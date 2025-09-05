Honda обновила Civic и убрала доплату за металлик — вот этого никто не ждал
Honda удивила автолюбителей свежей версией Civic Hybrid. Компания представила рестайлинг модели с минимальными косметическими изменениями, но при этом со сниженной ценой и улучшенной комплектацией — редкость для современного рынка.
Небольшие штрихи в дизайне
Внешность автомобиля изменилась настолько ненавязчиво, что различия заметят только внимательные. Передняя часть получила обновлённый бампер и иную решётку радиатора. Противотуманки исчезли — их заменили доработанные светодиодные фары. Также появились новые 18-дюймовые диски и свежий оттенок кузова Okinawa Blue, который пришёл на смену Premium Crystal Blue.
Салон тоже слегка освежили: хромированные элементы вокруг дефлекторов, чёрная обивка потолка, улучшенный дисплей приборной панели и расширенный список стандартных опций.
Продажи и конкуренция
Несмотря на обновление, Honda Civic остаётся редкостью на французских дорогах. С начала года реализовано всего 642 экземпляра — почти на треть меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Peugeot 308 разошёлся тиражом более 20 тысяч машин. Чтобы удержать позиции, производитель решил не повышать цену, а наоборот — снизить её.
Цены и комплектации
Все версии Civic e: HEV подешевели на 850 евро. Более того, теперь в базовую комплектацию включены металлик и перламутровая окраска, которые раньше предлагались за доплату. Лишь оттенок Premium Crystal Red остался с наценкой — 200 евро вместо прежних 900.
|Комплектация
|Старая цена
|Новая цена
|Разница
|Executive
|37 720 евро
|36 870 евро
|–850 евро
|Sport
|39 020 евро
|38 170 евро
|–850 евро
|Advance
|42 420 евро
|41 570 евро
|–850 евро
Техника без изменений
Под капотом всё осталось прежним. Civic e:HEV оснащён гибридной установкой мощностью 184 л. с., где 2,0-литровый бензиновый «четвёрка» работает в паре с электромотором.
В стандартное оснащение входят:
- комплекс систем безопасности Honda Sensing (автоматическое торможение, контроль
- полосы, интеллектуальный ограничитель скорости и др.),
- 11 подушек безопасности,
- поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
Премьера рестайлингового Civic намечена на 20 сентября 2025 года на трассе Circuit des Remparts в Ангулеме. После этого модель покажут на Лионском автосалоне.
