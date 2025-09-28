Спортрежим может подставить: у Honda Civic нашли неожиданный дефект

Компания Honda объявила о начале сервисной кампании для части спортивных хэтчбеков Civic Type R. Проблема связана с программным обеспечением блока управления подушками безопасности. Ошибка может привести к некорректной записи данных при аварии.

Что произошло

В Японии производитель уведомил Министерство инфраструктуры и транспорта о необходимости отзыва 1937 автомобилей Honda Civic Type R поколения FL5. Эти машины были выпущены с 20 января по 22 июля 2025 года.

Сбой заключается в том, что при отключённой системе стабилизации и активированном спортивном режиме автомобиль в случае столкновения может неверно зафиксировать информацию о работе систем курсовой устойчивости и контроля тяги. Это не влияет на саму активацию подушек безопасности, но нарушает требования к корректности записи данных.

"На данный момент не зафиксировано аварий, вызванных данным дефектом", — заявили представители Honda.

Компания обещает обновить программное обеспечение, а при необходимости заменить блок управления полностью.

Сравнение моделей и отзывов

Модель Причина отзыва Количество авто Решение Civic Type R FL5 (2025) Ошибка ПО блока подушек безопасности 1937 Перепрошивка или замена блока Toyota GR Yaris (2023) Риск возгорания проводки ~3500 Проверка и замена кабеля Nissan Z (2024) Неисправность ремней безопасности ~2500 Замена ремня Mazda MX-5 (2022) Сбой в системе ABS ~1200 Обновление ПО

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование спортивного режима при отключённой стабилизации.

Последствие: некорректная запись данных в момент ДТП.

Альтернатива: обновлённое ПО блока подушек безопасности, гарантийная замена.

А что если не поехать на сервис?

Игнорирование отзыва не приведёт к внезапной поломке автомобиля, но создаёт юридические и страховые риски. В случае аварии некорректная запись данных может повлиять на экспертизу и решение страховой компании.

FAQ

Как узнать, попала ли моя машина под отзыв?

Необходимо проверить VIN на официальном сайте Honda или уточнить у дилера.

Сколько стоит ремонт?

Процедура полностью бесплатна для владельцев.

Можно ли ездить до визита в сервис?

Да, эксплуатация автомобиля не ограничена, но рекомендуется пройти обновление в ближайшее время.

Что лучше — перепрошивка или замена блока?

Всё зависит от состояния устройства. В большинстве случаев достаточно перепрошивки, но при сбое блока ставится новый.

Мифы и правда

Миф: отзыв означает, что машина небезопасна.

Правда: сами подушки работают корректно, проблема касается только записи данных.

Миф: сервис могут отказать в бесплатном ремонте.

Правда: кампания проводится официально и бесплатно для всех владельцев.

Миф: такие ошибки есть у всех моделей Honda.

Правда: дефект выявлен только в Civic Type R FL5.

Три интересных факта

Civic Type R FL5 стал самым быстрым переднеприводным автомобилем Нюрбургринга. Первые отзывные кампании Honda начались ещё в 1970-х. На некоторых рынках Honda предлагает пожизненную гарантию на определённые детали, включая блоки безопасности.

Исторический контекст