Спортрежим может подставить: у Honda Civic нашли неожиданный дефект
Компания Honda объявила о начале сервисной кампании для части спортивных хэтчбеков Civic Type R. Проблема связана с программным обеспечением блока управления подушками безопасности. Ошибка может привести к некорректной записи данных при аварии.
Что произошло
В Японии производитель уведомил Министерство инфраструктуры и транспорта о необходимости отзыва 1937 автомобилей Honda Civic Type R поколения FL5. Эти машины были выпущены с 20 января по 22 июля 2025 года.
Сбой заключается в том, что при отключённой системе стабилизации и активированном спортивном режиме автомобиль в случае столкновения может неверно зафиксировать информацию о работе систем курсовой устойчивости и контроля тяги. Это не влияет на саму активацию подушек безопасности, но нарушает требования к корректности записи данных.
"На данный момент не зафиксировано аварий, вызванных данным дефектом", — заявили представители Honda.
Компания обещает обновить программное обеспечение, а при необходимости заменить блок управления полностью.
Сравнение моделей и отзывов
|Модель
|Причина отзыва
|Количество авто
|Решение
|Civic Type R FL5 (2025)
|Ошибка ПО блока подушек безопасности
|1937
|Перепрошивка или замена блока
|Toyota GR Yaris (2023)
|Риск возгорания проводки
|~3500
|Проверка и замена кабеля
|Nissan Z (2024)
|Неисправность ремней безопасности
|~2500
|Замена ремня
|Mazda MX-5 (2022)
|Сбой в системе ABS
|~1200
|Обновление ПО
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование спортивного режима при отключённой стабилизации.
-
Последствие: некорректная запись данных в момент ДТП.
-
Альтернатива: обновлённое ПО блока подушек безопасности, гарантийная замена.
А что если не поехать на сервис?
Игнорирование отзыва не приведёт к внезапной поломке автомобиля, но создаёт юридические и страховые риски. В случае аварии некорректная запись данных может повлиять на экспертизу и решение страховой компании.
FAQ
Как узнать, попала ли моя машина под отзыв?
Необходимо проверить VIN на официальном сайте Honda или уточнить у дилера.
Сколько стоит ремонт?
Процедура полностью бесплатна для владельцев.
Можно ли ездить до визита в сервис?
Да, эксплуатация автомобиля не ограничена, но рекомендуется пройти обновление в ближайшее время.
Что лучше — перепрошивка или замена блока?
Всё зависит от состояния устройства. В большинстве случаев достаточно перепрошивки, но при сбое блока ставится новый.
Мифы и правда
-
Миф: отзыв означает, что машина небезопасна.
Правда: сами подушки работают корректно, проблема касается только записи данных.
-
Миф: сервис могут отказать в бесплатном ремонте.
Правда: кампания проводится официально и бесплатно для всех владельцев.
-
Миф: такие ошибки есть у всех моделей Honda.
Правда: дефект выявлен только в Civic Type R FL5.
Три интересных факта
-
Civic Type R FL5 стал самым быстрым переднеприводным автомобилем Нюрбургринга.
-
Первые отзывные кампании Honda начались ещё в 1970-х.
-
На некоторых рынках Honda предлагает пожизненную гарантию на определённые детали, включая блоки безопасности.
Исторический контекст
-
2009 год — массовый отзыв автомобилей Honda из-за подушек Takata.
-
2015 год — кампания по замене топливных насосов на CR-V и Accord.
-
2020 год — обновление ПО гибридных систем.
-
2025 год — отзыв Civic Type R FL5 по причине сбоя записи данных.
