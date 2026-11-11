Не "Ларгус", но багажник почти семейный склад: какой японский универсал скрывает дорогую слабость

Второе поколение Honda Shuttle, выпускавшееся с 2015 по 2022 год, представляет собой пятиместный универсал длиной 4440 мм. Автомобиль построен на платформе компактного хэтчбека Fit (Jazz), однако выгодно отличается от него объемом багажного отделения в 570 литров. С момента старта продаж модель предлагалась в двух вариантах: с бензиновым двигателем и в гибридной версии. Последняя оснащена 30-сильным электромотором, батарея которого заряжается от бензинового силового агрегата. Оба варианта исполнения доступны с передним или полным приводом. Рестайлинг 2019 года не затронул инженерную начинку: были обновлены внешний вид, дизайн интерьера и головная оптика. При этом стоит учитывать, что характеристики ближнего и дальнего света не соответствуют нормам, принятым в России.

Основной двигатель Shuttle — атмосферный бензиновый мотор L15B 1.5 с мощностью 129 или 132 л. с. Конструкция включает цепной привод ГРМ и распределенный впрыск. Двигатель обладает высокой степенью чувствительности к качеству топлива. Хотя эксплуатация на бензине АИ-92 формально не запрещена, такое топливо негативно влияет на форсунки, ускоряет износ свечей зажигания и катушек. Кроме того, при использовании низкооктанового бензина активно образуется нагар, что приводит к повышенному расходу масла. К моменту выхода модели на рынок в 2015 году инженерам удалось устранить основные конструктивные недостатки. При соблюдении регламента обслуживания ресурс двигателя достигает 300 тысяч км, а цепь ГРМ способна выдерживать весь этот срок. В гибридной версии используется модификация этого мотора под индексом LEB мощностью 110 л. с. Из-за высокой степени сжатия (13,5) применение бензина АИ-92 для гибрида неприемлемо.

Трансмиссия и специфика привода

Базовая версия Shuttle комплектуется вариатором (CVT) с толкающим ремнем. Этот агрегат отличается надежностью до наступления критического износа компонентов. Наиболее уязвимыми элементами являются ремень (обычно выходит из строя в районе 150 тысяч км) и подшипники валов. Состояние ремня сложно определить без вскрытия корпуса; если он лопнет, его фрагменты повредят другие детали, что сделает ремонт экономически нерентабельным — потребуется полная замена. При благоприятных условиях эксплуатации ресурс CVT может составлять 250 тысяч км, однако суровые зимние условия затрудняют достижение такого показателя.

Гибридные модели оснащены семиступенчатым роботизированным трансмиссионным агрегатом (i-DCD) с двумя сухими сцеплениями и интегрированным электромотором. В среде продавцов праворульных автомобилей из Японии этот робот часто называют основной проблемой гибрида. Главным узлом, подверженным износу, является пластиковая муфта, отвечающая за подключение сцеплений. Перегрев приводит к размягчению и деформации детали. Как и у других подобных конструкций, требуется регулярная адаптация и замена рабочих жидкостей в гидроприводе и механической части.

Полноприводные версии подключают заднюю ось посредством электроники при обнаружении скольжения, что повышает устойчивость. Однако муфта не рассчитана на тяжелые бездорожные нагрузки, а клиренс в 130 мм ограничивает возможности для передвижения по неровным поверхностям.

Эксплуатация и ресурс

Подвеска Shuttle отличается жесткостью, но обладает достаточной долговечностью. На плохих дорогах к пробегу 100 тысяч км могут потребовать замены стойки стабилизатора, ступичные подшипники и рулевые тяги. На ровном покрытии эти детали служат дольше. Распространенной доработкой является установка проставок для увеличения клиренса, но это влечет за собой ускоренный износ амортизаторов и их опор.

Модель не склонна к частым мелким поломкам; большинство систем исправно функционируют вплоть до 200 тысяч км. Типичные незначительные дефекты включают перегорание ламп, повреждение клипс и отрыв крышки бачка омывателя. Самой частой претензией владельцев остается состояние роботизированной коробки в гибридных версиях. Тестирование безопасности Euro NCAP для данной модели не проводилось.

Среди вариантов с пробегом на вторичном рынке наиболее массовым предложением является гибридный Shuttle с передним приводом (4x2), тогда как оптимальным выбором для тех, кто предпочитает классическую трансмиссию, считается Shuttle с вариатором (CVT) и передним приводом. За аналогичную сумму на рынке также представлены Lada Largus, Kia Ceed, Nissan NV200 и Toyota Corolla Fielder. Ранее эксперты издания "За рулем" составляли рейтинг бюджетных универсалов с пробегом до 150 тысяч км.