Железный самурай снова в строю: легендарная Honda возвращается на российские дороги

На российском рынке снова появилась возможность купить новый японский кроссовер Honda Vezel, который поставляется по схеме параллельного импорта. Машину можно заказать уже сейчас — как из наличия, так и под индивидуальный заказ. Минимальная стоимость стартует с отметки 1,9 млн рублей, что делает модель одним из самых доступных предложений в сегменте компактных кроссоверов японского происхождения.

Возвращение популярного кроссовера

Несмотря на то что бренд Honda официально покинул Россию несколько лет назад, интерес к его автомобилям не угас. Компактный кроссовер Vezel, известный за рубежом также как HR-V, снова доступен для отечественных покупателей. Первые партии поступили в продажу через частных дилеров из Екатеринбурга, которые предлагают автомобили по цене от 1,9 млн рублей.

Хотя условия поставки не раскрываются, в объявленных суммах, по всей видимости, уже учтены все обязательные платежи — таможенные сборы, утильсбор и транспортировка машины до одного из портов Дальнего Востока.

Что предлагает новая Honda Vezel

Судя по представленным фото и описаниям комплектаций, Vezel сохранил фирменную лаконичность и комфортный интерьер. В стандартной версии можно найти:

• комбинированную отделку сидений — ткань плюс экокожа;

• крупный сенсорный экран мультимедийной системы;

• климат-контроль;

• кнопку Start/Stop;

• электрорегулируемые зеркала;

• центральный подлокотник и несколько USB-разъемов для зарядки гаджетов;

• руль с глянцевым декоративным ободом.

Всё это формирует ощущение автомобиля, в котором внимание уделено как функциональности, так и эстетике.

Где и за сколько можно купить

Сегодня заказать Honda Vezel можно в самых разных регионах России. Цены различаются в зависимости от города и способа доставки.

Город Цена (руб.) Статус Екатеринбург от 1 900 000 под заказ Владивосток 2 250 000 — 2 350 000 в наличии Краснодар 2 250 000 — 2 350 000 под заказ Москва, Самара, Пермь 2 300 000 — 2 500 000 под заказ Магадан от 2 700 000 в наличии Санкт-Петербург до 4 490 000 в наличии

Как видно, машины "из наличия” стоят заметно дороже — из-за дополнительных расходов на логистику и хранения.

Технические характеристики

Все доступные в продаже кроссоверы оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 л. с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором (CVT).

Привод чаще всего передний, однако некоторые экземпляры предлагают полноприводную трансмиссию, что делает их более привлекательными для российских дорог и зимних условий.

Для городских поездок Vezel считается отличным вариантом: экономичный, маневренный, с плавным ходом и высоким уровнем комфорта.

Почему Vezel выбирают снова

Секрет популярности модели в сочетании японского качества сборки, простоты обслуживания и надежности силового агрегата. Автомобиль не требует дорогостоящего обслуживания, а детали для него уже появились на складах крупных маркетплейсов.

В эпоху, когда многие бренды ушли с российского рынка, Honda сохраняет приверженность к репутации долговечного автомобиля.

Советы при покупке

Проверяйте документы на растаможку и экологический класс. Уточняйте, есть ли гарантийное обслуживание у поставщика. Обратите внимание на комплектацию: нередко дилеры предлагают несколько пакетов, отличающихся мультимедиа и отделкой салона. Перед покупкой стоит заказать независимую диагностику, если авто прибыло уже собранным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить автомобиль без проверки VIN и таможенных документов.

Последствие: возможны проблемы с регистрацией в ГИБДД.

Альтернатива: обращаться к официальным импортёрам параллельных поставок, у которых есть полный пакет документов и история ввоза.

А что если выбрать другой бренд?

В аналогичном бюджете (до 2 млн рублей) можно рассмотреть Toyota Raize, Mazda CX-3 или китайские Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion, которые имеют богаче оснащение, но уступают Honda по качеству сборки и долговечности.

Плюсы и минусы Honda Vezel

Плюсы Минусы Надежный двигатель и трансмиссия Нет официальной гарантии Комфортный и тихий салон Ограниченный выбор комплектаций Экономичный расход топлива Цена выше при покупке из наличия Качественные материалы отделки Дефицит запчастей в некоторых регионах

FAQ

Сколько стоит Honda Vezel в России?

От 1,9 млн рублей — при заказе, до 4,5 млн — при покупке из наличия.

Есть ли полноприводные версии?

Да, но их немного. Большинство машин — с передним приводом.

Какие аналоги рассмотреть?

Mazda CX-3, Toyota Raize, Nissan Kicks, а также китайские Changan CS35 Plus и Haval Jolion.

Можно ли обслуживать Vezel в обычном сервисе?

Да, большинство деталей унифицированы с другими моделями Honda.

Как быстро привозят автомобиль под заказ?

В среднем — от 2 до 4 недель, в зависимости от региона и наличия на складе в Японии.

Мифы и правда

• Миф: Honda Vezel не сертифицирована для России.

Правда: автомобили ввозятся официально по параллельному импорту с полным пакетом документов.

• Миф: обслуживание японских машин слишком дорого.

Правда: расходники и детали на Vezel стоят примерно как у Kia или Hyundai.

• Миф: параллельный импорт — это "серый” рынок.

Правда: это полностью легальная схема, утвержденная правительством РФ.

Исторический контекст

Модель Honda Vezel впервые появилась в Японии в 2013 году и быстро стала хитом благодаря компактности, экономичности и стильному дизайну. На экспортных рынках автомобиль продавался под названием Honda HR-V. С 2021 года выпускается второе поколение, отличающееся более строгими линиями кузова, улучшенной шумоизоляцией и расширенной мультимедийной системой.