Кристаллизация выдала правду: мёд оказался вовсе не тем, что продавали

Мёд традиционно считается одним из самых полезных продуктов, однако именно он чаще других становится жертвой фальсификации. Производители, стремясь снизить себестоимость, нередко прибегают к добавкам. Несмотря на это, на рынке всё же можно найти качественный и натуральный мёд от ответственных пасечников, которые не идут на хитрости ради прибыли.

Как подделывают мёд

Фальсификация может быть разной:

добавление глюкозного или фруктозного сиропа;

смешивание с низкосортными импортными видами мёда.

С виду такой продукт мало отличается от настоящего, но свойства у него совершенно иные.

Методы проверки

Определить качество мёда проще всего в лаборатории, но и дома можно провести несколько тестов.

1. Проверка водой

Опустите ложку мёда в стакан. Чистый продукт осядет на дно и останется плотным. Подделка быстро растворится.

2. Банка наполовину

Наклоните банку и дайте мёду стечь по стенкам. Если он остаётся на стекле после переворота — есть риск, что это фальсификат.

3. Ложка и струя

Поднимите ложку с мёдом: натуральный продукт будет стекать ровно и непрерывно, образуя "нить".

4. Кристаллизация

Хороший мёд со временем густеет и кристаллизуется. Если он остаётся жидким долгое время, это может быть признаком добавок.

Внешние признаки

Аромат — насыщенный, с оттенками цветов, хвои или трав.

— насыщенный, с оттенками цветов, хвои или трав. Вкус — глубокий и стойкий, а не приторно-сладкий.

— глубокий и стойкий, а не приторно-сладкий. Текстура — густая и плотная, тогда как подделка часто оказывается жидкой.

Как выбрать правильный мёд

Эксперты советуют отдавать предпочтение продукции с сертификатами PDO, органическому мёду и товарам от проверенных производителей. Такой выбор позволит быть уверенным в качестве и пользе.

Кристаллизация, аромат и вкус — главные признаки, по которым можно распознать настоящий мёд, даже если производитель не оставил других гарантий.