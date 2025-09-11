Культовое имя вернулось, а привычной механики больше нет: чем заменила её Honda
Представь себе: спортивное купе, у которого нет привычной коробки передач. Именно так устроен новый Honda Prelude 2026. Машина, которую многие ждали ради возвращения легендарного имени, удивила поклонников тем, что в ней нет ни "механики", ни даже традиционного "автомата".
Почему у Prelude нет коробки передач
Honda использует двухмоторный гибридный привод нового поколения. По сути, это не вариатор и не автомат, а система прямого привода, где работу мотора регулирует блок управления. Такой подход компания впервые применила ещё в 2014 году на Accord Hybrid, и с тех пор технология значительно усовершенствовалась.
Главная идея — сочетать динамику электромобиля на низких скоростях с экономичностью бензинового двигателя на трассе. При этом заряжать машину от розетки не нужно — энергия вырабатывается в процессе движения.
Что заменяет коробку
У Prelude будет система S+ Shift: имитация переключения передач. При активации она создаёт звуки и ощущения, будто водитель ведёт машину с секвентальной механикой. То есть реального "щелчка" передач нет, но ощущения очень близки. Подобный трюк уже применял Hyundai в спортверсии Ioniq 5 N.
"Prelude обеспечивает максимально захватывающий опыт электрифицированного Honda с отзывчивой и увлекательной симуляцией переключений", — заявили в Honda.
Две конфигурации гибрида
Honda сегодня использует два типа гибридных установок:
-
Parallel Motor Configuration (CR-V, Accord) — с дополнительным приводом для буксировки и повышенной проходимости.
-
In-Line Motor Configuration (Civic, Prelude) — компактный вариант, где один мотор крутит колёса, а второй через бензиновый двигатель подзаряжает батарею.
В итоге автомобиль двигается за счёт электромотора, а бензиновый двигатель включается на трассе или в моменты, когда это экономически выгоднее.
Чем это похоже на Koenigsegg
Неожиданное сравнение — с гиперкаром Koenigsegg Regera мощностью 1500 л. с. У него тоже используется прямой привод: бензиновый мотор и электродвигатель работают вместе без классической трансмиссии. Конечно, шведская версия намного сложнее и дороже, но сама концепция схожа.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Экономичность на трассе
|Нет настоящей "механики"
|Динамика электромотора на старте
|Имитация переключений может не всем понравиться
|Простота конструкции без коробки передач
|Нет возможности тюнинга трансмиссии
|Надёжность гибридной системы
|Скепсис фанатов классических спорткупе
Сравнение: Prelude тогда и сейчас
|Поколение
|Двигатель
|Коробка передач
|Особенности
|Prelude 2000-х
|Атмосферный бензиновый VTEC
|"Механика" или "автомат"
|Чисто спортивный характер
|Prelude 2026
|Двухмоторный гибрид
|Нет трансмиссии, S+ Shift
|Технологичность, экономия, имитация спортивного драйва
Как подойти к выбору гибридного купе: пошагово
-
Определите, нужна ли вам "честная механика". Если да — Prelude не для вас.
-
Сравните расход топлива с аналогами: у Honda обещают один из лучших показателей.
-
Оцените сервисную сеть гибридов — у Honda она уже давно развита.
-
Прокатитесь в S+ режиме: важно, комфортна ли для вас имитация переключений.
Мифы и правда
-
Миф: гибриды медленные.
Правда: электромотор даёт мгновенный отклик, Prelude будет быстрее старых поколений.
-
Миф: гибриды требуют постоянной подзарядки.
Правда: у Honda система самообеспечивающаяся, розетка не нужна.
-
Миф: без коробки не будет драйва.
Правда: S+ Shift имитирует спортивные переключения, и ощущения близки к реальности.
FAQ
Как выбрать между Accord Hybrid и Prelude?
Accord практичнее, Prelude — для тех, кто ищет купе с акцентом на стиль и динамику.
Сколько будет стоить Prelude?
Официальных цен пока нет, но ожидается ближе к верхнему сегменту Civic.
Что лучше: гибрид или электромобиль?
Гибрид выигрывает в автономности и отсутствии зависимости от зарядных станций.
Исторический контекст
-
1978: первый Prelude — компактное купе с акцентом на спорт.
-
1990-е: пик популярности модели, культовый статус среди молодёжи.
-
2001: снят с производства из-за падения спроса.
-
2026: возвращение как гибридного спорткупе нового поколения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать "честную механику" от Prelude.
-
Последствие: разочарование при покупке.
-
Альтернатива: выбрать Civic Type R или подержанный Prelude прошлых поколений.
А что если…
Honda удастся соединить драйв, технологичность и экономию? Возможно, Prelude станет первым шагом к массовому принятию спорткупе без коробок передач.
Интересные факты
В Ioniq 5 N имитацию передач используют даже для дрифта. У Koenigsegg Regera прямой привод позволяет сэкономить около 90 кг веса за счёт отказа от коробки. В Японии Honda Prelude был культовой машиной для студенческой молодёжи 80-90-х годов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru