Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Honda Vezel
Honda Vezel
© commons.wikimedia.org by EurovisionNim - Own work is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:38

Железный самурай снова в строю: легендарная Honda возвращается на российские дороги

Honda Vezel снова доступна в России по параллельному импорту от 1,9 млн рублей

На российском рынке снова появилась возможность купить новый японский кроссовер Honda Vezel, который поставляется по схеме параллельного импорта. Машину можно заказать уже сейчас — как из наличия, так и под индивидуальный заказ. Минимальная стоимость стартует с отметки 1,9 млн рублей, что делает модель одним из самых доступных предложений в сегменте компактных кроссоверов японского происхождения.

Возвращение популярного кроссовера

Несмотря на то что бренд Honda официально покинул Россию несколько лет назад, интерес к его автомобилям не угас. Компактный кроссовер Vezel, известный за рубежом также как HR-V, снова доступен для отечественных покупателей. Первые партии поступили в продажу через частных дилеров из Екатеринбурга, которые предлагают автомобили по цене от 1,9 млн рублей.

Хотя условия поставки не раскрываются, в объявленных суммах, по всей видимости, уже учтены все обязательные платежи — таможенные сборы, утильсбор и транспортировка машины до одного из портов Дальнего Востока.

Что предлагает новая Honda Vezel

Судя по представленным фото и описаниям комплектаций, Vezel сохранил фирменную лаконичность и комфортный интерьер. В стандартной версии можно найти:
• комбинированную отделку сидений — ткань плюс экокожа;
• крупный сенсорный экран мультимедийной системы;
• климат-контроль;
• кнопку Start/Stop;
• электрорегулируемые зеркала;
• центральный подлокотник и несколько USB-разъемов для зарядки гаджетов;
• руль с глянцевым декоративным ободом.

Всё это формирует ощущение автомобиля, в котором внимание уделено как функциональности, так и эстетике.

Где и за сколько можно купить

Сегодня заказать Honda Vezel можно в самых разных регионах России. Цены различаются в зависимости от города и способа доставки.

Город Цена (руб.) Статус
Екатеринбург от 1 900 000 под заказ
Владивосток 2 250 000 — 2 350 000 в наличии
Краснодар 2 250 000 — 2 350 000 под заказ
Москва, Самара, Пермь 2 300 000 — 2 500 000 под заказ
Магадан от 2 700 000 в наличии
Санкт-Петербург до 4 490 000 в наличии

Как видно, машины "из наличия” стоят заметно дороже — из-за дополнительных расходов на логистику и хранения.

Технические характеристики

Все доступные в продаже кроссоверы оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 л. с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором (CVT).
Привод чаще всего передний, однако некоторые экземпляры предлагают полноприводную трансмиссию, что делает их более привлекательными для российских дорог и зимних условий.

Для городских поездок Vezel считается отличным вариантом: экономичный, маневренный, с плавным ходом и высоким уровнем комфорта.

Почему Vezel выбирают снова

Секрет популярности модели в сочетании японского качества сборки, простоты обслуживания и надежности силового агрегата. Автомобиль не требует дорогостоящего обслуживания, а детали для него уже появились на складах крупных маркетплейсов.

В эпоху, когда многие бренды ушли с российского рынка, Honda сохраняет приверженность к репутации долговечного автомобиля.

Советы при покупке

  1. Проверяйте документы на растаможку и экологический класс.

  2. Уточняйте, есть ли гарантийное обслуживание у поставщика.

  3. Обратите внимание на комплектацию: нередко дилеры предлагают несколько пакетов, отличающихся мультимедиа и отделкой салона.

  4. Перед покупкой стоит заказать независимую диагностику, если авто прибыло уже собранным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить автомобиль без проверки VIN и таможенных документов.

  • Последствие: возможны проблемы с регистрацией в ГИБДД.

  • Альтернатива: обращаться к официальным импортёрам параллельных поставок, у которых есть полный пакет документов и история ввоза.

А что если выбрать другой бренд?

В аналогичном бюджете (до 2 млн рублей) можно рассмотреть Toyota Raize, Mazda CX-3 или китайские Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion, которые имеют богаче оснащение, но уступают Honda по качеству сборки и долговечности.

Плюсы и минусы Honda Vezel

Плюсы Минусы
Надежный двигатель и трансмиссия Нет официальной гарантии
Комфортный и тихий салон Ограниченный выбор комплектаций
Экономичный расход топлива Цена выше при покупке из наличия
Качественные материалы отделки Дефицит запчастей в некоторых регионах

FAQ

Сколько стоит Honda Vezel в России?
От 1,9 млн рублей — при заказе, до 4,5 млн — при покупке из наличия.

Есть ли полноприводные версии?
Да, но их немного. Большинство машин — с передним приводом.

Какие аналоги рассмотреть?
Mazda CX-3, Toyota Raize, Nissan Kicks, а также китайские Changan CS35 Plus и Haval Jolion.

