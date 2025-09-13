Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Цветочный мёд
Цветочный мёд
© commons.wikimedia.org by AnnaMayak is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Кристаллизация выдала правду: мёд оказался вовсе не тем, что продавали

Основные признаки натурального мёда: аромат, вкус и кристаллизация

Мёд традиционно считается одним из самых полезных продуктов, однако именно он чаще других становится жертвой фальсификации. Производители, стремясь снизить себестоимость, нередко прибегают к добавкам. Несмотря на это, на рынке всё же можно найти качественный и натуральный мёд от ответственных пасечников, которые не идут на хитрости ради прибыли.

Как подделывают мёд

Фальсификация может быть разной:

  • добавление глюкозного или фруктозного сиропа;
  • смешивание с низкосортными импортными видами мёда.

С виду такой продукт мало отличается от настоящего, но свойства у него совершенно иные.

Методы проверки

Определить качество мёда проще всего в лаборатории, но и дома можно провести несколько тестов.

1. Проверка водой

Опустите ложку мёда в стакан. Чистый продукт осядет на дно и останется плотным. Подделка быстро растворится.

2. Банка наполовину

Наклоните банку и дайте мёду стечь по стенкам. Если он остаётся на стекле после переворота — есть риск, что это фальсификат.

3. Ложка и струя

Поднимите ложку с мёдом: натуральный продукт будет стекать ровно и непрерывно, образуя "нить".

4. Кристаллизация

Хороший мёд со временем густеет и кристаллизуется. Если он остаётся жидким долгое время, это может быть признаком добавок.

Внешние признаки

  • Аромат — насыщенный, с оттенками цветов, хвои или трав.
  • Вкус — глубокий и стойкий, а не приторно-сладкий.
  • Текстура — густая и плотная, тогда как подделка часто оказывается жидкой.

Как выбрать правильный мёд

Эксперты советуют отдавать предпочтение продукции с сертификатами PDO, органическому мёду и товарам от проверенных производителей. Такой выбор позволит быть уверенным в качестве и пользе.

Кристаллизация, аромат и вкус — главные признаки, по которым можно распознать настоящий мёд, даже если производитель не оставил других гарантий.

