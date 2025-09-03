Страна, где помнят Толстого: россиян удивили жители Гондураса
Путешественник поделился в блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен" впечатлениями о Гондурасе и рассказал, как местные жители относятся к россиянам. Его опыт оказался неожиданно позитивным.
Доброжелательность на каждом шагу
По словам туриста, гондурасцы встречали его и его спутницу с улыбками:
"Никто не косился на нас, как на инопланетян, наоборот — все махали и улыбались".
Один пожилой мужчина даже остановил их на улице и с любопытством спросил:
"А вы случайно не из России?"
Узнав ответ, он ещё шире заулыбался и вспомнил соседа, который когда-то читал Толстого.
Атмосфера страны
Россиянин отметил, что, несмотря на скромный уровень жизни, Гондурас не производит впечатления разрухи:
-
дома простые, но аккуратные,
-
люди ухоженные,
-
дети беззаботно играют на улицах.
"Это всё внушает какой-то свой особый оптимизм", — добавил путешественник.
Итог
Для россиянина Гондурас оказался страной, где царит открытость и доброжелательность. Местные жители встретили его с теплом, а атмосфера улиц напомнила о простом, но жизнеутверждающем укладе.
