Honda Civic Type R
Honda Civic Type R
© wikipediа by Calreyn88 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:15

Спортрежим может подставить: у Honda Civic нашли неожиданный дефект

Honda отзывает 1937 автомобилей Civic Type R в Японии из-за ошибки ПО блока подушек безопасности

Компания Honda объявила о начале сервисной кампании для части спортивных хэтчбеков Civic Type R. Проблема связана с программным обеспечением блока управления подушками безопасности. Ошибка может привести к некорректной записи данных при аварии.

Что произошло

В Японии производитель уведомил Министерство инфраструктуры и транспорта о необходимости отзыва 1937 автомобилей Honda Civic Type R поколения FL5. Эти машины были выпущены с 20 января по 22 июля 2025 года.

Сбой заключается в том, что при отключённой системе стабилизации и активированном спортивном режиме автомобиль в случае столкновения может неверно зафиксировать информацию о работе систем курсовой устойчивости и контроля тяги. Это не влияет на саму активацию подушек безопасности, но нарушает требования к корректности записи данных.

"На данный момент не зафиксировано аварий, вызванных данным дефектом", — заявили представители Honda.

Компания обещает обновить программное обеспечение, а при необходимости заменить блок управления полностью.

Сравнение моделей и отзывов

Модель Причина отзыва Количество авто Решение
Civic Type R FL5 (2025) Ошибка ПО блока подушек безопасности 1937 Перепрошивка или замена блока
Toyota GR Yaris (2023) Риск возгорания проводки ~3500 Проверка и замена кабеля
Nissan Z (2024) Неисправность ремней безопасности ~2500 Замена ремня
Mazda MX-5 (2022) Сбой в системе ABS ~1200 Обновление ПО

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование спортивного режима при отключённой стабилизации.

  • Последствие: некорректная запись данных в момент ДТП.

  • Альтернатива: обновлённое ПО блока подушек безопасности, гарантийная замена.

А что если не поехать на сервис?

Игнорирование отзыва не приведёт к внезапной поломке автомобиля, но создаёт юридические и страховые риски. В случае аварии некорректная запись данных может повлиять на экспертизу и решение страховой компании.

FAQ

Как узнать, попала ли моя машина под отзыв?
Необходимо проверить VIN на официальном сайте Honda или уточнить у дилера.

Сколько стоит ремонт?
Процедура полностью бесплатна для владельцев.

Можно ли ездить до визита в сервис?
Да, эксплуатация автомобиля не ограничена, но рекомендуется пройти обновление в ближайшее время.

Что лучше — перепрошивка или замена блока?
Всё зависит от состояния устройства. В большинстве случаев достаточно перепрошивки, но при сбое блока ставится новый.

Мифы и правда

  • Миф: отзыв означает, что машина небезопасна.
    Правда: сами подушки работают корректно, проблема касается только записи данных.

  • Миф: сервис могут отказать в бесплатном ремонте.
    Правда: кампания проводится официально и бесплатно для всех владельцев.

  • Миф: такие ошибки есть у всех моделей Honda.
    Правда: дефект выявлен только в Civic Type R FL5.

Три интересных факта

  1. Civic Type R FL5 стал самым быстрым переднеприводным автомобилем Нюрбургринга.

  2. Первые отзывные кампании Honda начались ещё в 1970-х.

  3. На некоторых рынках Honda предлагает пожизненную гарантию на определённые детали, включая блоки безопасности.

Исторический контекст

  • 2009 год — массовый отзыв автомобилей Honda из-за подушек Takata.

  • 2015 год — кампания по замене топливных насосов на CR-V и Accord.

  • 2020 год — обновление ПО гибридных систем.

  • 2025 год — отзыв Civic Type R FL5 по причине сбоя записи данных.

