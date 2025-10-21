Железный самурай снова в строю: легендарная Honda возвращается на российские дороги
На российском рынке снова появилась возможность купить новый японский кроссовер Honda Vezel, который поставляется по схеме параллельного импорта. Машину можно заказать уже сейчас — как из наличия, так и под индивидуальный заказ. Минимальная стоимость стартует с отметки 1,9 млн рублей, что делает модель одним из самых доступных предложений в сегменте компактных кроссоверов японского происхождения.
Возвращение популярного кроссовера
Несмотря на то что бренд Honda официально покинул Россию несколько лет назад, интерес к его автомобилям не угас. Компактный кроссовер Vezel, известный за рубежом также как HR-V, снова доступен для отечественных покупателей. Первые партии поступили в продажу через частных дилеров из Екатеринбурга, которые предлагают автомобили по цене от 1,9 млн рублей.
Хотя условия поставки не раскрываются, в объявленных суммах, по всей видимости, уже учтены все обязательные платежи — таможенные сборы, утильсбор и транспортировка машины до одного из портов Дальнего Востока.
Что предлагает новая Honda Vezel
Судя по представленным фото и описаниям комплектаций, Vezel сохранил фирменную лаконичность и комфортный интерьер. В стандартной версии можно найти:
• комбинированную отделку сидений — ткань плюс экокожа;
• крупный сенсорный экран мультимедийной системы;
• климат-контроль;
• кнопку Start/Stop;
• электрорегулируемые зеркала;
• центральный подлокотник и несколько USB-разъемов для зарядки гаджетов;
• руль с глянцевым декоративным ободом.
Всё это формирует ощущение автомобиля, в котором внимание уделено как функциональности, так и эстетике.
Где и за сколько можно купить
Сегодня заказать Honda Vezel можно в самых разных регионах России. Цены различаются в зависимости от города и способа доставки.
|Город
|Цена (руб.)
|Статус
|Екатеринбург
|от 1 900 000
|под заказ
|Владивосток
|2 250 000 — 2 350 000
|в наличии
|Краснодар
|2 250 000 — 2 350 000
|под заказ
|Москва, Самара, Пермь
|2 300 000 — 2 500 000
|под заказ
|Магадан
|от 2 700 000
|в наличии
|Санкт-Петербург
|до 4 490 000
|в наличии
Как видно, машины "из наличия” стоят заметно дороже — из-за дополнительных расходов на логистику и хранения.
Технические характеристики
Все доступные в продаже кроссоверы оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 л. с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором (CVT).
Привод чаще всего передний, однако некоторые экземпляры предлагают полноприводную трансмиссию, что делает их более привлекательными для российских дорог и зимних условий.
Для городских поездок Vezel считается отличным вариантом: экономичный, маневренный, с плавным ходом и высоким уровнем комфорта.
Почему Vezel выбирают снова
Секрет популярности модели в сочетании японского качества сборки, простоты обслуживания и надежности силового агрегата. Автомобиль не требует дорогостоящего обслуживания, а детали для него уже появились на складах крупных маркетплейсов.
В эпоху, когда многие бренды ушли с российского рынка, Honda сохраняет приверженность к репутации долговечного автомобиля.
Советы при покупке
-
Проверяйте документы на растаможку и экологический класс.
-
Уточняйте, есть ли гарантийное обслуживание у поставщика.
-
Обратите внимание на комплектацию: нередко дилеры предлагают несколько пакетов, отличающихся мультимедиа и отделкой салона.
-
Перед покупкой стоит заказать независимую диагностику, если авто прибыло уже собранным.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить автомобиль без проверки VIN и таможенных документов.
-
Последствие: возможны проблемы с регистрацией в ГИБДД.
-
Альтернатива: обращаться к официальным импортёрам параллельных поставок, у которых есть полный пакет документов и история ввоза.
А что если выбрать другой бренд?
В аналогичном бюджете (до 2 млн рублей) можно рассмотреть Toyota Raize, Mazda CX-3 или китайские Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion, которые имеют богаче оснащение, но уступают Honda по качеству сборки и долговечности.
Плюсы и минусы Honda Vezel
|Плюсы
|Минусы
|Надежный двигатель и трансмиссия
|Нет официальной гарантии
|Комфортный и тихий салон
|Ограниченный выбор комплектаций
|Экономичный расход топлива
|Цена выше при покупке из наличия
|Качественные материалы отделки
|Дефицит запчастей в некоторых регионах
FAQ
Сколько стоит Honda Vezel в России?
От 1,9 млн рублей — при заказе, до 4,5 млн — при покупке из наличия.
Есть ли полноприводные версии?
Да, но их немного. Большинство машин — с передним приводом.
Какие аналоги рассмотреть?
Mazda CX-3, Toyota Raize, Nissan Kicks, а также китайские Changan CS35 Plus и Haval Jolion.
Можно ли обслуживать Vezel в обычном сервисе?
Да, большинство деталей унифицированы с другими моделями Honda.
Как быстро привозят автомобиль под заказ?
В среднем — от 2 до 4 недель, в зависимости от региона и наличия на складе в Японии.
Мифы и правда
• Миф: Honda Vezel не сертифицирована для России.
Правда: автомобили ввозятся официально по параллельному импорту с полным пакетом документов.
• Миф: обслуживание японских машин слишком дорого.
Правда: расходники и детали на Vezel стоят примерно как у Kia или Hyundai.
• Миф: параллельный импорт — это "серый” рынок.
Правда: это полностью легальная схема, утвержденная правительством РФ.
Исторический контекст
Модель Honda Vezel впервые появилась в Японии в 2013 году и быстро стала хитом благодаря компактности, экономичности и стильному дизайну. На экспортных рынках автомобиль продавался под названием Honda HR-V. С 2021 года выпускается второе поколение, отличающееся более строгими линиями кузова, улучшенной шумоизоляцией и расширенной мультимедийной системой.
