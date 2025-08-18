Седан, о котором мало кто слышал, уже продаётся в России: чем удивит Honda Crider за 1,55 млн

Неожиданное возвращение: Honda Crider снова доступен для российских покупателей. Компактный седан, созданный в первую очередь для Китая, теперь можно приобрести в России по цене от 1,55 миллиона рублей. Для сравнения: примерно столько же сегодня стоит базовая Lada Vesta.

Что представляет собой Honda Crider

Изначально модель разрабатывалась с учетом китайского рынка, где особенно ценят простор в салоне и доступность технологий. Crider выглядит современно и лаконично: вытянутые пропорции, аккуратный профиль и акцент на комфорт пассажиров второго ряда.

Под капотом — турбированный двигатель объемом всего 1 литр, который выдает 122 лошадиные силы. Он работает в тандеме с вариатором. На первый взгляд характеристики кажутся скромными, но в городском потоке этого хватает с головой. Плюс небольшой мотор обеспечивает умеренный расход топлива, что делает седан удобным для ежедневной эксплуатации.

Оснащение и интерьер

Даже в базовой комплектации Crider не выглядит "пустым". Водителю и пассажирам доступны:

климат-контроль;

мультимедийный комплекс с сенсорным экраном;

камера заднего вида;

парковочные датчики.

Кроме того, в список входят электронные системы безопасности, соответствующие современным стандартам. Интерьер выделяется продуманной эргономикой и добротными материалами. Водительское кресло сделано так, чтобы сохранять удобство даже в долгой дороге.

Нюансы параллельного импорта

Поставки автомобилей в Россию идут через параллельный импорт, а значит, покупателям стоит внимательно подходить к выбору продавца. Версии для разных рынков могут отличаться по комплектации, а гарантия зависит только от самого дилера. Тем не менее, интерес к японскому бренду сохраняется, и возвращение Crider говорит о том, что спрос на такие машины по-прежнему высок.