Можно ли обслуживать Vezel в обычном сервисе?
Да, большинство деталей унифицированы с другими моделями Honda.

Как быстро привозят автомобиль под заказ?
В среднем — от 2 до 4 недель, в зависимости от региона и наличия на складе в Японии.

Мифы и правда

Миф: Honda Vezel не сертифицирована для России.
Правда: автомобили ввозятся официально по параллельному импорту с полным пакетом документов.

Миф: обслуживание японских машин слишком дорого.
Правда: расходники и детали на Vezel стоят примерно как у Kia или Hyundai.

Миф: параллельный импорт — это "серый” рынок.
Правда: это полностью легальная схема, утвержденная правительством РФ.

Исторический контекст

Модель Honda Vezel впервые появилась в Японии в 2013 году и быстро стала хитом благодаря компактности, экономичности и стильному дизайну. На экспортных рынках автомобиль продавался под названием Honda HR-V. С 2021 года выпускается второе поколение, отличающееся более строгими линиями кузова, улучшенной шумоизоляцией и расширенной мультимедийной системой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инженер Милад Хагани отметил, что чувство неуязвимости делает водителей SUV менее осторожными сегодня в 13:40
Большие машины дают чувство власти — и отнимают безопасность у всех остальных

Крупные машины дают чувство уверенности, но скрывают опасность. Почему внедорожники и пикапы стали угрозой для пешеходов и как решить проблему.

Читать полностью » Современные дизельные двигатели признаны более экономичными, но требующими сложного обслуживания сегодня в 12:36
Эта разница между бензином и дизелем объясняет, почему у фур вечная молодость

Почему малолитражки ездят на бензине, а грузовики — на дизеле? Разбираем разницу в работе двигателей, расходе, мощности и будущем топлива.

Читать полностью » Учёные выяснили, что тормозная пыль наносит лёгким больший вред, чем дизельные выхлопы сегодня в 11:30
Оказалось, что дышать выхлопом безопаснее, чем тормозить: новая угроза прячется под колёсами

Новое исследование показало, что пыль от тормозных колодок может быть токсичнее дизельных выхлопов. Почему медь в их составе представляет угрозу для лёгких и что делать, чтобы дышать безопаснее?

Читать полностью » Эксперты предупредили, что до 45% мирового микропластика образуется при износе автомобильных шин сегодня в 10:24
Дождь смывает не грязь, а яд: как дороги превращают воду в токсичный коктейль

Микропластик из шин загрязняет воздух и воду сильнее, чем пластиковые пакеты. Учёные нашли простой и дешёвый способ остановить его путь к океану.

Читать полностью » Эксперт Зиновьев: Ford Mondeo V остаётся востребованным на вторичном рынке сегодня в 9:58
Последний самурай на колёсах: почему Ford Mondeo до сих пор держит удар, когда другие сдаются

Mondeo с мотором 2.5 и "автоматом" называют последним настоящим Фордом. Почему этот седан всё ещё стоит своих денег на вторичке — рассказываем подробно.

Читать полностью » Автоэксперт: угол наклона спинки в 100–110 градусов обеспечивает устойчивость корпуса сегодня в 9:25
Не руль и не тормоза: главный фактор, от которого зависит безопасность на дороге

Как правильно настроить сиденье, руль и зеркала, чтобы не уставать и чувствовать безопасность даже в долгих поездках — практические советы для водителей.

Читать полностью » Автоэксперт: климат-контроль стал обязательной системой современного автомобиля сегодня в 8:45
Ошибка, из-за которой климат-контроль ломается чаще всего — как её избежать

Почему климат-контроль стал стандартом комфорта в авто и чем он отличается от кондиционера? Разбираемся, как система поддерживает идеальный микроклимат.

Читать полностью » BYD и SAIC лидируют по продажам автомобилей в Китае в 2025 году — аналитика GlobalData сегодня в 8:25
Китайские гиганты мчатся вперёд: как BYD и BAIC задают темп мировым продажам авто

Китайские автопроизводители продолжают устанавливать рекорды продаж, усиливая позиции на внутренних и зарубежных рынках.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Челябинск занял первое место по доступности вторичного жилья — Сбербанк и Домклик
Питомцы
Специалист по поведению животных Сара Эллис: кошки не мстят, а запоминают стрессовые ситуации
Туризм
Путешественник Алексей Кутовой объяснил, почему Вьетнам выгоднее Таиланда для длительного отдыха
Технологии
Энтузиаст показал, как запустить Battlefield 6 на мини-дисплее кулера
Авто и мото
Китай обогнал Европу и США по скорости создания электрокаров — исследование автопрома
Еда
Сливки не ниже 20% и сыр гауда обеспечивают нежную текстуру и румяную корочку жюльена
Наука
41 000 лет назад ослабление магнитного поля Земли повлияло на эволюцию человечества
Красота и здоровье
Свёкла и какао признаны природными средствами для снижения давления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet