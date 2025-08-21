Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 8:13

Сладкая ностальгия: как медовый торт возвращает в детство

Как приготовить медовый торт Чудо: пошаговая инструкция

Вы когда-нибудь пробовали торт, который тает во рту? Медовый торт Чудо — это именно тот десерт, который станет звездой любого праздничного чаепития. Сочетание тонких коржей, пропитанных заварным кремом, и шоколадной глазури делает его не только вкусным, но и визуально привлекательным. Давайте разберемся, как его приготовить!

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Мёд — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 60 г
  • Сода — 1 ч. л.
  • Пшеничная мука — 420 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 70 г
  • Ванильный сахар — 7 г
  • Молоко — 450 мл
  • Сливочное масло — 120 г
  • Пшеничная мука — 60 г
  • Какао — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Молоко — 70 мл
  • Сливочное масло — 50 г

Пошаговое приготовление

Для теста подойдут как жидкий, так и загустевший мед. Приготовьте водяную баню. В миске соедините яйца, мед и сахар. Взбейте до однородности. Добавьте масло. Введите мягкое сливочное масло и поставьте миску на кастрюлю с кипящей водой. Перемешивайте. Постоянно помешивайте, пока сахар и масло не растворятся. Добавьте соду и перемешайте.

Остудите и добавьте муку. Снимите с огня, слегка остудите и постепенно добавляйте просеянную муку, ориентируясь на консистенцию теста. Формируйте коржи. Разделите тесто на 9-10 частей и раскатайте в тонкие коржи. Разогрейте духовку до 160°C и выпекайте коржи по 4-5 минут. Следите, чтобы они не пересохли. После выпечки обрежьте коржи по форме тарелки.

В кастрюле соедините яйца, сахар и ванильный сахар, затем добавьте молоко. Постоянно помешивайте на среднем огне до загустения. Введите мягкое масло и перемешайте до однородности. На корж нанесите крем, накройте следующим коржом и повторите процесс. Верхний корж можно оставить без крема. Соедините какао, сахар и молоко, доведите до загустения и добавьте масло.

Покройте торт глазурью. Остывшую глазурь распределите по верхней части торта и обсыпьте бока крошкой от коржей. Поставьте торт в холодильник на ночь для пропитки.
Подавайте. Медовый торт Чудо — это не просто десерт, а настоящая находка для любителей сладкого. Его лёгкость и нежность покорят сердца всех ваших гостей.

