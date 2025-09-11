Культовое имя вернулось, а привычной механики больше нет: чем заменила её Honda

Представь себе: спортивное купе, у которого нет привычной коробки передач. Именно так устроен новый Honda Prelude 2026. Машина, которую многие ждали ради возвращения легендарного имени, удивила поклонников тем, что в ней нет ни "механики", ни даже традиционного "автомата".

Почему у Prelude нет коробки передач

Honda использует двухмоторный гибридный привод нового поколения. По сути, это не вариатор и не автомат, а система прямого привода, где работу мотора регулирует блок управления. Такой подход компания впервые применила ещё в 2014 году на Accord Hybrid, и с тех пор технология значительно усовершенствовалась.

Главная идея — сочетать динамику электромобиля на низких скоростях с экономичностью бензинового двигателя на трассе. При этом заряжать машину от розетки не нужно — энергия вырабатывается в процессе движения.

Что заменяет коробку

У Prelude будет система S+ Shift: имитация переключения передач. При активации она создаёт звуки и ощущения, будто водитель ведёт машину с секвентальной механикой. То есть реального "щелчка" передач нет, но ощущения очень близки. Подобный трюк уже применял Hyundai в спортверсии Ioniq 5 N.

"Prelude обеспечивает максимально захватывающий опыт электрифицированного Honda с отзывчивой и увлекательной симуляцией переключений", — заявили в Honda.

Две конфигурации гибрида

Honda сегодня использует два типа гибридных установок:

Parallel Motor Configuration (CR-V, Accord) — с дополнительным приводом для буксировки и повышенной проходимости.

In-Line Motor Configuration (Civic, Prelude) — компактный вариант, где один мотор крутит колёса, а второй через бензиновый двигатель подзаряжает батарею.

В итоге автомобиль двигается за счёт электромотора, а бензиновый двигатель включается на трассе или в моменты, когда это экономически выгоднее.

Чем это похоже на Koenigsegg

Неожиданное сравнение — с гиперкаром Koenigsegg Regera мощностью 1500 л. с. У него тоже используется прямой привод: бензиновый мотор и электродвигатель работают вместе без классической трансмиссии. Конечно, шведская версия намного сложнее и дороже, но сама концепция схожа.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Экономичность на трассе Нет настоящей "механики" Динамика электромотора на старте Имитация переключений может не всем понравиться Простота конструкции без коробки передач Нет возможности тюнинга трансмиссии Надёжность гибридной системы Скепсис фанатов классических спорткупе

Сравнение: Prelude тогда и сейчас

Поколение Двигатель Коробка передач Особенности Prelude 2000-х Атмосферный бензиновый VTEC "Механика" или "автомат" Чисто спортивный характер Prelude 2026 Двухмоторный гибрид Нет трансмиссии, S+ Shift Технологичность, экономия, имитация спортивного драйва

Как подойти к выбору гибридного купе: пошагово

Определите, нужна ли вам "честная механика". Если да — Prelude не для вас. Сравните расход топлива с аналогами: у Honda обещают один из лучших показателей. Оцените сервисную сеть гибридов — у Honda она уже давно развита. Прокатитесь в S+ режиме: важно, комфортна ли для вас имитация переключений.

Мифы и правда

Миф: гибриды медленные.

Правда: электромотор даёт мгновенный отклик, Prelude будет быстрее старых поколений.

Миф: гибриды требуют постоянной подзарядки.

Правда: у Honda система самообеспечивающаяся, розетка не нужна.

Миф: без коробки не будет драйва.

Правда: S+ Shift имитирует спортивные переключения, и ощущения близки к реальности.

FAQ

Как выбрать между Accord Hybrid и Prelude?

Accord практичнее, Prelude — для тех, кто ищет купе с акцентом на стиль и динамику.

Сколько будет стоить Prelude?

Официальных цен пока нет, но ожидается ближе к верхнему сегменту Civic.

Что лучше: гибрид или электромобиль?

Гибрид выигрывает в автономности и отсутствии зависимости от зарядных станций.

Исторический контекст

1978: первый Prelude — компактное купе с акцентом на спорт.

1990-е: пик популярности модели, культовый статус среди молодёжи.

2001: снят с производства из-за падения спроса.

2026: возвращение как гибридного спорткупе нового поколения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать "честную механику" от Prelude.

Последствие: разочарование при покупке.

Альтернатива: выбрать Civic Type R или подержанный Prelude прошлых поколений.

А что если…

Honda удастся соединить драйв, технологичность и экономию? Возможно, Prelude станет первым шагом к массовому принятию спорткупе без коробок передач.

Интересные факты

В Ioniq 5 N имитацию передач используют даже для дрифта. У Koenigsegg Regera прямой привод позволяет сэкономить около 90 кг веса за счёт отказа от коробки. В Японии Honda Prelude был культовой машиной для студенческой молодёжи 80-90-х годов.