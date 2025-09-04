Скандал десятилетия докатился до России: почему владельцев Honda срочно зовут в сервис

В России стартовала крупная сервисная кампания, связанная с автомобилями Honda. Причина — опасные подушки безопасности Takata, которые в разные годы становились причиной масштабных отзывов по всему миру. Теперь к решению этой проблемы подключились и российские представители марки.

Почему подушки Takata признали небезопасными

История с подушками Takata тянется уже много лет. Дефектные газогенераторы, встроенные в систему безопасности, при срабатывании могут разрушаться и выбрасывать металлические осколки внутрь салона. Подобные случаи фиксировались в разных странах и приводили к тяжелым последствиям. В итоге миллионы машин разных брендов попали под мировые отзывные кампании.

Россия долго оставалась в стороне от этой проблемы, но теперь официальные дистрибьюторы вынуждены подключиться. Компания "Мотор-Плейс", представляющая Honda, объявила о начале масштабной программы по бесплатной замене газогенераторов.

Что предлагают владельцам Honda

Все работы будут проводиться исключительно в официальных сервисных центрах. Владельцам автомобилей, подпадающих под действие бюллетеней, установят новые элементы системы безопасности без каких-либо затрат.

Чтобы мотивировать клиентов, компания решила дополнить акцию приятным бонусом: каждый, кто приедет на замену подушек безопасности, получит в подарок один литр оригинального моторного масла Honda. Доступны варианты 0W-20 и 5W-30, что позволяет выбрать подходящий состав.

В "Мотор-Плейс" подчеркивают: речь идет не о косметической доработке, а о важной мере, которая напрямую связана с безопасностью водителей и пассажиров.