Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Honda
Honda
© commons.wikimedia.org by Kalvin Chan is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:14

Скандал десятилетия докатился до России: почему владельцев Honda срочно зовут в сервис

В России стартовала сервисная кампания Honda по замене подушек Takata

В России стартовала крупная сервисная кампания, связанная с автомобилями Honda. Причина — опасные подушки безопасности Takata, которые в разные годы становились причиной масштабных отзывов по всему миру. Теперь к решению этой проблемы подключились и российские представители марки.

Почему подушки Takata признали небезопасными

История с подушками Takata тянется уже много лет. Дефектные газогенераторы, встроенные в систему безопасности, при срабатывании могут разрушаться и выбрасывать металлические осколки внутрь салона. Подобные случаи фиксировались в разных странах и приводили к тяжелым последствиям. В итоге миллионы машин разных брендов попали под мировые отзывные кампании.

Россия долго оставалась в стороне от этой проблемы, но теперь официальные дистрибьюторы вынуждены подключиться. Компания "Мотор-Плейс", представляющая Honda, объявила о начале масштабной программы по бесплатной замене газогенераторов.

Что предлагают владельцам Honda

Все работы будут проводиться исключительно в официальных сервисных центрах. Владельцам автомобилей, подпадающих под действие бюллетеней, установят новые элементы системы безопасности без каких-либо затрат.

Чтобы мотивировать клиентов, компания решила дополнить акцию приятным бонусом: каждый, кто приедет на замену подушек безопасности, получит в подарок один литр оригинального моторного масла Honda. Доступны варианты 0W-20 и 5W-30, что позволяет выбрать подходящий состав.

В "Мотор-Плейс" подчеркивают: речь идет не о косметической доработке, а о важной мере, которая напрямую связана с безопасностью водителей и пассажиров.

"Замена подушек безопасности Takata является важной мерой, напрямую связанной с безопасностью водителей и пассажиров", — подчеркнули в компании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota начнет производство электромобилей в Чехии в 2026 году сегодня в 4:11

Toyota меняет правила: первый электрозавод в Европе окажется в Чехии

Toyota готовит новый этап развития в Европе: автогигант вложит сотни миллионов евро в создание производства электрокаров в Чехии.

Читать полностью » Автоспециалисты назвали надёжные подержанные автомобили до 800 тысяч рублей сегодня в 3:55

Машина мечты за 800 тысяч: какие варианты скрывает рынок

5 автомобилей с неприхотливыми моторами, которые можно купить в России дешевле 800 тысяч рублей. Список моделей удивит даже опытных автолюбителей.

Читать полностью » Во Франции движение по левой полосе без обгона признано нарушением ПДД сегодня в 3:46

Туристы во Франции удивились: за обычную привычку на дороге выписывают штраф

Во Франции за привычку двигаться по левой полосе без обгона можно не только получить штраф, но и спровоцировать аварийные ситуации на дороге.

Читать полностью » Автоинструктор назвал главные ошибки начинающих водителей сегодня в 2:53

Дорога не прощает самоуверенности: как неопытные водители сами загоняют себя в беду

Опытный автоинструктор рассказал, какие промахи совершают начинающие водители и чем они опасны. Ошибки касаются не только управления, но и выбора машины.

Читать полностью » Volvo прекратит выпуск универсала V90 и оставит в продаже только V60 сегодня в 2:16

Универсал Volvo V90 уходит в историю: решение уже принято

Volvo отказывается от половины линейки универсалов: V90 уходит с конвейера, V60 продолжит выпуск, а будущее марки связывают с электрификацией и XC60.

Читать полностью » Автомеханики напомнили, как правильно проверять уровень масла в двигателе сегодня в 1:59

Незаметная ошибка с маслом убивает мотор быстрее перегрева: как этого не допустить

Простая привычка может спасти двигатель от поломки и продлить срок его службы. Но для этого важно учитывать несколько нюансов, о которых знают не все.

Читать полностью » Volkswagen выпустит последний бензиновый Golf с пятицилиндровым мотором в 2027 году сегодня в 1:29

Пятицилиндровый Golf возвращает азарт: характеристики раскрыты — и они впечатляют

Volkswagen готовит последний бензиновый Golf с пятицилиндровым мотором от Audi RS3 — быстрый, мощный и соответствующий Евро-7.

Читать полностью » Porsche остановила приём заказов на Cayman и Boxster сегодня в 0:54

Октябрь может стать роковым месяцем для Porsche — легенды уходят с конвейера

Porsche сворачивает выпуск легендарных спорткаров. Поклонники Cayman и Boxster могут рассчитывать только на складские остатки — новых машин больше не будет.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

5 причин, почему удобрения не помогают растениям: что делать садоводу
Еда

Шаги приготовления песочного печенья с арахисом
Дом

Варианты организации полива комнатных растений во время отпуска
Красота и здоровье

Три фактора, сокращающие жизнь россиян: врач Инна Решетова о возрасте для начала профилактики
Авто и мото

Полиция Колорадо вернула Lamborghini, найденный благодаря анализу фото в соцсетях
Красота и здоровье

Врач рассказал, чем груша полезнее яблок и бананов по содержанию пищевых волокон
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Алисса Хардгроув назвала роль статической растяжки после тренировок
Садоводство

Ошибки садоводов в сентябре приводят к гибели молодых груш
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet