеет — след от венчика не должен затягиваться. Если умеете варить заварной крем на медленном огне без бани, это сэкономит время.

4. Охладите крем

Готовый крем снимите с огня, накройте плёнкой "в контакт" и дайте остыть. Приступайте к коржам. Пока крем остывает, приготовьте коржи. Муку возьмите высшего сорта, сахар — по вкусу. Мёд подойдёт любой (у меня гречишный). Масло достаньте заранее из холодильника. Разогрейте духовку до 180°C.

5. Соедините ингредиенты

В миске смешайте яйца, сахар, масло, мёд, соду и водку. Перемешайте тщательно. Варите массу. Поставьте на водяную баню и варите, помешивая, пока объём не увеличится в 3 раза. Снимите, слегка охладите.

6. Замесите тесто

Всыпьте просеянную муку частями. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Не переборщите с мукой, иначе коржи выйдут жёсткими и не пропитаются. Подробности о соде и муке — в статьях под шагами.

7. Проверьте консистенцию

Тесто будет липнуть к рукам (из-за мёда), но не оставаться на пальцах, когда уберёте руки.

8. Разделите тесто

Разделите на 6-7 равных частей. Раскатайте коржи. Каждую часть раскатайте на силиконизированном пергаменте в тонкий круг. Обрезки оставьте с коржом. В духовке при 200°C пеките 3-5 минут до золотистого цвета. Время зависит от вашей духовки — советы в отдельной статье.

9. Измельчите обрезки

Обрезки превратите в крошку. Соберите торт. Промажьте коржи кремом и сложите стопкой. Обсыпьте верх и бока крошкой. Поставьте в холодильник на ночь для пропитки.