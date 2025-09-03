Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:48

Медовик за 3 часа: рецепт, который экономит часы и нервы

Как испечь медовик без раскатки: рецепт с заварным кремом

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить торт, который тает во рту, не требует сложных техник и дорогих ингредиентов? Торт "Лакомка" — идеальный вариант для праздника, который порадует и вас, и ваших гостей. Этот медовик отличается тем, что коржи не раскатываются, а просто размазываются ложкой, что существенно облегчает процесс выпечки.

Особенность коржей: просто и быстро

Главный секрет "Лакомки" — медовые коржи, которые готовятся без раскатки. Вместо привычного теста, которое нужно тщательно вымешивать и раскатывать, здесь тесто жидковатое, и его просто выкладывают ложкой на противень, формируя коржи диаметром около 20 см и толщиной примерно 5 мм.

  • Мед должен быть натуральным и ароматным, например, липовым или цветочным — от этого зависит вкус всего торта.
  • Тесто получается не густым, его нельзя раскатать скалкой — это нормально.
  • Выпекаются коржи быстро — всего 6-8 минут при 180°С.

Заварной крем — основа вкуса

Начинайте приготовление с крема, ведь ему нужно время, чтобы остыть. Для заварного крема понадобятся:

  • молоко
  • яйцо
  • сахар
  • мука
  • сливочное масло (обязательно натуральное, без растительных жиров)

Приготовление крема

В сотейнике смешайте яйцо, сахар и муку венчиком до однородной массы. Постепенно влейте молоко, тщательно размешивая, чтобы не было комочков.

Поставьте на небольшой огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте мягкое сливочное масло и тщательно перемешайте.

Накройте крем пленкой "в контакт" — так на поверхности не образуется корочка. Охладите в холодильнике.

Сборка торта и украшение

После того как коржи и крем готовы, приступайте к сборке. Промажьте каждый корж щедро заварным кремом. Верх и бока также покройте кремом. Оставьте торт в холодильнике минимум на 2 часа для пропитки и стабилизации.

Для украшения используйте измельчённые грецкие орехи (их можно немного подсушить на сковороде для аромата и хруста).

Шоколад (тёмный, молочный или белый) — растопите его на водяной бане и нанесите глазурь на верх торта. Обрезки коржей подсушите, измельчите до крошки и обсыпьте ими торт сверху и по бокам — это придаст дополнительную текстуру и сделает внешний вид аккуратным.

Полезные советы

  • Яйца обязательно мойте перед использованием, чтобы избежать бактерий.
  • Сливочное масло для крема должно быть качественным и мягким.
  • При растапливании шоколада используйте плотный пакет и водяную баню, чтобы не пересушить глазурь.
  • Не бойтесь использовать много крема — торт получится гораздо вкуснее.

