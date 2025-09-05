Honda обновила Civic и убрала доплату за металлик — вот этого никто не ждал

Honda удивила автолюбителей свежей версией Civic Hybrid. Компания представила рестайлинг модели с минимальными косметическими изменениями, но при этом со сниженной ценой и улучшенной комплектацией — редкость для современного рынка.

Небольшие штрихи в дизайне

Внешность автомобиля изменилась настолько ненавязчиво, что различия заметят только внимательные. Передняя часть получила обновлённый бампер и иную решётку радиатора. Противотуманки исчезли — их заменили доработанные светодиодные фары. Также появились новые 18-дюймовые диски и свежий оттенок кузова Okinawa Blue, который пришёл на смену Premium Crystal Blue.

Салон тоже слегка освежили: хромированные элементы вокруг дефлекторов, чёрная обивка потолка, улучшенный дисплей приборной панели и расширенный список стандартных опций.

Продажи и конкуренция

Несмотря на обновление, Honda Civic остаётся редкостью на французских дорогах. С начала года реализовано всего 642 экземпляра — почти на треть меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Peugeot 308 разошёлся тиражом более 20 тысяч машин. Чтобы удержать позиции, производитель решил не повышать цену, а наоборот — снизить её.

Цены и комплектации

Все версии Civic e: HEV подешевели на 850 евро. Более того, теперь в базовую комплектацию включены металлик и перламутровая окраска, которые раньше предлагались за доплату. Лишь оттенок Premium Crystal Red остался с наценкой — 200 евро вместо прежних 900.

Комплектация Старая цена Новая цена Разница Executive 37 720 евро 36 870 евро –850 евро Sport 39 020 евро 38 170 евро –850 евро Advance 42 420 евро 41 570 евро –850 евро

Техника без изменений

Под капотом всё осталось прежним. Civic e:HEV оснащён гибридной установкой мощностью 184 л. с., где 2,0-литровый бензиновый «четвёрка» работает в паре с электромотором.

В стандартное оснащение входят:

комплекс систем безопасности Honda Sensing (автоматическое торможение, контроль

полосы, интеллектуальный ограничитель скорости и др.),

11 подушек безопасности,

поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Премьера рестайлингового Civic намечена на 20 сентября 2025 года на трассе Circuit des Remparts в Ангулеме. После этого модель покажут на Лионском автосалоне.