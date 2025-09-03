Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куба
Куба
© www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Страна, где помнят Толстого: россиян удивили жители Гондураса

Путешественник отметил атмосферу уюта и оптимизма в Гондурасе

Путешественник поделился в блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен" впечатлениями о Гондурасе и рассказал, как местные жители относятся к россиянам. Его опыт оказался неожиданно позитивным.

Доброжелательность на каждом шагу

По словам туриста, гондурасцы встречали его и его спутницу с улыбками:

"Никто не косился на нас, как на инопланетян, наоборот — все махали и улыбались".

Один пожилой мужчина даже остановил их на улице и с любопытством спросил:

"А вы случайно не из России?"
Узнав ответ, он ещё шире заулыбался и вспомнил соседа, который когда-то читал Толстого.

Атмосфера страны

Россиянин отметил, что, несмотря на скромный уровень жизни, Гондурас не производит впечатления разрухи:

  • дома простые, но аккуратные,

  • люди ухоженные,

  • дети беззаботно играют на улицах.

"Это всё внушает какой-то свой особый оптимизм", — добавил путешественник.

Итог

Для россиянина Гондурас оказался страной, где царит открытость и доброжелательность. Местные жители встретили его с теплом, а атмосфера улиц напомнила о простом, но жизнеутверждающем укладе.

