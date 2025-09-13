Кристаллизация выдала правду: мёд оказался вовсе не тем, что продавали
Мёд традиционно считается одним из самых полезных продуктов, однако именно он чаще других становится жертвой фальсификации. Производители, стремясь снизить себестоимость, нередко прибегают к добавкам. Несмотря на это, на рынке всё же можно найти качественный и натуральный мёд от ответственных пасечников, которые не идут на хитрости ради прибыли.
Как подделывают мёд
Фальсификация может быть разной:
- добавление глюкозного или фруктозного сиропа;
- смешивание с низкосортными импортными видами мёда.
С виду такой продукт мало отличается от настоящего, но свойства у него совершенно иные.
Методы проверки
Определить качество мёда проще всего в лаборатории, но и дома можно провести несколько тестов.
1. Проверка водой
Опустите ложку мёда в стакан. Чистый продукт осядет на дно и останется плотным. Подделка быстро растворится.
2. Банка наполовину
Наклоните банку и дайте мёду стечь по стенкам. Если он остаётся на стекле после переворота — есть риск, что это фальсификат.
3. Ложка и струя
Поднимите ложку с мёдом: натуральный продукт будет стекать ровно и непрерывно, образуя "нить".
4. Кристаллизация
Хороший мёд со временем густеет и кристаллизуется. Если он остаётся жидким долгое время, это может быть признаком добавок.
Внешние признаки
- Аромат — насыщенный, с оттенками цветов, хвои или трав.
- Вкус — глубокий и стойкий, а не приторно-сладкий.
- Текстура — густая и плотная, тогда как подделка часто оказывается жидкой.
Как выбрать правильный мёд
Эксперты советуют отдавать предпочтение продукции с сертификатами PDO, органическому мёду и товарам от проверенных производителей. Такой выбор позволит быть уверенным в качестве и пользе.
Кристаллизация, аромат и вкус — главные признаки, по которым можно распознать настоящий мёд, даже если производитель не оставил других гарантий.
