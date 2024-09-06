На рынке Honda представила Prologue EV

В августе компания сообщила о рекордных продажах (28%) внедорожников, гибридов и совершенно нового электромобиля Honda Prologue EV, пишет Insideevs.
Honda продала 127 900 автомобилей, 35 886 из которых были электрифицированными. Подавляющее большинство из них - гибриды.
Новая стратегия Honda заключалась в том, чтобы предлагать гибридные силовые агрегаты в качестве опции модернизации для своих обычных автомобилей.
Honda Prologue - это обновленный Chevy Blazer EV.
Продажи электрифицированных автомобилей растут благодаря также недавно представленному Civic Hybrid.
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