Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Honda Crider
Honda Crider
© commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:29

Седан, о котором мало кто слышал, уже продаётся в России: чем удивит Honda Crider за 1,55 млн

Компактный седан Honda Crider снова появился на российском рынке автомобилей

Неожиданное возвращение: Honda Crider снова доступен для российских покупателей. Компактный седан, созданный в первую очередь для Китая, теперь можно приобрести в России по цене от 1,55 миллиона рублей. Для сравнения: примерно столько же сегодня стоит базовая Lada Vesta.

Что представляет собой Honda Crider

Изначально модель разрабатывалась с учетом китайского рынка, где особенно ценят простор в салоне и доступность технологий. Crider выглядит современно и лаконично: вытянутые пропорции, аккуратный профиль и акцент на комфорт пассажиров второго ряда.

Под капотом — турбированный двигатель объемом всего 1 литр, который выдает 122 лошадиные силы. Он работает в тандеме с вариатором. На первый взгляд характеристики кажутся скромными, но в городском потоке этого хватает с головой. Плюс небольшой мотор обеспечивает умеренный расход топлива, что делает седан удобным для ежедневной эксплуатации.

Оснащение и интерьер

Даже в базовой комплектации Crider не выглядит "пустым". Водителю и пассажирам доступны:

  • климат-контроль;

  • мультимедийный комплекс с сенсорным экраном;

  • камера заднего вида;

  • парковочные датчики.

Кроме того, в список входят электронные системы безопасности, соответствующие современным стандартам. Интерьер выделяется продуманной эргономикой и добротными материалами. Водительское кресло сделано так, чтобы сохранять удобство даже в долгой дороге.

Нюансы параллельного импорта

Поставки автомобилей в Россию идут через параллельный импорт, а значит, покупателям стоит внимательно подходить к выбору продавца. Версии для разных рынков могут отличаться по комплектации, а гарантия зависит только от самого дилера. Тем не менее, интерес к японскому бренду сохраняется, и возвращение Crider говорит о том, что спрос на такие машины по-прежнему высок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мобильные автозаправочные станции: Госдума рассматривает ужесточение контроля и возможный запрет сегодня в 13:31

Рынок мобильных заправок растёт, но с рисками: что скрывается за дешевым топливом

В Госдуме рассматривают возможность ужесточения контроля за мобильными АЗС. Узнайте, что стало причиной таких мер и как это повлияет на рынок автозаправок.

Читать полностью » Штрафы за уступку дороги спецсигналам могут вырасти — мнение автоэксперта о новой норме ПДД сегодня в 12:27

Новая норма ПДД: почему автомобилисты возмущены требованиями уступать дорогу спецсигналам

Новая норма ПДД об обязательной уступке дороги автомобилям с спецсигналами вызвала критику среди водителей. Узнайте, что об этом думают эксперты и какие штрафы ждут нарушителей.

Читать полностью » АЗС в России обязаны установить зарядные станции для электромобилей: что изменится с марта 2026 года сегодня в 11:23

Новые требования для АЗС: зарядные станции для электромобилей станут обязательными по всей России

С 2026 года автозаправочные станции обязаны установить зарядные станции для электромобилей мощностью не менее 44 кВт. Узнайте, что это значит для водителей и владельцев АЗС.

Читать полностью » Водитель на свой страх и риск: кто несет ответственность за повреждения при затопленных дорогах сегодня в 10:18

Затопленные дороги и скрытые ямы: как не стать жертвой непогоды и не платить за ремонт

Что делать, если на затопленной улице повредил автомобиль? Как компенсировать расходы? Узнайте, кто виноват в случае повреждения автомобиля из-за ямы под водой.

Читать полностью » Водителям разъяснили различие квадратного и круглого дорожных знаков со стрелкой сегодня в 9:37

Два одинаковых дорожных знака оборачиваются штрафами и авариями — водители путают их до сих пор

Незаметная на первый взгляд путаница двух схожих дорожных знаков может стоить водителю не только штрафа, но и безопасности на дороге.

Читать полностью » Компания сегодня в 9:16

Долг Volkswagen за 16,9 млрд внезапно оказался в руках неизвестной компании

Volkswagen проиграл спор в России: права на иск в 16,9 млрд рублей неожиданно оказались у молодой компании с уставным капиталом всего 10 тысяч рублей.

Читать полностью » Автовладельцы закрывают зеркала пакетами для защиты от птиц в сезон размножения сегодня в 8:12

Боковые зеркала машин массово выходят из строя — водители нашли простейший выход

Весной зеркала автомобилей становятся мишенью для птиц. Почему водители надевают на них полиэтиленовые пакеты и как это спасает машину от повреждений?

Читать полностью » FAW Toyota обвинила Xiaomi в манипуляции данными о колёсной базе YU7 сегодня в 8:11

Xiaomi и Toyota сцепились из-за колёс: спор грозит перерасти в скандал мирового масштаба

Xiaomi представила новый показатель для авто, но в Toyota назвали его выдумкой. Почему спор вокруг цифр грозит обернуться репутационным ударом?

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперт Россельхознадзора объяснил, как выбрать безопасные макароны по маркировке
Наука и технологии

Учёные нашли затопленные термы времён Цицерона в Неаполитанском заливе
Туризм

Осенью туры в Геленджик становятся дешевле: цены на отели от 8,3 тыс. рублей — АТОР
Спорт и фитнес

Нейрофизиолог объяснил, как стресс мешает набору мышечной массы
Садоводство

Специалисты объяснили, как разные дрова влияют на вкус мяса на мангале
Красота и здоровье

Эксперты назвали пять привычек питания кореянок для стройности и здоровья
Питомцы

Мухи переносят на лапках бактерии и заражают корм и воду собак
Дом

Сода, соль и уксус помогут прочистить слив без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru